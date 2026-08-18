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लखनऊ में अवैध डेयरियों पर निगम की बड़ी कार्रवाई,120 भैंसों को भेजा गया कांजी हाउस

डेयरी फार्मों पर नगर निगम की कार्यवाई ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: शहर के पारा थाना क्षेत्र में रविवार को अवैध डेयरी संचालकों ने नगर निगम की कैटल कैचर टीम और पुलिसकर्मियों पर जानलेवा किया था, जिसके बाद प्रशासन ने मंगलवार को संयुक्त कार्यवाई कर, अवैध रूप से पाले जा रहे 120 से ज्यादा भैंसों को जब्त कर लिया और ठाकुरगंज स्थित कांजी हाउस भेज दिया. इस कार्यवाई में तीन थानों की पुलिस, पीएसी कंपनी के साथ नगर निगम शामिल रही. डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित के अनुसार, ​रविवार को जब टीम अवैध डेयरी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची, तब उपद्रवियों ने लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला कर बुद्धेश्वर चौकी प्रभारी विनय पटेल का सिर फोड़ दिया और 4 सरकारी गाड़ियां तोड़ डाली. नगर निगम ने 120 भैंसों को जब्त किया (VIDEO Credit: ETV Bharat) इसको देखते हुए, ​मंगलवार को एसीपी काकोरी शकील अहमद के नेतृत्व में पारा, दुबग्गा और काकोरी थाने की पुलिस समेत पीएसी जवानों ने मोर्चा संभाला, जिसको देख कर पथराव करने वाले डेयरी संचालक मौके से फरार हो गए.