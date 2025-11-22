ETV Bharat / state

निगम उपचुनावः चांदनी महल वार्ड में रोचक हुई चुनावी जंग, आप के बागी विधायक बढ़ा रहे मुसीबत तो दागी दे रहे साथ

नई दिल्लीः दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) उपचुनाव के मतदान की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे-वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं. 12 वार्ड के उपचुनाव में सबसे ज्यादा रोचक राजीनीतिक जंग चांदनी महल वार्ड में हो गई है. यह मुस्लिम बाहुल्य वार्ड है और मटिया महल विधानसभा सीट का हिस्सा है. उपचुनाव की घोषणा के बाद बदले हुए राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे पहले आम आदमी पार्टी के मटिया महल से पूर्व विधायक शोएब इकबाल ने पार्टी छोड़ दी थी. उसके बाद उनके विधायक बेटे आले मोहम्मद इकबाल भी पार्टी लाइन से अलग चल रहे हैं.

दरअसल, शोएब इकबाल मटिया महल विधानसभा सीट से छह बार विधायक रहे हैं. इस बार उन्होंने खुद चुनाव न लड़कर अपने बेटे आले इकबाल को आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़वाया और बेटे ने चुनाव जीता. आले इकबाल के विधायक बनने से खाली हुए चांदनी महल वार्ड पर अब उपचुनाव हो रहा है. उपचुनाव में अपने समर्थक प्रत्याशी को आम आदमी पार्टी से टिकट न मिलने के चलते शोएब इकबाल ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी. उसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी मोहम्मद इमरान को अपना समर्थन दे दिया है. जबकि आप ने मुदस्सर उस्मान को टिकट दिया है. वहीं, कांग्रेस से कुंवर शहजाद अहमद को टिकट मिला है तो भाजपा ने सुनील शर्मा पर दांव लगाया है.

30 साल से चांदनी महल वार्ड पर है शोएब इकबाल का कब्जा: बता दें कि चांदनी महल वार्ड मटिया महल विधानसभा सीट का हिस्सा है. यह विधानसभा सीट और चांदनी महल वार्ड पर 30 साल से शोएब इकबाल का कब्जा रहा है. शोएब इकबाल सिर्फ एक बार वर्ष 2015 में मटिया महल से आप प्रत्याशी आसिम अहमद खान से चुनाव हार गए थे. उसके बाद वह आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और फिर आप से 2020 में विधायक बने. अब बेटा विधायक है. बेटे के विधायक बनने के बाद खाली हुए चांदनी महल वार्ड से अपने समर्थित प्रत्याशी को जिताने के लिए शोएब इकबाल ने पूरा जोर लगा दिया है. पिछले चुनाव में शोएब इकबाल के बेटे आले इकबाल ने चांदनी महल वार्ड से 17 हजार से ज्यादा वोटों से एक तरफा जीत दर्ज की थी. जबकि कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी. अब वह फिर से इस सीट को मोहम्मद इसरान को जिताकर अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं. जबकि आम आदमी पार्टी भी अपने प्रत्याशी को जिताकर शोएब इकबाल के वर्चस्व को तोड़ना चाहती है.

AAP की पू्र्व विधायक आसिम अहमद खान से मदद: शोएब इकबाल के प्रत्याशी को हराने के लिए अब आम आदमी पार्टी ने अपने पू्र्व विधायक आसिम अहमद खान को भी शुक्रवार को पार्टी में शामिल कर लिया है, जिससे आसिम के समर्थन से भी जीत दर्ज करने में मदद मिल सके. दरअसल, आसिम अहमद खान और शोएब इकबाल एक दूसरे के विरोधी हैं. जब आसिम के भ्रष्टाचार के आरोप में फंसने के बाद आप ने उन्हें पार्टी से निकाला था तो उस मौके का फायदा उठाकर शोएब इकबाल आप में शामिल हुए और टिकट लेकर विधायक बन गए थे. मजबूरन, फिर आसिम अहमद खान को राजनीतिक रूप से हाशिए पर जाना पड़ा.