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त्योहारों के सीजन में हाथ खाली, 5 महीने से रोजी-रोटी का संकट, क्या है शिमला के तहबाजारियों का पूरा मामला?

शिमला: "त्योहारों का सीजन है और हम खाली हाथ हैं. पांच महीने से परेशान हूं. जेब में कमाई के 10 रुपए तक नहीं हैं. बाजार आने के लिए रोज बेटी से 20-30 रुपए मांगने पड़ते हैं. आखिर कैसे जिएंगे हम ?" आंखों में आंसू और चेहरे पर बेबसी लिए 67 वर्षीय किशोरी देवी का यह सवाल सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी का दर्द नहीं, बल्कि शिमला के उन सैकड़ों तहबाजारियों की परेशानी को भी बयां करता है, जिनकी रोजी-रोटी पर पिछले कई महीनों से संकट मंडरा रहा है.

"यह कदम किसी एक वर्ग को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि बाजार में सुरक्षित आवाजाही और अदालत के निर्देशों के अनुपालन के लिए उठाया गया है. निगम ने लोअर बाजार के तहबाजारियों के लिए आजीविका भवन की छत पर करीब 40 लाख रुपए खर्च कर बैठने की व्यवस्था करने का दावा किया है. यहां छत और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं." - सुरेंद्र चौहान, मेयर, नगर निगम शिमला

नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान का कहना है कि लोअर बाजार शिमला के सबसे व्यस्त और संकरे बाजारों में शामिल है. यहां दुकानों के बाहर सामान, पैदल चलने वालों की भीड़ और सीमित रास्तों के कारण आपातकालीन स्थिति में आवाजाही प्रभावित होने की आशंका रहती है. नगर निगम का कहना है कि आग लगने, मेडिकल इमरजेंसी या किसी अन्य दुर्घटना के समय फायर ब्रिगेड गाड़ी और एंबुलेंस को रास्ता मिलना जरूरी है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में लंबे समय से चल रहे अतिक्रमण और बाजारों में रास्ते खाली रखने से जुड़े मामले के बीच नगर निगम ने वेंडिंग और नॉन-वेंडिंग जोन तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई. टाउन वेंडिंग कमेटी ने दिसंबर 2024 में लोअर बाजार को नॉन-वेंडिंग जोन घोषित करने का फैसला लिया. इसके बाद प्रभावित विक्रेताओं को वैकल्पिक जगह पर स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई.

"आजीविका भवन की छत पर निर्धारित जगह पर ग्राहकों की आवाजाही और कारोबार की संभावनाएं सीमित हैं. वहां भविष्य में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने की योजना है, लेकिन जब तक वह तैयार नहीं होता, तब तक छोटे विक्रेता अपने परिवारों का खर्च कैसे चलाएंगे?" - पवन शर्मा, प्रधान, लोअर बाजार तहबाजारी यूनियन

लोअर बाजार तहबाजारी यूनियन के प्रधान पवन शर्मा ने बताया कि उनकी मांग बाजार में अव्यवस्था फैलाने या रास्ते बंद करने की नहीं, बल्कि ऐसी जगह उपलब्ध करवाने की है, जहां ग्राहक आसानी से पहुंच सकें और उनका कारोबार चल सके. यूनियन का कहना है कि तहबाजारियों को उनके पुराने स्थानों के आसपास ही समायोजित किया जाए, ताकि उन्हें पूरी तरह बेरोजगारी की स्थिति में न धकेला जाए. टाउन वेंडिंग कमेटी में तहबाजारियों की भागीदारी और उनके विरोध को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया.

तहबाजारी या स्ट्रीट वेंडर वे छोटे विक्रेता हैं, जो सड़क किनारे, बाजारों में निर्धारित स्थानों पर या रेहड़ी लगाकर रोजमर्रा की वस्तुएं बेचते हैं. इनमें कम पूंजी वाले ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिनकी आजीविका इसी काम पर निर्भर है. हालांकि, हर विक्रेता की कानूनी स्थिति एक जैसी नहीं होती. किसी के पास पंजीकरण या वेंडिंग प्रमाणपत्र होता है, तो किसी की पात्रता और आवंटित स्थान की स्थिति की अलग से जांच करनी पड़ती है.

तहबाजारियों का कहना है कि पिछले करीब पांच महीने से वे अपने पुराने स्थानों पर पहले की तरह कारोबार नहीं कर पा रहे हैं. पिछले करीब पांच महीने से वे अपने पुराने स्थानों पर पहले की तरह कारोबार नहीं कर पा रहे हैं. बाजार में बैठने पर सामान जब्त होने और चालान का डर बना रहता है. यूनियन के मुताबिक, बार-बार कार्रवाई के दौरान पांचवीं बार पकड़े जाने पर 8,000 से 10,000 रुपये तक जुर्माना लगाए जाने की परेशानी भी उनके सामने है. ऐसे में जिन लोगों की रोज की कमाई ही सीमित है, उनके लिए इतना जुर्माना भरना बड़ी चुनौती बन जाता है.

