'...ताकि स्वच्छ दिखे दिल्ली, वार्ड टू वार्ड हो रहा दौरा!' अतिक्रमण और सफाई को लेकर बढ़ी सख्ती

एमसीडी ने आजाद नगर वार्ड का किया दौरा एमसीडी की टीम ने सबसे पहले आजाद नगर वार्ड का दौरा किया, जिसके बाद शास्त्री पार्क वार्ड होते हुए टीम शकरपुर वार्ड में पहुंची इस दौरान ज़ोन चेयरमैन रामकिशोर शर्मा, डीसी सहित नगर निगम के कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे अधिकारियों ने क्षेत्र में कई किलोमीटर तक पैदल और गाड़ियों से निरीक्षण किया और स्थानीय समस्याओं को करीब से देखा.

नई दिल्ली: शहर की सफाई व्यवस्था और अवैध अतिक्रमण की स्थिति का जायजा लेने के लिए दिल्ली में नगर निगम (एमसीडी) ने वार्ड दौरे की नई मुहिम शुरू की है. इस अभियान की जिम्मेदारी स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा को दी गई है. इसी क्रम में उन्होंने आज पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को मौके पर ही जरूरी निर्देश दिए.

दिल्ली को साफ रखना निगम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी- सत्या शर्मा

सत्या शर्मा ने कहा कि जिन जगहों पर नाले लंबे समय से साफ नहीं हुए हैं, वहां तुरंत सफाई अभियान चलाया जाए ताकि जलभराव और गंदगी की समस्या से लोगों को राहत मिल सके इसके साथ ही सड़कों और बाजारों में हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए भी सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.

अवैध अतिक्रमण को लेकर चलेगा विशेष अभियान

सत्य शर्मा ने यह भी कहा कि शाम के समय विशेष अभियान चलाया जाएगा कई दुकानदार अपने सामने रेडी-पटरी लगवाकर रास्ता घेर लेते हैं, जिससे आम लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है. ऐसे दुकानदारों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शाम के समय एक विशेष राउंड लगाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए.

आने वाले दिनों में जारी रहेगा निरीक्षण अभियान

वहीं, एमसीडी के डीसी वैरोकपम पुंशिबा सिंह ने बताया कि आज शकरपुर वार्ड में निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से नालों की सफाई और अवैध अतिक्रमण के मुद्दे उठाए गए हैं. उन्होंने कहा कि नगर निगम की टीम जल्द ही इन समस्याओं पर कार्रवाई करेगी और सभी विभाग मिलकर इलाके की व्यवस्था सुधारने के लिए काम करेंगे. एमसीडी का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के अलग-अलग वार्डों में इसी तरह निरीक्षण अभियान जारी रहेगा, ताकि स्थानीय समस्याओं को मौके पर ही पहचानकर उनका जल्द समाधान किया जा सके.