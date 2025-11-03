ETV Bharat / state

12 वार्ड के निगम उपचुनाव की अधिसूचना जारी, 10 नवंबर तक होंगे नॉमिनेशन

दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में होने वाले उपचुनाव के लिए दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है.

12 वार्ड के निगम उपचुनाव की अधिसूचना हुई जारी
12 वार्ड के निगम उपचुनाव की अधिसूचना हुई जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 3, 2025 at 7:01 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्ड में होने वाले उपचुनाव के लिए दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर विजय देव के द्वारा आज अधिसूचना जारी कर दी गई है. अधिसूचना के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 10 नवंबर तक चलेगी. जबकि 30 नवंबर को मतदान, तीन दिसंबर को मतगणना और 10 दिसंबर को चुनावी प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि है.

जारी की गई अधिसूचना के में कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957, (वर्तमान तक संशोधित), की धारा 12 के अधीन प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं डॉ. विजय देव, राज्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली इसके द्वारा दिल्ली नगर निगम के समस्त 12 वार्डों के मतदाताओं को उक्त अधिनियम, नियमावली और इनके अन्तर्गत बनाए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार पार्षदों के उपचुनाव द्वारा दिनांक 10 दिसंबर 2025 से पहले पार्षद निर्वाचित करने का आह्वान करता हूं. उप-चुनावों के प्रयोजनार्थ दिल्ली नगर निगम के प्रत्येक वार्ड के आरक्षण की स्थिति, प्रत्येक वार्ड के सामने कॉलम संख्या 3 में दर्शाई गई है. इन की सीट प्रत्येक वार्ड के लिए निर्धारित आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों द्वारा ही भरी जाएगी.

12 वार्ड के निगम उपचुनाव की अधिसूचना हुई जारी
12 वार्ड के निगम उपचुनाव की अधिसूचना हुई जारी (ETV Bharat)

क्यों हो रहा है उपचुनाव: बता दें कि इसी साल फरवरी में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव में 11 पार्षदों के विधायक बनने और पिछले साल लोकसभा चुनाव में एक पार्षद के सांसद बनने से निगम के ये 12 वार्ड खाली हुए थे. इन वार्डो के खाली होने के बाद से ही इनके लिए उपचुनाव प्रस्तावित था, जिसकी घोषणा बीते मंगलवार को की गई है. उल्लेखनीय है कि भाजपा सांसद कमलजीत सेहरावत ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पिछले साल जबकि विधायक बने पार्षदों ने इस साल फरवरी में अपनी निगम की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद निगम के 12 वार्ड खाली हो गए थे. इन वार्ड के लिए उपचुनाव होना तभी से लंबित है.

अब राज निर्वाचन आयोग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है. 8 फरवरी को संपन्न विधानसभा चुनाव में 11 निगम पार्षद जीतकर विधायक बने थे. इनमें से आठ भाजपा के और तीन आम आदमी पार्टी के पार्षद थे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी खुद शालीमार बाग वार्ड से पार्षद थीं और इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई. उन्होंने भी अपने वार्ड नंबर 56 की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था.


