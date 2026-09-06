रांची नगर निगम की पांच बड़ी पहलः दुकानदारों को योजनाओं से जोड़ने से लेकर अवैध कोचिंग पर कार्रवाई तक
राजधानी की बेहतरी के लिए रांची नगर निगम ने पांच बड़ी पहल की है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : September 6, 2026 at 12:07 AM IST
रांचीः शहर में नागरिक सुविधाओं, सरकारी संपत्ति के संरक्षण और नियमों के अनुपालन को लेकर रांची नगर निगम ने शनिवार को कई महत्वपूर्ण कदम उठाए.
निगम की ओर से एक तरफ फुटपाथ दुकानदारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए 14 वार्डों में लोक कल्याण मेला लगाया गया. वहीं दूसरी ओर सरकारी जमीन और तालाब का निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए. इसके अलावा मानकों का उल्लंघन करने वाले लालपुर स्थित पीडब्ल्यू विद्यापीठ कोचिंग संस्थान को सील कर दिया गया. निगम ने सामुदायिक भवनों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी शुरू की है.
फुटपाथ दुकानदारों के लिए लोक कल्याण मेला
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देश पर निगम ने 14 वार्डों में लोक कल्याण मेला आयोजित किया. वार्ड 1 से 13 और 47 में लगाए गए शिविरों में फुटपाथ दुकानदारों को ऋण सुविधा, क्रेडिट कार्ड और अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई. दुकानदारों की सोशल-इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग भी की गई, ताकि उन्हें पात्रता के अनुसार सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके. अगले चरण में 12, 19 और 26 सितंबर को अन्य वार्डों में शिविर लगाए जाएंगे.
सरकारी जमीन और तालाब का निरीक्षण
नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने निगम की टीम के साथ नामकुम रेलवे स्टेशन के पास 72 डिसमिल केशरी हिंद भूमि का निरीक्षण किया. अधिकारियों को सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने और वहां जनकल्याणकारी योजनाओं की संभावनाओं का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया. जमीन पर रह रहे परिवारों को नियमानुसार आवास योजना से जोड़ने को भी कहा गया. इसके बाद हटिया के कल्याणपुर तालाब का निरीक्षण किया गया. 2 एकड़ 82 डिसमिल के तालाब के संरक्षण, जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की योजना बनाने के साथ आसपास के अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाने तथा बाउंड्री निर्माण का निर्देश दिया गया.
खादगढ़ा बस टर्मिनल की बंदोबस्ती पर स्थिति स्पष्ट
बिरसा मुंडा बस टर्मिनल की बंदोबस्ती को लेकर निगम ने कहा कि 7 अगस्त को प्रस्तावित ऑनलाइन ऑक्शन को प्रशासनिक कारणों से उसी दिन निरस्त करने का निर्णय लिया गया था. तकनीकी कारणों से MSTC पोर्टल पर ऑक्शन कुछ समय तक लाइव रहा और दरें दर्ज होती रहीं लेकिन इनका कोई प्रशासनिक मूल्यांकन नहीं किया गया. इसके बाद 18 अगस्त को फ्रेश ऑक्शन के निर्देश दिए गए और 1 सितंबर को नई ऑनलाइन नीलामी संपन्न हुई. निगम के अनुसार अभी तक किसी प्रतिभागी की आपत्ति नहीं मिली है और MSTC से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
मानकों का उल्लंघन, पीडब्ल्यू विद्यापीठ सील
कोचिंग संस्थानों की जांच के दौरान लालपुर स्थित पीडब्ल्यू विद्यापीठ में बेसमेंट में कोचिंग संचालन पाया गया. निगम के अनुसार यह भवन के स्वीकृत उपयोग और भवन उपविधियों का उल्लंघन है. पूर्व नोटिस के बावजूद अनुपालन नहीं होने पर संस्थान को सील कर दिया गया. हिनू स्थित बायोम इंस्टीट्यूट और ब्रदर्स एकेडमी की भी जांच हुई, जहां संचालकों ने जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए समय मांगा है. निगम फायर एनओसी, अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, वेंटिलेशन, प्रवेश-निकास, क्षमता और ट्रेड लाइसेंस समेत अन्य मानकों की जांच कर रहा है.
अब घर बैठे बुक होंगे सामुदायिक भवन
नागरिकों की सुविधा के लिए निगम ने पांच सामुदायिक भवनों को ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था से जोड़ा है. इनमें इंदिरा गांधी चौक, ईस्ट जेल रोड, न्यू पुंदाग, इलासिया कम्युनिटी हॉल और ग्वाला टोली के भवन शामिल हैं. ऑनलाइन बुकिंग 6 सितंबर से शुरू होगी. भवनों को ‘स्वर्णरेखा’ और ‘पलाश’ श्रेणी में रखा गया है. इनकी बुकिंग दर क्रमशः 25 हजार और 15 हजार रुपये प्लस जीएसटी है, जबकि 5 हजार रुपये सिक्योरिटी राशि देनी होगी. नागरिक apnaranchi.rsccl.in के जरिए घर बैठे भवन की उपलब्धता देखकर बुकिंग कर सकेंगे.
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