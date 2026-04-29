बिंदल के करीबी गौरव राजपूत हुए बागी, वार्ड 3 से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव, इस वार्ड से कांग्रेस उम्मीदवार ने भरा नामांकन

बिंदल के करीबी गौरव राजपूत हुए बागी, वार्ड 3 से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव, इस वार्ड से कांग्रेस उम्मीदवार ने भरा नामांकन
चुनावी तारीख नजदीक आते ही बगावत के सुर होने लगे तेज. नगर निगम सोलन में भी भाजपा और कांग्रेस के बागी बिगाड़ सकते हैं खेल.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 5:34 PM IST
सोलन: नगर निगम सोलन में चुनावी बिगुल बज चुका हैं. भाजपा औऱ कांग्रेस में अंतर्कलह भी अब नजर आने लगी है. वार्ड नं नंबर 10 में जहां भाजपा के पांच लोगों ने पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़ने का मन बनाया है वहीं दूसरी तरफ राजीव बिंदल के चहेते माने जाने वाले गौरव राजपूत वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय अपना नामांकन भर चुके हैं. वहीं दूसरी ओर नगर निगम सोलन के वार्ड नंबर 11 से कांग्रेस की ओर से सिर्फ एक ही टिकट का नाम अभी पूरी नगर निगम में फाइनल किया गया है जिनमें हेमा शर्मा का नाम सामने आया है सीमा शर्मा ने आज कांग्रेस नेताओं और दलबल के साथ अपना नामांकन डीसी ऑफिस में भरा है.
नगर निगम सोलन के वार्ड नं 3 में भाजपा में बगावत शुरू
सोलन शहर के वार्ड नंबर 3 कथेड़ में भाजपा से बागी होकर नॉमिनेट पार्षद रह चुके भाजपा के कद्दावर नेता गौरव राजपूत आज निर्दलीय तौर पर अपना नामांकन भरा हैं. गौरव राजपूत का साफ तौर पर कहना है, "जिस व्यक्ति को भाजपा पार्टी टिकट देने की बात कह रही है वह ना तो वार्ड नंबर 3 के निवासी है हालांकि उनका कारोबार वार्ड नंबर 3 में जरूर है लेकिन न तो यहां के वह स्थाई निवासी और न ही वह इस वार्ड से परिचित है."
बिंदल के चहेते गौरव राजपूत हुए बागी निर्दलीय भरा नामांकन
ऐसे में भाजपा से बागी होकर वे निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं उन्होंने कहा कि अभी तक उनसे भाजपा पार्टी हाई कमान ने किसी तरह की कोई भी बातचीत नहीं की है यदि उनसे बातचीत की जाती है तो अंतिम फैसला वार्ड की जनता ही करेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी से निष्कासित किए जाने का डर तो है लेकिन अगर पार्टी के कार्यकताओं को ही नजरअंदाज करें तो यही कदम उठाया जा सकता है उन्होंने कहा कि जब भाजपा हाईकमान ने उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए तब तो किसी तरह की बात या नाम चर्चा में चल रहे पीयूष गर्ग का सामने नही आया था अब एकदम से चर्चा होना गलत है. उन्होंने कहा कि वे अपनी वार्ड की जनता के लिए खड़े हैं.
वार्ड नं 11 से कांग्रेस उम्मीदवार ने भरा नामांकन
हिमाचल प्रदेश में नगर निगमों निकायों और पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है. सोलन नगर निगम में कांग्रेस ने सिर्फ एकमात्र टिकट फाइनल की है जिसमें वार्ड नंबर 11 से हेमा शर्मा का नाम सामने आया है. हेमा शर्मा ने अपना नामांकन भरा है और दावा किया है कि, "वार्ड 11 में उनके बेटे पूर्व पार्षद अभय शर्मा ने जो काम किए हैं उस आधार पर चुनाव लड़ूंगी और जो वादे रह गए हैं वे उन्हें पूरा करूंगी. कांग्रेस इस सीट को निश्चित रूप से जीतेगी. मेरा सीधा मुकाबला भाजपा से है और ऐसे में भाजपा को भी कम नहीं आंका जा सकता है. हम मजबूत स्थिति में आने के लिए काम करेंगे."
ये भी पढ़ें: जानें कब होंगे हिमाचल में पंचायत चुनाव, कौन-कौन से रंग का बैलेट पेपर होगा इस्तेमाल, पढ़ें पूरी डिटेल
ये भी पढ़ें: नगर निगम चुनाव में कांग्रेस युवा चेहरों पर लगाएगी दांव, CM सुक्खू बोले- जल्द घोषित होंगे प्रत्याशी