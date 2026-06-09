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होल्डिंग टैक्स के एकमुश्त भुगतान पर 10% तक की छूट, रांची नगर निगम की पहल

रांची में होल्डिंग टैक्स के एकमुश्त भुगतान पर करदाताओं को नगर निगम ने छूट दी है.

municipal corporation offered rebate to taxpayers for one time payment of holding tax in Ranchi
रांची नगर निगम भवन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 9, 2026 at 9:34 PM IST

3 Min Read
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रांचीः वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए होल्डिंग टैक्स भुगतान करने वाले करदाताओं को रांची नगर निगम ने बड़ी राहत दी है. निगम की ओर से निर्धारित अवधि के भीतर होल्डिंग टैक्स का एकमुश्त भुगतान करने पर देय कर राशि पर अधिकतम 10 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है.

इस योजना का लाभ लेने के लिए करदाताओं को 30 जून 2026 तक अपना टैक्स जमा करना होगा. निगम के अनुसार छूट का लाभ लेने के लिए अब केवल 20 दिन शेष हैं. रांची नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टैक्स भुगतान की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई है. करदाता स्मार्ट रांची ऐप, व्हाट्सएप चैटबॉट, निगम की आधिकारिक वेबसाइट, जन सुविधा केंद्र और अधिकृत कर संग्राहकों के माध्यम से आसानी से अपना होल्डिंग टैक्स जमा कर सकते हैं.

स्मार्ट रांची ऐप के जरिए करदाता अपने होल्डिंग नंबर की मदद से बकाया राशि की जानकारी प्राप्त कर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं. वहीं 8986627070 नंबर पर उपलब्ध व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से भी टैक्स भुगतान की सुविधा दी गई है. इसके अलावा निगम की वेबसाइट www.ranchimunicipal.com पर जाकर भी प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान किया जा सकता है.

ऑनलाइन सुविधाओं के साथ-साथ रांची नगर निगम कार्यालय और डोरंडा स्थित जन सुविधा केंद्रों में भी टैक्स जमा करने की व्यवस्था की गई है. निगम द्वारा अधिकृत एजेंसी के कर संग्राहक भी घर-घर जाकर कर संग्रह कर रहे हैं.

नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि रांची नगर निगम करदाताओं को समय पर कर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष छूट प्रदान कर रहा है. नागरिक 30 जून से पहले होल्डिंग टैक्स का एकमुश्त भुगतान कर 10 प्रतिशत तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं. डिजिटल माध्यमों से भुगतान करना आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक है. हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि समय पर कर भुगतान कर शहर के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें.

नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द कर भुगतान करें और उपलब्ध छूट का लाभ उठाएं. निगम का कहना है कि समय पर कर भुगतान से शहर में आधारभूत सुविधाओं और विकास कार्यों को गति देने में मदद मिलती है.

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