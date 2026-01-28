MCD का बजट होगा आज होगा पेश, पार्षदों को मिल सकता है 2 करोड़ का फंड
MCD चेयरमैन सत्या शर्मा ने कहा कि यह बजट सेवा, संवेदना और समाधान पर आधारित है और दिल्ली को नई दिशा देने का काम करेगा.
Published : January 28, 2026 at 1:23 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के पार्षदों के लिए आने वाला बजट कई मायनों में अहम माना जा रहा है. बीते तीन वर्षों से क्षेत्रीय विकास फंड न मिलने से परेशान पार्षदों को अगले वित्त वर्ष 2026-27 में बड़ी राहत मिल सकती है. संकेत हैं कि निगम बजट में पार्षदों के लिए क्षेत्रीय विकास कार्यों के लिए दो करोड़ रुपये तक की राशि का प्रावधान किया जा सकता है.
स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन सत्या शर्मा बुधवार को निगम सदन में बजट पेश करेंगी. इससे पहले निगम आयुक्त द्वारा जो बजट ड्राफ्ट स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष रखा गया था, उसमें पार्षद फंड का कोई जिक्र नहीं था. हालांकि बाद में अलग-अलग वार्ड समितियों और निगम की विभिन्न कमेटियों में हुई बैठकों के दौरान इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया गया.
MCD का बजट होगा आज होगा पेश: बताया जा रहा है कि इन चर्चाओं के बाद स्टैंडिंग कमेटी स्तर पर पार्षद फंड को लेकर सहमति बनी है और अंतिम बजट प्रस्ताव में इसे शामिल किया जा सकता है. यदि ऐसा होता है तो पार्षद अपने क्षेत्रों में सड़क, नाली, पार्क, स्ट्रीट लाइट और अन्य स्थानीय विकास कार्यों को गति दे सकेंगे.
पार्षदों को मिल सकता है 2 करोड़ का फंड: बजट प्रस्तावों में केवल पार्षद फंड ही नहीं, बल्कि अन्य अहम घोषणाएं भी शामिल होने की संभावना है. सिविक सेंटर में पत्रकारों के लिए अलग मीडिया रूम बनाने का प्रस्ताव सामने आ सकता है, जहां आवश्यक संसाधन और स्टाफ उपलब्ध होंगे. इसके अलावा निगम के कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने और डीबीसी कर्मचारियों की लंबित मांगों पर भी बजट में ध्यान दिए जाने के संकेत हैं.
प्रत्येक जोन में डॉग शेल्टर के लिए अलग से बजट: शहर की जमीनी समस्याओं को देखते हुए आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए विशेष योजना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए प्रावधान किए जा सकते हैं. गौरतलब है कि निगम आयुक्त के बजट के बाद विभिन्न समितियों ने अपने सुझाव स्टैंडिंग कमेटी को सौंपे थे. इन सुझावों पर विचार-विमर्श के बाद बजट को अंतिम रूप दिया गया है. अब सदन में चर्चा के बाद बजट को मंजूरी मिलने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि बुधवार दोपहर 2:00 बजे आयोजित दिल्ली नगर निगम की बैठक में स्थाई समिति के अध्यक्ष होने के नाते वह बजट पेश करेंगी, बजट पर डिस्कशन के बाद उसे पास किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस बार का बजट ऐतिहासिक होगा.
