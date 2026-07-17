नगर निगम की कार्रवाई: मोरहाबादी वेंडिंग जोन-2 के 80 दुकानदारों को नोटिस
रांची में नगर निगम ने मोरहाबादी वेंडिंग जोन-2 के दुकानदारों को नोटिस देकर 48 घंटे में जवाब मांगा है.
Published : July 17, 2026 at 9:02 PM IST
रांची: रांची नगर निगम ने मोरहाबादी वेंडिंग जोन-2 में नियमों के उल्लंघन के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 80 वेंडरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
नगर निगम ने सभी संबंधित वेंडरों को 48 घंटे के यू भीतर शपथ-पत्र (एफिडेविट) के साथ अपना जवाब जमा करने का निर्देश दिया है. निगम ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर दुकान आवंटन रद्द करने सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
नगर निगम द्वारा 13 जुलाई को मोरहाबादी वेंडिंग जोन-2 का निरीक्षण किया गया था. जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. निगम की टीम ने पाया कि कई आवंटित लाभुकों ने अपनी दुकानें किराये पर दे दी हैं, जबकि कुछ लाभार्थियों ने दुकान मिलने के बाद भी अब तक व्यवसाय शुरू नहीं किया है.
जांच में यह भी सामने आया कि कुछ वेंडर नगर निगम के निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा कुछ दुकानों में नशीले पदार्थों की बिक्री की शिकायत सही पायी गयी. वहीं कुछ लाभुकों को दुकान आवंटित होने के बावजूद वे वेंडिंग जोन के बाहर सड़क किनारे अवैध रूप से कारोबार करते मिले.
इन अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए रांची नगर निगम ने संबंधित 80 वेंडरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नोटिस में सभी वेंडरों को 48 घंटे के भीतर शपथ-पत्र के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. निगम का कहना है कि प्रत्येक मामले की समीक्षा के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि मोरहाबादी वेंडिंग जोन जरूरतमंद फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित और सुरक्षित व्यापार का अवसर देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है. यदि कोई लाभुक दुकान को किराये पर देता है, नियमों का उल्लंघन करता है या आवंटन की शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. हमारा उद्देश्य वेंडिंग जोन में पारदर्शिता, अनुशासन और स्वच्छ व्यवस्था बनाए रखना है.
नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर यदि किसी वेंडर की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है अथवा जांच में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित दुकान का आवंटन निरस्त किया जा सकता है. इसके अलावा नगर निगम अधिनियम और वेंडिंग नियमों के तहत अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी.
रांची नगर निगम ने सभी वेंडरों से अपील की है कि वे आवंटन की शर्तों का पूरी तरह पालन करें, दुकान का संचालन स्वयं करें और वेंडिंग जोन में स्वच्छता, अनुशासन तथा निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करें. निगम का कहना है कि वेंडिंग जोन को व्यवस्थित रखने और वास्तविक लाभुकों के हितों की रक्षा के लिए आगे भी नियमित निरीक्षण और कार्रवाई जारी रहेगी.
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