किशोरी देवी जैसी महिलाओं के लिए तहबाजारी कोई बड़ा कारोबार नहीं, बल्कि परिवार चलाने का एकमात्र सहारा है. सीमित पूंजी से सामान खरीदना, बाजार में बैठकर उसे बेचना और उसी कमाई से घर का खर्च निकालना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा रहा है. अब स्थान बदलने और बाजार में बैठने पर कार्रवाई के डर ने इस व्यवस्था को प्रभावित कर दिया है. यह संकट केवल किशोरी देवी तक सीमित नहीं है. लोअर बाजार और लक्कड़ बाजार में छोटे सामान बेचने वाले अनेक विक्रेता इसी स्थिति का सामना कर रहे है. उनके लिए सवाल केवल दुकान लगाने की जगह का नहीं, बल्कि रोज की रोटी, किराया, परिवार के खर्च और आर्थिक आत्मनिर्भरता का है.

किशोरी देवी की कहानी से शुरू हुआ यह सवाल अब शिमला के शहरी नियोजन, सार्वजनिक सुरक्षा, कानून के पालन और गरीबों की आजीविका के बीच संतुलन की बड़ी बहस बन गया है. नगर निगम ने लोअर बाजार, लक्कड़ बाजार और अन्य चिन्हित क्षेत्रों में तहबाजारी पर रोक लगाने के लिए नॉन-वेंडिंग जोन की व्यवस्था लागू की है. निगम का तर्क है कि संकरी सड़कों और भीड़ भाड़ वाले बाजारों में आग, एंबुलेंस और दूसरी आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ता खुला रखना जरूरी है. दूसरी ओर, तहबाजारियों का कहना है कि उन्हें पुराने स्थानों से हटाकर ऐसी जगह भेजा जा रहा है, जहां ग्राहक नहीं पहुंचते और कमाई की संभावना बेहद कम है.

किशोरी देवी पिछले करीब 40 साल से लोअर बाजार में छोटा-मोटा सामान बेचकर गुजारा कर रही हैं. वह टूटू में रहती हैं और रोजाना बाजार आने-जाने पर करीब 30 रुपए खर्च होते हैं, लेकिन अब हालत यह है कि जिस बाजार में वह कभी अपनी मेहनत से रोजी कमाती थीं, वहां बैठकर सामान बेचना उनके लिए मुश्किल हो गया है. त्योहारों के इस सीजन में जब बाजारों में रौनक और खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है, तब किशोरी देवी जैसी बुजुर्ग महिला के पास अपनी कमाई का कोई भरोसा नहीं है.

निगम द्वारा आईजीएमसी और पंप स्टेशन के पास भी तहबाजारियों के लिए जगह विकसित करने की योजना बनाई जा रही है. इसके अलावा रिज मैदान में घोड़ा स्टैंड के नीचे करीब 8 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत बाजार विकसित करने की योजना बताई गई है, जिसमें पंजीकृत तहबाजारियों को जगह देने का प्रस्ताव है. मेयर ने बताया कि आजीविका भवन परिसर में आगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नगर निगम कार्यालय और सिनेमा हॉल जैसी सुविधाएं विकसित होने की योजना है. निगम का मानना है कि इससे भविष्य में ग्राहकों की आवाजाही और कारोबार की संभावनाएं बढ़ेंगी. हालांकि, यह भविष्य की योजना है; मौजूदा समय में प्रभावित विक्रेताओं की कमाई कितनी हो रही है, इसका आकलन अलग से किया जाना जरूरी है.

तहबाजारियों क्यों कर रहे विरोध?

लोअर बाजार तहबाजारी यूनियन के प्रधान पवन शर्मा ने बताया कि उनकी मुख्य आपत्ति ये है कि वैकल्पिक जगह उपलब्ध करवाना और वहां से सम्मानजनक आजीविका चला पाना दो अलग-अलग बातें हैं. अगर किसी विक्रेता को ऐसी जगह बैठा दिया जाए, जहां ग्राहक कम पहुंचते हों, तो केवल स्थान आवंटित कर देने से उसका आर्थिक संकट दूर नहीं होता. पवन शर्मा का कहना है कि आजीविका भवन की छत पर भेजने का प्रस्ताव तहबाजारियों के विरोध के बावजूद आगे बढ़ाया गया. प्रस्तावित कॉम्प्लेक्स बनने में समय लगेगा, लेकिन तब तक प्रभावित परिवारों की आय का क्या होगा, इसका स्पष्ट जवाब नहीं है.

निगम की कार्रवाई पर उठाए सवाल

यूनियन ने लोअर बाजार में ब्लू लाइन के भीतर बैठने की व्यवस्था का हवाला देते हुए निगम की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं. पवन शर्मा का दावा है कि पहले विक्रेता निर्धारित सीमा में बैठते थे और अब वहां बेंच लगाए गए हैं. उनके अनुसार, निगम को यह स्पष्ट करना चाहिए कि पुराने स्थानों पर विक्रेताओं की मौजूदगी से रास्ते की आवाजाही किस तरह प्रभावित हो रही थी और वैकल्पिक व्यवस्था में क्या बदलाव आया है?

