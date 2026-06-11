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पहली बारिश में जल निकासी की परीक्षा, नगर निगम ने संभाला मोर्चा!

रांचीः मानसून की पहली तेज बारिश के साथ रांची नगर निगम की तैयारियों की भी परीक्षा हुई. गुरुवार को हुई बारिश के दौरान शहर के कुछ हिस्सों में जलजमाव और पेड़ गिरने की शिकायतें सामने आईं. जिसके बाद निगम की क्विक रिस्पांस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य किया.

निगम के अनुसार सेवा सदन, बड़ा तालाब समेत कुछ क्षेत्रों में पानी जमा होने की सूचना मिली थी. इसके बाद सुपर सकर और डी-सिल्टिंग मशीनों की मदद से जल निकासी कराई गई. वहीं राजेंद्र चौक, कचहरी, अशोक नगर, सेंट जॉन्स स्कूल के पास, मेकॉन और कडरू समेत 14 स्थानों पर पेड़ या शाखाएं गिरने की सूचना मिली, जिन्हें हटाकर यातायात बहाल किया गया.

नगर निगम का कहना है कि मानसून से पहले नालों की सफाई और गाद निकासी का कार्य किया गया था. इसी कारण कोकर महावीर नगर, खोरहाटोली, पंचशील नगर, हरमू नदी क्षेत्र, निवारणपुर और हिंदपीढ़ी जैसे इलाकों में भारी बारिश के बावजूद बड़े स्तर पर जलजमाव की स्थिति नहीं बनी.

इस बीच नगर निगम ने आवारा कुत्तों के रेस्क्यू, नसबंदी और टीकाकरण अभियान को मजबूत करने के लिए दो नए डॉग कैचिंग वाहनों को भी सेवा में शामिल किया. महापौर रोशनी खलखो और उपमहापौर नीरज कुमार ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

निगम अधिकारियों के मुताबिक प्रत्येक वाहन की लागत करीब 18 लाख रुपये है और इनमें 12 सुरक्षित कंपार्टमेंट बनाए गए हैं. नए वाहनों के जुड़ने के बाद अब निगम के पास कुल चार डॉग कैचिंग वाहन हो गए हैं. जिससे शहर के विभिन्न वार्डों में अभियान को तेज करने में मदद मिलेगी.