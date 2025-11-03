ETV Bharat / state

12 वार्ड के निगम उपचुनाव की अधिसूचना जारी, 10 नवंबर तक होंगे नॉमिनेशन

12 वार्ड के निगम उपचुनाव की अधिसूचना हुई जारी ( ETV Bharat )