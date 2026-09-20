MCD का 12 जोनों में अभियान जारी, 29 ध्वस्तीकरण और तीन संपत्तियां सील
एमसीडी के अनुसार शनिवार को की गई कार्रवाई का उद्देश्य भवन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ लोगों की सुरक्षा को बनाए रखना है.
Published : September 20, 2026 at 1:00 PM IST
नई दिल्ली: सत्य निकेतन हादसे के बाद अनधिकृत निर्माण और भवन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ दिल्ली नगर निगम का प्रवर्तन अभियान लगातार जारी है. शनिवार को एमसीडी ने राजधानी के सभी 12 जोनों में व्यापक कार्रवाई करते हुए 29 ध्वस्तीकरण किए, जबकि भवन मानदंडों के उल्लंघन के चलते तीन संपत्तियों को सील किया गया. निगम ने स्पष्ट किया है कि खतरनाक भवनों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली के मास्टर प्लान (एमपीडी) तथा भवन उपविधियों के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
एमसीडी के अनुसार शनिवार को की गई कार्रवाई का उद्देश्य भवन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ लोगों की सुरक्षा को बनाए रखना है. निगम के क्षेत्रीय अधिकारियों की ओर से चिन्हित किए गए उल्लंघनों के खिलाफ निर्धारित नियमों और प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं.
यमुनापार के उत्तर-पूर्वी जोन में भी कार्रवाई: यमुनापार में उत्तर-पूर्वी जोन के मंडोली इलाके में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई. एमसीडी के प्रवर्तन अभियान में मंडोली को भी प्रमुख कार्रवाई वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया. निगम की ओर से अनधिकृत निर्माण और भवन संबंधी नियमों के उल्लंघन की निगरानी की जा रही है. आने वाले दिनों में चिन्हित किए गए मामलों में नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है.
इन इलाकों में भी हुई कार्रवाई: एमसीडी के मुताबिक पश्चिमी जोन में राजौरी गार्डन एक्सटेंशन, जीवन पार्क और नवादा में प्रमुख ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई. उत्तरी जोन के खरियां मोहल्ला में भी कार्रवाई हुई. वहीं मध्य जोन के करोल बाग क्षेत्र में बलजीत नगर, मोती नगर और पांडव नगर में ध्वस्तीकरण किया गया. इसके अलावा निगम के अन्य जोनों में भी अनधिकृत निर्माण और भवन मानदंडों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की गई.
एक दिन पहले 41 संपत्तियों पर कार्रवाई: इससे एक दिन पहले भी एमसीडी ने व्यापक प्रवर्तन अभियान चलाया था. उस दौरान दिल्ली में एमसीडी और भवन उपविधियों के उल्लंघन के खिलाफ 41 संपत्तियों का ध्वस्तीकरण किया गया था, जबकि 10 संपत्तियों को सील किया गया था. लगातार दो दिनों की कार्रवाई में निगम ने बड़ी संख्या में संपत्तियों के खिलाफ प्रवर्तन कदम उठाए हैं.
एमसीडी पूर्वी जोन चेयरमैन यशपाल सिंह कहा है कि उसके अधिकार क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण और भवन मानदंडों का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जाएगा. विशेष रूप से ऐसे भवन और निर्माण जो जनसुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं, उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई जारी रहेगी. क्षेत्रीय अधिकारियों को एमपीडी, भवन उपविधियों और अन्य संबंधित नियमों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.
ये भी पढ़ें: