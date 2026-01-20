ETV Bharat / state

डंपिंग यार्ड बनता जा रहा शामती बाईपास! रात के अंधेरे में कूड़ा फेंक रहे लोग, स्थानीय लोगों ने जताई आपत्ति

सोलन के शामती बाईपास के पास लोग रात के अंधेरे में कूड़ा फेंक कर चले जा रहे हैं.

शामती बाईपास में सड़क किनारे लगे कूड़े के ढेर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 10:26 AM IST

Updated : January 20, 2026 at 11:38 AM IST

सोलन: नगर निगम सोलन स्वच्छ शहर और समृद्ध शहर के बड़े-बड़े जो दावे करता है, उसकी पोल सोलन के ही लोग अब खोल रहे हैं. दरअसल सोलन शहर के शामती बाईपास क्षेत्र में रात के अंधेरे में कुछ लोगों द्वारा कूड़ा डंप किया जा रहा है. जिसके चलते यहां कूड़े-कूड़े का बड़ा ढेर बन चुका है. जिससे न सिर्फ गंदी बदबू आ रही है, बल्कि बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ गया है. साथ ही यहां का कूड़ा साथ बहने वाली खड्ड के पानी को भी दूषित कर रहा है. खास बात ये है कि इस कूड़े के ढेर में नगर निगम सोलन के सूखे और गीले कचरे वाले बैग भी नजर आ रहे हैं.

डंपिंग यार्ड बन रहा सोलन का शामती बाईपास (ETV Bharat)

शामती बाईपास के पास बना डंपिंग यार्ड

शामती वार्ड के स्थानीय निवासी मदन स्वरूप ने बताया कि रात के अंधेरे में लोगों द्वारा यहां पर कूड़ा फेंका जा रहा है. जिसके कारण यहां पर एक बड़ा डंपिंग यार्ड बन चुका है. वहीं, ये कूड़ा यहां पर बहने वाली एक खड्ड से होकर नदियों की ओर जा रहा है. आगे जाकर यही नदियां सोलन, सिरमौर और कसौली की पेयजल योजनाओं को आपस में जोड़ती हैं. ऐसे में यहां बने डंपिंग यार्ड के कारण पेयजल योजनाएं भी पूरी तरह से दूषित हो चुकी हैं.

"हमारे ध्यान में ये मामला आया है. शामती क्षेत्र में रात के अंधेरे में जो कोई भी लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, उनपर नगर निगम सोलन उचित कार्रवाई करेगी. सबसे पहला कार्य नगर निगम का इस क्षेत्र को साफ करना है, ताकि लोगों को कोई भी परेशानी ना हो. नगर निगम द्वारा डोर टू डोर कूड़ा उठाया जाने के बाद भी इस तरह से लोगों का वहां पर कूड़ा फेंकना काफी चिंताजनक है. इसकी जांच की जाएगी." - एकता काप्टा, कमिश्नर, नगर निगम सोलन

रात के अंधेरे में कूड़ा फेंक रहे लोग (ETV Bharat)

MC सोलन को इसमें मिला था पहला स्थान

गौरतलब है किव 'स्वच्छ शहर समृद्ध शहर' अभियान के तहत नगर निगम सोलन ने हिमाचल प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है, लेकिन शहर के विभिन्न हिस्सों में कूड़े के ढेर लगना और कई दिनों तक वार्डों के कई हिस्सों से कूड़ा न उठना कहीं न कहीं निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है. वहीं, शहर के नाम इस उपलब्धि को भी धूमिल कर रहा है.