लोअर बाजार नॉन-वेंडिंग जोन घोषित (ETV Bharat)

हाईकोर्ट का क्या रहा है रुख?

शिमला में तहबाजारियों और नगर निगम के बीच विवाद को केवल स्थानीय प्रशासन का फैसला मानकर नहीं देखा जा सकता. इस मामले की पृष्ठभूमि में हाईकोर्ट के वे निर्देश भी हैं, जिनमें अतिक्रमण हटाने, बाजारों में रास्ते खुला रखने और स्ट्रीट वेंडिंग की व्यवस्था कानून के अनुसार तय करने पर जोर दिया गया है. 5 जुलाई 2023 को हाईकोर्ट ने नगर निगम की ओर से स्ट्रीट वेंडिंग योजना तैयार करने और टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन में हुई देरी पर नाराजगी जताई थी. अदालत ने कहा था कि कानून के अनुरूप व्यवस्था बनाए बिना नॉन-वेंडिंग जोन घोषित करने की प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं.

इसके बाद 12 नवंबर 2024 को अदालत ने वेंडिंग जोन की भौतिक मार्किंग में बाधा न डालने और पूर्व निर्देशों का पालन करने को कहा. लोअर बाजार के विक्रेताओं को आजीविका भवन की छत पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भी अदालत में रखे गए रिकॉर्ड का हिस्सा बना. 19 अगस्त 2026 के आदेश में हाईकोर्ट ने नगर निगम की स्टेटस रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि निगम ने पहले के निर्देशों के अनुपालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं. रिपोर्ट में लोअर बाजार से अतिक्रमण हटाने, विक्रेताओं के स्थानांतरण और आपातकालीन आवाजाही के लिए मॉक ड्रिल का जिक्र था. अदालत ने संबंधित कार्यवाही में आगे कोई आदेश आवश्यक नहीं माना. इसी आदेश में 13 दिसंबर 2024 के टाउन वेंडिंग कमेटी के निर्णय को चुनौती देने वाली एक अर्जी के निस्तारण का भी उल्लेख है.

नॉन-वेंडिंग जोन पर हाईकोर्ट

हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों से जुड़ा हर कानूनी सवाल समाप्त हो गया है. 12 अगस्त 2026 के एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि सर्वे में पहचाने गए मौजूदा या प्राकृतिक बाजार को केवल भीड़भाड़ के आधार पर नॉन-वेंडिंग जोन घोषित नहीं किया जाना चाहिए और विक्रेताओं के विस्थापन को न्यूनतम रखने के सिद्धांत पर विचार जरूरी है. तहबाजारी यूनियन का कहना है कि वह इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए थे और उन्हें मामला दोबारा हिमाचल हाईकोर्ट में उठाने के निर्देश मिले, जिसके बाद याचिका दायर की गई. इस दावे की मौजूदा स्थिति और संबंधित याचिका का नंबर अदालत के रिकॉर्ड से वेरीफाई किया जाना जरूरी है.

तहबाजारियों के लिए बनाई गई जगह (ETV Bharat)

'स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट की अवहेलना'

नगर निगम शिमला के पूर्व मेयर संजय चौहान के अनुसार ये स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट की अवहेलना है. उन्होंने बताया कि 2016-17 में शिमला में 583 तहबाजारियों की सूची तैयार की गई थी. इन्हें बैठाने के लिए शहर भर में करीब 1500 स्थान भी तय किए थे, लेकिन 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद से यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया है. उन्होंने कहा कि नगर निगम टाउन वेंडिंग कमेटी के नियमों को भी नहीं मान रहा, जिसने कमेटी में 60% सदस्य तहबाजारी होने चाहिए, जबकि बनाई गई नई कमेटी में 40% तहबाजारी है.

"नगर निगम आजीविका भवन की पार्किंग में तहबाजारियों को जगह दे रहा है, जिसमें खुद निगम नियमों की अवहेलना कर रहा है. शिमला के बाजारों में तहबाजारी अंग्रेजों के समय से बैठ रहे हैं, नगर निगम को जल्द तहबाजारियों के लिए उपयुक्त जगह देनी चाहिए, ताकि ये संघर्ष समाप्त हो." - संजय चौहान, पूर्व मेयर, नगर निगम शिमला

2016-17 में नगर निगम शिमला में लागू हुआ एक्ट

नगर निगम शिमला ने साल 2016-17 में इस एक्ट को लागू किया था. शिमला नगर निगम देश में ऐसा पहला निगम है, जिसने एक्ट को लागू किया, लेकिन अब यह एक्ट फाइलों में दम तोड़ रहा है. माकपा शासित नगर निगम ने शिमला में नो वेडिंग के साथ करीब 1500 तहबाजारी बैठाने के स्थान तय किए थे. 2017 में नगर निगम और प्रदेश की सत्ता बदलने के यह एक्ट ठंडे बस्ते में चला गया है. इस कारण शिमला में तहबाजारियों की समस्या बढ़ गई है. राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 को अब पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा.

क्या कहता है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, 2014?

रेहड़ी-पटरी वालों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बना कानून