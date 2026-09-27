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MCD ने 501 सफाई कर्मचारियों को किया नियमित, वर्षों से सेवारत कर्मचारियों को मिला लाभ

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ने वर्षों से सेवाएं दे रहे 501 सफाई कर्मचारियों को नियमित कर दिया है. निगम के इस फैसले को सफाई कर्मचारियों के हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया गया है. महापौर प्रवेश वाही और डेम्स कमेटी के अध्यक्ष संदीप कपूर ने नियमित किए गए सभी कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं.

महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि दिल्ली नगर निगम सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रहा है. उन्होंने बताया कि इससे पहले निगम की ओर से 296 सफाई कर्मचारियों को नियमित किया गया था और अब 501 कर्मचारियों को नियमित किया गया है. उन्होंने कहा कि यह कदम दर्शाता है कि निगम अपने सफाई कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दे रहा है.

सफाई कर्मचारी दिल्ली की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़: प्रवेश वाही ने कहा कि सफाई कर्मचारी दिल्ली की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं. वे प्रतिदिन कठिन परिस्थितियों में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करते हुए राजधानी को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उनके योगदान को सम्मान देना और उनके हितों की रक्षा करना निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है.

कर्मचारियों के कल्याण के लिए लगातार कार्य जारी: मेयर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली नगर निगम अपने कर्मचारियों के कल्याण और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रहा है. उन्होंने कहा कि 501 सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि उनके वर्षों के परिश्रम और सेवा को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को रोजगार में अधिक स्थायित्व और सामाजिक सुरक्षा का आधार मिलेगा.

सफाई व्यवस्था को किया जा रहा बेहतर: वहीं डेम्स कमेटी के अध्यक्ष संदीप कपूर ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना और उन्हें बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराकर दिल्ली की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है. उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में पहली बार रिकॉर्ड 501 कच्चे कर्मचारियों को एक ही बार में पक्का किया गया है. निगम सफाई कर्मचारियों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रहा है. कर्मचारियों के कल्याण के साथ-साथ दिल्ली की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं.



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