उदयपुर नगर निगम की कार्रवाई, पिछोला झील में रात में दौड़ रही पांच नावें सीज

निगम ने कहा कि हमारा उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है, लेकिन सैलानियों की सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे. अगली बार लाइसेंस निरस्त कर देंगे.

Boats seized in Udaipur
उदयपुर में जब्त नावें (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 26, 2026 at 11:00 AM IST

2 Min Read
उदयपुर: झीलों की नगरी की ऐतिहासिक पिछोला झील में पर्यटकों की सुरक्षा से खिलवाड़ पर नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया. नगर निगम ने पांच नावें सीज की. ये नावें सूर्यास्त के बाद भी अंधेरे में यात्रियों को लेकर झील में दौड़ रही थीं. नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर अधिकारियों ने रविवार देर शाम झील क्षेत्र का निरीक्षण किया तो सामने आया कि कुछ संचालक तय समय सीमा के बाद भी नाव से सैर करा रहे थे. सुरक्षा मानकों का पालन भी ठीक से नहीं हो रहा था. मौके पर अधिकारियों ने पांच नावें जब्त कर संबंधित फर्म को नोटिस जारी किया.

नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि पिछोला झील केवल उदयपुर ही नहीं, बल्कि देश और विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है. यहां होने वाली कोई भी लापरवाही पूरे शहर की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सिर्फ नाव सीज करना ही नहीं, बल्कि लाइसेंस रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई भी होगी.

नगर निगम ने निर्देश दिए कि सभी नावों की नियमित फिटनेस जांच की जाए. बीमा, लाइसेंस, चालकों की योग्यता और सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता की भी जांच अनिवार्य होगी. हर नाव में लाइफ जैकेट, प्राथमिक उपचार किट और अन्य जरूरी साधन होना जरूरी है. अधिकारियों ने बताया कि सूर्यास्त के बाद नाव चलाना यात्रियों की जान को जोखिम में डालने जैसा है. निगम का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है, लेकिन सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता. निगम ने आमजन और पर्यटकों से अपील की कि वे सतर्क रहें. बिना लाइफ जैकेट के नाव में न बैठें. यदि कोई संचालक नियम तोड़ता दिखे तो तुरंत निगम को सूचना दें.

