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3.86 हेक्टेयर जमीन के लिए नगर निगम और AMU प्रशासन आमने-सामने; जानें दोनों के दावे

उनका कहना है कि यदि विश्वविद्यालय को समय रहते जानकारी दी जाती तो वह अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करता और जरूरत पड़ने पर अदालत से राहत लेता.

AMU कुलपति नईमा सईद ने सबसे बड़ा सवाल नगर निगम की कार्रवाई के तरीके पर उठाया. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को जमीन पर कब्जे या डी-मार्किंग की कार्रवाई से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया.

कुलपति ने कहा कि वर्ष 2022 तक सरकार की ओर से इस जमीन के संबंध में मुआवजे की पेशकश भी की गई थी. उन्होंने यह भी दावा किया कि इसी जमीन से संबंधित विकास कार्य के दौरान बनाए गए पुल के दस्तावेजों में तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल के हस्ताक्षर मौजूद हैं. उनका कहना है कि इस मामले को लेकर एडीएम सिटी, एसडीएम और नगर निगम के अधिकारियों के साथ सकारात्मक माहौल में बातचीत भी हुई थी.

कुलपति ने दावा किया कि संबंधित भूमि एएमयू की विधि सम्मत संपत्ति है और विश्वविद्यालय के पास इसके स्वामित्व से जुड़े सभी दस्तावेज और लैंड रिकॉर्ड मौजूद हैं. कुलपति के अनुसार, यह जमीन करीब डेढ़ सौ वर्षों से विश्वविद्यालय से जुड़ी रही है और वर्ष 1940 में सरकार द्वारा अधिकृत रूप से एएमयू को दी गई थी.

जबकि एएमयू की कुलपति नईमा सईद ने साइट विजिट के बाद कहा कि नगर निगम ने अनुचित तरीके से विश्वविद्यालय की जमीन पर कब्जा लेने की कोशिश की है.

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा का कहना है कि संबंधित भूमि पिछले 4 दशक से नगर निगम के नाम दर्ज है और अभिलेखों की जांच के बाद नगर निगम ने अपना स्वामित्व प्रस्तुत करते हुए कार्रवाई की है.

अलीगढ़: भमोला क्षेत्र में जमीन के स्वामित्व को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) और नगर निगम आमने-सामने आ गए हैं. नगर निगम की ओर से करीब 3.86 हेक्टेयर जमीन की डी-मार्किंग कराकर बोर्ड लगाने और फेंसिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई. वहीं, एएमयू प्रशासन ने इसे विश्वविद्यालय की जमीन पर जबरन कब्जे की कोशिश बताया है.

AMU कुलपति ने कहा कि यह किसी निजी व्यक्ति की जमीन नहीं है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की संपत्ति है. कहा कि विश्वविद्यालय कोई निजी होटल या व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने वाली संस्था नहीं है. ऐसे में विश्वविद्यालय की जमीन को भू-माफिया से कब्जा मुक्त कराने जैसी कार्रवाई से जोड़ना उचित नहीं है.

उन्होंने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर मामले की जानकारी दी थी. कुलपति के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुनी और इस तरह की कार्रवाई नहीं होने का आश्वासन दिया था. उन्होंने डीएम से हुई बातचीत का भी जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें भरोसा दिया गया है कि विश्वविद्यालय जैसी शैक्षणिक संस्था के साथ इस तरह की स्थिति नहीं होगी.

कुलपति ने कहा कि यदि राजस्व अभिलेखों में किसी स्तर पर गलत प्रविष्टि हुई है तो उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत ठीक कराया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय अपने स्वामित्व के दावे को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेगा और जरूरत पड़ी तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है. हम भू-माफिया नहीं हैं, हम शैक्षणिक संस्था हैं.

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने एएमयू के दावे से अलग स्थिति बताई. उन्होंने कहा कि भमोला क्षेत्र में 3.86 हेक्टेयर जमीन पिछले करीब चार दशक से नगर निगम के नाम दर्ज रही है. नगर निगम ने पहले संबंधित अभिलेखों की जांच कराई और यह पता लगाया कि जमीन किसके नाम दर्ज है और कब से दर्ज है.

नगर आयुक्त के मुताबिक अभिलेखों में जमीन लगातार ग्राम समाज की रही है और वर्ष 1992-94 से यह नगर निगम के तहत दर्ज है. इसके बाद प्रशासन और पुलिस के सहयोग से जमीन की डी-मार्किंग कराई गई. नगर निगम ने मौके पर अपने बोर्ड लगाए हैं और फेंसिंग की कार्रवाई भी चल रही है.

उन्होंने कहा कि जमीन पर शहर के विकास से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं. इनमें थाना, अन्य सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े कार्य और पब्लिक कन्वेंशन सेंटर जैसी योजनाएं शामिल हैं. इन परियोजनाओं की कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जिससे शहरवासियों को सुविधाओं का लाभ मिल सके.

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश ने कहा कि डी-मार्किंग की प्रक्रिया अभी चल रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि जमीन के किन हिस्सों पर किन लोगों का कब्जा है. जहां भूमि खाली मिली, वहां नगर निगम ने कब्जा लिया है.

इस तरह जमीन के स्वामित्व को लेकर एएमयू और नगर निगम के दावों में स्पष्ट विरोधाभास सामने आया है. अब पूरे मामले में राजस्व अभिलेख, पुराने दस्तावेज और दोनों पक्षों के दावों की जांच अहम होगी.

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