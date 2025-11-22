निगम उपचुनावः चांदनी महल वार्ड में रोचक हुई चुनावी जंग, आप के बागी विधायक बढ़ा रहे मुसीबत तो दागी दे रहे साथ
दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड के उपचुनाव में सबसे ज्यादा रोचक राजीनीतिक जंग चांदनी महल वार्ड में हो गई है.
Published : November 22, 2025 at 8:01 PM IST
नई दिल्लीः दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) उपचुनाव के मतदान की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे-वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं. 12 वार्ड के उपचुनाव में सबसे ज्यादा रोचक राजीनीतिक जंग चांदनी महल वार्ड में हो गई है. यह मुस्लिम बाहुल्य वार्ड है और मटिया महल विधानसभा सीट का हिस्सा है. उपचुनाव की घोषणा के बाद बदले हुए राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे पहले आम आदमी पार्टी के मटिया महल से पूर्व विधायक शोएब इकबाल ने पार्टी छोड़ दी थी. उसके बाद उनके विधायक बेटे आले मोहम्मद इकबाल भी पार्टी लाइन से अलग चल रहे हैं.
दरअसल, शोएब इकबाल मटिया महल विधानसभा सीट से छह बार विधायक रहे हैं. इस बार उन्होंने खुद चुनाव न लड़कर अपने बेटे आले इकबाल को आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़वाया और बेटे ने चुनाव जीता. आले इकबाल के विधायक बनने से खाली हुए चांदनी महल वार्ड पर अब उपचुनाव हो रहा है. उपचुनाव में अपने समर्थक प्रत्याशी को आम आदमी पार्टी से टिकट न मिलने के चलते शोएब इकबाल ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी. उसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी मोहम्मद इमरान को अपना समर्थन दे दिया है. जबकि आप ने मुदस्सर उस्मान को टिकट दिया है. वहीं, कांग्रेस से कुंवर शहजाद अहमद को टिकट मिला है तो भाजपा ने सुनील शर्मा पर दांव लगाया है.
30 साल से चांदनी महल वार्ड पर है शोएब इकबाल का कब्जा: बता दें कि चांदनी महल वार्ड मटिया महल विधानसभा सीट का हिस्सा है. यह विधानसभा सीट और चांदनी महल वार्ड पर 30 साल से शोएब इकबाल का कब्जा रहा है. शोएब इकबाल सिर्फ एक बार वर्ष 2015 में मटिया महल से आप प्रत्याशी आसिम अहमद खान से चुनाव हार गए थे. उसके बाद वह आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और फिर आप से 2020 में विधायक बने. अब बेटा विधायक है. बेटे के विधायक बनने के बाद खाली हुए चांदनी महल वार्ड से अपने समर्थित प्रत्याशी को जिताने के लिए शोएब इकबाल ने पूरा जोर लगा दिया है. पिछले चुनाव में शोएब इकबाल के बेटे आले इकबाल ने चांदनी महल वार्ड से 17 हजार से ज्यादा वोटों से एक तरफा जीत दर्ज की थी. जबकि कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी. अब वह फिर से इस सीट को मोहम्मद इसरान को जिताकर अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं. जबकि आम आदमी पार्टी भी अपने प्रत्याशी को जिताकर शोएब इकबाल के वर्चस्व को तोड़ना चाहती है.
AAP की पू्र्व विधायक आसिम अहमद खान से मदद: शोएब इकबाल के प्रत्याशी को हराने के लिए अब आम आदमी पार्टी ने अपने पू्र्व विधायक आसिम अहमद खान को भी शुक्रवार को पार्टी में शामिल कर लिया है, जिससे आसिम के समर्थन से भी जीत दर्ज करने में मदद मिल सके. दरअसल, आसिम अहमद खान और शोएब इकबाल एक दूसरे के विरोधी हैं. जब आसिम के भ्रष्टाचार के आरोप में फंसने के बाद आप ने उन्हें पार्टी से निकाला था तो उस मौके का फायदा उठाकर शोएब इकबाल आप में शामिल हुए और टिकट लेकर विधायक बन गए थे. मजबूरन, फिर आसिम अहमद खान को राजनीतिक रूप से हाशिए पर जाना पड़ा.
इस साल विधासभा चुनाव से पहले आसिम अहमद खान कांग्रेस में शामिल हुए और मटिया महल से चुनाव लड़ा और हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, सीबीआई द्वारा दर्ज केस में कोर्ट से अब आसिम अहमद खान बरी हो चुके हैं. लेकिन, जनता की नजर में उनके ऊपर गिरफ्तारी का दाग जरूर लगा हुआ है. अब आम आदमी पार्टी के लिए चांदनी महल में ऐसी स्थिति हो गई कि जहां उसके बागी शोएब इकबाल उसकी मुसीबत बढ़ा रहे हैं तो वहीं दागी आसिम अहमद खान आप में शामिल होकर उसका साथ दे रहे हैं. बाकी का फैसला तो जनता के हाथ में है, जो तीन दिसंबर के चुनाव परिणाम बताएंगे.
आप को निगम उपचुनाव जिताकर हिसाब-किताब पूरा करने की कोशिश में आसिम अहमद खान: यहां एक औऱ दिलचस्प बात यह हो गई है कि आसिम अहमद खान शोएब इकबाल के आम आदमी पार्टी छोड़ देने के बाद अब मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं. इसीलिए उपचुनाव के समय मौका मिलते ही वह आप में शामिल हो गए हैं. साथ ही उपचुनाव में मेहनत कर वह आम आदमी पार्टी को जिताकर पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश में हैं, ताकि अगले विधानसभा चुनाव में उनका आम आदमी पार्टी से टिकट पक्का हो जाए. वहीं, शोएब इकबाल ने अभी तक अपने अगले राजनीतिक कदम का खुलासा नहीं किया है.
माना जा रहा है कि तीन दिसंबर को उपचुनाव का परिणान आने के बाद वह अपने अगले राजनीतिक कदम का ऐलान करें. अगर 2022 के निगम चुनाव का रिजल्ट और 2025 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट देखें और आंकड़ों पर गौर करें तो चांदनी महल पर पूरी तरह से शोएब इकबाल का ही दबदबा साबित होता है. साथ ही इस उपचुनाव में भी शोएब इकबाल समर्थित प्रत्याशी मोहम्मद इमरान के जीतने की प्रबल संभावना है. वहीं, कांग्रेस व भाजपा की जमानत जब्त होना तय माना जा रहा है.
चांदनी महल वार्ड 2022 का चुनाव परिणाम
- आप प्रत्याशी आले मोहम्माद इकबाल को मिले वोट 19199
- कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद हामिद को मिले वोट 2065
- आप प्रत्याशी की जीत का अंतर 17134
- विधानसभा चुनाव 2025 में आप प्रत्याशी आले इकबाल और कांग्रेस प्रत्याशी आसिम खान को मिले वोट
- आप प्रत्याशी आले मोहम्मद इकबाल को मिले वोट 58120Body:भाजपा प्रत्याशी दीप्ति इंदौरा को मिले वोट 15396
- कांग्रेस प्रत्याशी आसिम अहमद खान को मिले वोट 10295
