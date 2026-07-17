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नगर निगम की कार्रवाई: मोरहाबादी वेंडिंग जोन-2 के 80 दुकानदारों को नोटिस

रांची: रांची नगर निगम ने मोरहाबादी वेंडिंग जोन-2 में नियमों के उल्लंघन के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 80 वेंडरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

नगर निगम ने सभी संबंधित वेंडरों को 48 घंटे के यू भीतर शपथ-पत्र (एफिडेविट) के साथ अपना जवाब जमा करने का निर्देश दिया है. निगम ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर दुकान आवंटन रद्द करने सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

नगर निगम द्वारा 13 जुलाई को मोरहाबादी वेंडिंग जोन-2 का निरीक्षण किया गया था. जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. निगम की टीम ने पाया कि कई आवंटित लाभुकों ने अपनी दुकानें किराये पर दे दी हैं, जबकि कुछ लाभार्थियों ने दुकान मिलने के बाद भी अब तक व्यवसाय शुरू नहीं किया है.

दुकानदार को नोटिस देते निगमकर्मी (ETV Bharat)

जांच में यह भी सामने आया कि कुछ वेंडर नगर निगम के निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा कुछ दुकानों में नशीले पदार्थों की बिक्री की शिकायत सही पायी गयी. वहीं कुछ लाभुकों को दुकान आवंटित होने के बावजूद वे वेंडिंग जोन के बाहर सड़क किनारे अवैध रूप से कारोबार करते मिले.

इन अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए रांची नगर निगम ने संबंधित 80 वेंडरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नोटिस में सभी वेंडरों को 48 घंटे के भीतर शपथ-पत्र के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. निगम का कहना है कि प्रत्येक मामले की समीक्षा के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.