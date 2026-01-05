ETV Bharat / state

चिकन खाने वाले सावधान! देहरादून में 65 मरे मुर्गों को लेकर बेचने निकला था वाहन, हो गई बड़ी कार्रवाई

देहरादून: अगर आप भी चिकन खाने का शौक रखते हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि देहरादून में अब जो मुर्गे आ रहे हैं, वो मृत आ रहे हैं. जो खाने वाले लोगों के लिए खतरनाक और शरीर में कोई भी बीमारी हो सकती है. जी हां, देहरादून में आज नगर निगम की टीम ने मुर्गे की गाड़ी का पीछा किया तो चालक गाड़ी भगाने लगा. आखिर में उसे रोका गया तो उसमें 65 मृत मुर्गे मिले. जिस पर मृत मुर्गों को डिस्पोज कर चालक के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई.

दरअसल, आज यानी 5 जनवरी की सुबह देहरादून नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना शहर में राउंड लगा रहे थे. तभी सामने मुर्गियों से भरा वाहन गुजरा. जिसका निरीक्षण करने पर पाया गया कि उसमें मृत मुर्गे भी मौजूद थे. ऐसे में नगर निगम की टीम ने वाहन को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने मौके से फरार होने की कोशिश की और परेड ग्राउंड में नो एंट्री की साइड मोड कर वाहन लेकर भाग निकला.

वाहन में मरे हुए मिले 65 मुर्गे: वहीं, वाहन का पीछा किया गया. जिसके तहत रायपुर रोड स्थित चुन्ना भट्टा पर वाहन को इंटरसेप्ट कर रोका गया. जब वाहन से मृत मुर्गों को हटाने की कार्रवाई की गई तो एक के बाद एक कर 65 मृत मुर्गे निकले. जिस पर मृत मुर्गों को वाहन से हटाकर उन्हें नियमानुसार डिस्पोज किया गया. जबकि, मौके पर नगर निगम की टीम ने वाहन चालक का चालान किया गया.