MCD By Election 2025: भाजपा ने मंत्रियों और विधायकों को सौंपी चुनावी कमान, तो जानें AAP व कांग्रेस की तैयारी
दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव के लिए भाजपा की तरह ही आप ने भी विधायकों और पूर्व विधायकों को वार्ड चुनाव का प्रभारी बनाया है.
Published : October 30, 2025 at 6:09 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम एमसीडी के 12 वार्डों के उपचुनाव की घोषणा के साथ ही तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा, आप और कांग्रेस ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं. राज्य और निगम की सत्ता पर काबिज भाजपा निगम के वार्डों के उपचुनाव को हल्के में लेने के मूड में नहीं है. इसी के चलते भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने निगम उपचुनाव के लिए सभी 12 वार्डों में दिल्ली सरकार के मंत्रियों को चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है.
सभी छह मंत्रियों को दो-दो वार्ड के उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है. इसके अलावा कई वार्डो में विधायकों को चुनाव संयोजक बनाया गया है तो कई में प्रदेश के पदाधिकारियों को को चुनाव संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, उपचुनाव से संबंधित जिलों के जिलाध्यक्षों ने बुधवार को उपचुनाव वाले वार्डो के मंडल अध्यक्ष और जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की.
किस मंत्री को कौन से वार्डो में मिली उपचुनाव की कमान:
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने सभी 12 वार्डों के लिए चुनाव संयोजक नियुक्त किए हैं और साथ ही दिल्ली सरकार के एक-एक मंत्री को वार्ड प्रभारी नामांकित किया. मुंडका वार्ड के लिए विधायक मनोज शौकीन चुनाव संयोजक होंगे और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा प्रभारी होंगे. शालीमार बाग (बी) के चुनाव संयोजक राजन तिवारी और मंत्री कपिल मिश्रा चुनाव प्रभारी होंगे. अशोक विहार वार्ड के चुनाव संयोजक विष्णु मित्तल और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा प्रभारी होंगे. चांदनी चौक वार्ड के पंकज कुमार जैन चुनाव संयोजक और मंत्री रविन्द्र इंद्राज प्रभारी होंगे.
चांदनी महल वार्ड के चुनाव संयोजक आतिफ रशीद और मंत्री रविन्द्र इंद्राज प्रभारी मंत्री होंगे. द्वारका (बी) वार्ड के चुनाव संयोजक विधायक प्रद्युम्न राजपूत और मंत्री डॉ. पंकज सिंह प्रभारी होंगे. वहीं, ढीचाऊं कला वार्ड के चुनाव संयोजक विधायक अभय वर्मा और प्रभारी मंत्री डा. पंकज सिंह होंगे. नारायणा वार्ड के चुनाव संयोजक विधायक सूर्य प्रकाश खत्री और मंत्री आशीष सूद प्रभारी होंगे. संगम विहार (ए) वार्ड के चुनाव संयोजक एन.डी.एम.सी. सदस्य दिनेश प्रताप सिंह और मंत्री प्रवेश साहिब सिंह प्रभारी होंगे. दक्षिणपुरी वार्ड के चुनाव संयोजक जयप्रकाश और मंत्री प्रवेश साहिब सिंह प्रभारी होंगे. इसी तरह ग्रेटर कैलाश वार्ड के चुनाव संयोजक विधायक राजकुमार भाटिया और मंत्री आशीष सूद प्रभारी होंगे. विनोद नगर वार्ड का चुनाव संयोजक पूर्व विधायक नसीब सिंह और प्रभारी मंत्री कपिल मिश्रा को बनाया गया है.
आप ने उपचुनाव के लिए की ये नियुक्तियां:
वहीं, दिल्ली की मुख्य विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी ने निगम उपचुनाव के लिए पार्टी के नेताओं की तीन स्तरों पर नियुक्तियां की हैं. पार्टी ने निगम उपचुनाव वाले सभी 12 वार्ड के लिए ऑब्जर्वर, चुनाव प्रभारी और सहप्रभारी की नियुक्तियां, चुनाव की घोषणा से पहले ही कर दी थीं. आप ने भी अपने कई विधायकों और पूर्व विधायकों को चुनाव प्रभारी बनाया है. इसके अलावा संगठन के अन्य नेताओं को ऑब्जर्वर और सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी है. 12 वार्डों में प्रभारी बनाए गए नेताओं की बात करें तो दक्षिणपुरी वार्ड में विधायक सहीराम को प्रभारी बनाया गया है. इसी तरह संगम विहार ए वार्ड में पूर्व विधायक ब्रह्म सिंह तंवर, ग्रेटर कैलाश में विधायक सोमदत्त, विनोद नगर में विधायक कुलदीप कुमार, शालीमार बाग बी में पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर, अशोक विहार वार्ड में पूर्व विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी, चांदनी चौक में विधायक संजीव झा, चांदनी महल में विधायक चौधरी जुबैर, द्वारका बी वार्ड में विधायक जरनैल सिंह, मुंडका में पूर्व विधायक ऋतुराज गोविंद, नारायणा में विधायक विशेष रवि और ढिंचाऊकला में पूर्व विधायक विनय मिश्रा को चुनाव प्रभारी बनाया है.
कांग्रेस की निगम उपचुनाव के लिए चुनाव प्रभारियों की घोषणा:
निगम उपचुनाव को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने सबसे पहले सक्रियता दिखाते हुए तैयारी शुरू की थी. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने उपचुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान चलाते हुए दिल्ली में कांग्रेस के सभी ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्षों और खाली जिलों में जिला अध्यक्ष की नियुक्तियां कर दी थीं. इसके अलावा निगम उपचुनाव वाले सभी 12 वार्डों के लिए भी छह महीने पहले अप्रैल में ही चुनाव प्रभारी की नियुक्तियां भी की थीं. इनमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं. अब उपचुनाव की घोषणा हो गई है तो जल्दी ही इन नेताओं के द्वारा अपने अपने वार्डो में चुनावी जिम्मेदारियां संभालने की संभावना है.
डीपीसीसी अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इन 12 वार्डों के उपचुनावों के लिए 5 सदस्यीय कॉर्डिनेशन कमेटी (समन्वय समिति) और 12 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को वार्ड का प्रभारी पहले ही घोषित कर दिया था. पांच सदस्यीय समन्वय समिति के सदस्य के रूप में दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ नरेंद्र नाथ, कांग्रेस नेता जतिन शर्मा, राजेश गर्ग, अनुज अत्रे और कबीर नगर वार्ड के निगम पार्षद हाजी जरीफ शामिल हैं. इसके साथ ही 12 निगम वार्ड में होने वाले उपचुनाव के लिए हर वार्ड में एक-एक नेता को प्रभारी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी.
