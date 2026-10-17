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रांची में 10 हॉस्टल और कोचिंग संस्थानों पर निगम का शिकंजा, 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम

कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी रांची में नियमों की अनदेखी कर संचालित हो रहे हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है. रांची नगर निगम ने वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले 10 संस्थानों को अंतिम स्मार नोटिस जारी किया है. निगम ने संबंधित संस्थानों को नोटिस प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने और स्वीकृत भवन प्लान समेत सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

निर्देशों का पालन नहीं करने पर भवन होंगे सील