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MCD के स्कूल होंगे हाईटेक, महापौर ने लॉन्च किया EduLife 2.0 पोर्टल

आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक का है. ऐसे समय में EduLife 2.0 पोर्टल महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा. MCD महापौर प्रवेश वाही

महापौर ने लॉन्च किया EduLife 2.0 पोर्टल
महापौर ने लॉन्च किया EduLife 2.0 पोर्टल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 14, 2026 at 7:40 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. महापौर प्रवेश वाही ने सोमवार को सिविक सेंटर स्थित सत्य नारायण बंसल सभागार में शिक्षा विभाग के नए डिजिटल पोर्टल EduLife 2.0 का शुभारंभ किया. इस दौरान एमसीडी शिक्षा विभाग की उपलब्धियों पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया.

महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक का है. ऐसे समय में EduLife 2.0 पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को एमसीडी स्कूलों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा. उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से अभिभावक भी बच्चों की पढ़ाई और स्कूल की गतिविधियों से सीधे जुड़ सकेंगे. साथ ही विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति की निगरानी, डिजिटल शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता और स्कूल प्रशासन को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी. यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी.

महापौर ने लॉन्च किया EduLife 2.0 पोर्टल (ETV Bharat)

नेता सदन जय भगवान यादव ने कहा कि नई तकनीक को अपनाने में शुरुआती चुनौतियां आती हैं, लेकिन इससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी. उन्होंने शिक्षकों से इस पहल को पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपनाने की अपील की. शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने कहा कि EduLife 2.0 एमसीडी स्कूलों को निजी विद्यालयों के बराबर लाने में मदद करेगा. पोर्टल के माध्यम से अभिभावक विद्यार्थियों की प्रगति, मध्याह्न भोजन वितरण और शिक्षकों की कार्यप्रणाली पर भी नजर रख सकेंगे.

उन्होंने बताया कि मेधावी छात्रों की सूची भी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि खेल अकादमियां और अन्य संस्थाएं उनकी प्रतिभा को पहचानकर आगे बढ़ा सकें. कार्यक्रम के अंत में शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष अमित खरखड़ी ने सभी अतिथियों का धन्यवाद देते हुए कहा कि एमसीडी शिक्षा विभाग छात्रों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रहा है.

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