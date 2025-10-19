ETV Bharat / state

त्योहारों से पहले दिल्ली नगर निगम अलर्ट मोड में, सभी सड़कों-बाजारों में विशेष सफाई अभियान चलाने का निर्देश

दिल्ली नगर निगम के शाहदरा नॉर्थ जोन के अध्यक्ष ने कहा कि सफाई को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बरदाश्त नहीं की जाएगी.

दिवाली से पहले दिल्ली नगर निगम अलर्ट मोड में
दिवाली से पहले दिल्ली नगर निगम अलर्ट मोड में (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 19, 2025 at 6:19 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली में दीपावली और छठ पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों से पहले नगर निगम ने राजधानी की सफाई व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है. इसे लेकर बैठक की गई, जिसमें आगामी त्योहारों को देखते हुए दिल्लीवासियों को बेहतर सफाई, पर्याप्त रोशनी और सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत योजना पर चर्चा की गई. बैठक में शाहदरा नॉर्थ जोन के अध्यक्ष पुनीत शर्मा ने कहा कि दिल्लीवासी निश्चिंत होकर अपने त्योहार मनाएं, नगर निगम पूरी जिम्मेदारी से सफाई व्यवस्था संभालेगा.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी सड़कों, गलियों और बाजारों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएं. कूड़ा उठाने की व्यवस्था नियमित और प्रभावी होनी चाहिए. किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके अलावा, उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी क्षेत्र में गंदगी या जलभराव की समस्या न हो.

शाहदरा नॉर्थ जोन के अध्यक्ष पुनीत शर्मा (ETV Bharat)

इतना ही नहीं, इस बार निगम ने रोशनी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी है. इसे लेकर निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रमुख सड़कों, पार्कों और धार्मिक स्थलों पर पर्याप्त रोशनी की जाए, ताकि नागरिकों को रात के समय किसी प्रकार की असुविधा न हो. साथ ही भीड़-प्रबंधन, जल निकासी और सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता पर भी खास ध्यान देने को कहा गया है. पुनीत शर्मा ने कहा कि इस वर्ष की दीपावली दिल्ली के लिए खास होने वाली है. नगर निगम का लक्ष्य है कि स्वच्छता और रोशनी के मामले में राजधानी एक नई मिसाल पेश करे. उन्होंने सभी पार्षदों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाएं और निगम कर्मचारियों के साथ मिलकर कार्यों को समयबद्ध पूरा करें.

