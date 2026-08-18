लखनऊ में अवैध डेयरियों पर निगम की बड़ी कार्रवाई,120 भैंसों को भेजा गया कांजी हाउस
पुलिस पर पथराव करने वाली दो सगी बहनें को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 5:00 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 5:17 PM IST
लखनऊ: शहर के पारा थाना क्षेत्र में रविवार को अवैध डेयरी संचालकों ने नगर निगम की कैटल कैचर टीम और पुलिसकर्मियों पर जानलेवा किया था, जिसके बाद प्रशासन ने मंगलवार को संयुक्त कार्यवाई कर, अवैध रूप से पाले जा रहे 120 से ज्यादा भैंसों को जब्त कर लिया और ठाकुरगंज स्थित कांजी हाउस भेज दिया. इस कार्यवाई में तीन थानों की पुलिस, पीएसी कंपनी के साथ नगर निगम शामिल रही.
डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित के अनुसार, रविवार को जब टीम अवैध डेयरी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची, तब उपद्रवियों ने लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला कर बुद्धेश्वर चौकी प्रभारी विनय पटेल का सिर फोड़ दिया और 4 सरकारी गाड़ियां तोड़ डाली.
इसको देखते हुए, मंगलवार को एसीपी काकोरी शकील अहमद के नेतृत्व में पारा, दुबग्गा और काकोरी थाने की पुलिस समेत पीएसी जवानों ने मोर्चा संभाला, जिसको देख कर पथराव करने वाले डेयरी संचालक मौके से फरार हो गए.
पशु कल्याण अधिकारी अवधेश कुमार की तहरीर पर पुलिस ने अबरार, इमरान, सालून, सुबिल, सराफत, अतीक, आशिफ, वारिश, नसीम, रानू, जीशान, नाफिश समेत 24 नामजद व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जबकि सोमवार को पुलिस ने पथराव में शामिल दो युवतियां खुशबून और आफरीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
वहीं, नगर निगम के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि कार्रवाई से बचने के लिए कई डेयरी संचालकों ने भैंसों को अपने घरों और कमरों के भीतर छिपाकर बांध दिया था. निगम की टीमों ने घरों के अंदर जाकर खूंटों से भैंसों को खोला और कैटल कैचर ट्रकों में लादकर कांजी हाउस भेज दिया. पूरे दिन चले इस अभियान में कुल 120 भैंसों को जब्त किया गया है.
एसीपी काकोरी शकील अहमद ने बताया कि फरार चल रहे अन्य मुख्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिश दे रही हैं. सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस पर हमला करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.
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