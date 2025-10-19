ETV Bharat / state

त्योहारों से पहले दिल्ली नगर निगम अलर्ट मोड में, सभी सड़कों-बाजारों में विशेष सफाई अभियान चलाने का निर्देश

दिवाली से पहले दिल्ली नगर निगम अलर्ट मोड में ( ETV BHARAT )