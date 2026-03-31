ETV Bharat / state

नगर निगम मंडी ने ₹85.46 करोड़ का करमुक्त बजट किया पारित, जनता पर नहीं लगाया कोई नया टैक्स

शहर की विकास परियोजनाओं पर फोकस रखते हुए मंडी नगर निगम ने बजट पारित किया.

नगर निगम मंडी
नगर निगम मंडी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 8:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: नगर निगम मंडी ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपने वर्तमान कार्यकाल का अंतिम बजट पारित कर दिया है. इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि निगम ने इसे पूरी तरह करमुक्त रखा है, यानी किसी भी प्रकार का नया टैक्स नहीं लगाया गया है. इससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी और उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा.

महापौर वीरेंद्र भट्ट ने कहा, 'नगर निगम का मुख्य लक्ष्य मंडी को एक आदर्श नगर निगम के रूप में विकसित करना है. जहां नागरिकों को सभी मूलभूत सुविधाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध हों और शहर विकास के नए आयाम स्थापित करे'.

₹85.46 करोड़ का करमुक्त बजट

महापौर वीरेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में आयोजित बजट बैठक में कुल ₹85 करोड़ 46 लाख 61 हजार का बजट पेश किया गया. बजट का मुख्य उद्देश्य मंडी शहर के सुनियोजित विकास को गति देना और नागरिक सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाना है. निगम ने यह स्पष्ट किया है कि विकास कार्यों और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

शहर की विकास योजनाओं पर फोकस

इस बजट में शहर की प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही सड़कों के रखरखाव, मरम्मत और उन्नयन कार्यों को प्राथमिकता दी गई है, ताकि लोगों को बेहतर यातायात सुविधाएं मिल सकें. मंडी शहर के सौंदर्यीकरण पर भी विशेष जोर दिया गया है, जिसके तहत विभिन्न स्थानों को आकर्षक और व्यवस्थित बनाने की योजना है.

ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली होगा मजबूत

नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत किया जाएगा. इसके अलावा शहर को बेहतर रोशनी उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक स्ट्रीट लाइट्स लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है, जिससे सुरक्षा और सुविधा दोनों में सुधार होगा.

ऑनलाइन सेवाओं का किया जाएगा विस्तार

नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम ने अपनी सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं. लोगों को बार-बार निगम कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे विभिन्न कार्य घर बैठे ही पूरे किए जा सकेंगे.

ये भी पढ़ें: एंट्री टैक्स पर सुक्खू सरकार का यू टर्न! हिमाचल में इन वाहनों के एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी का निर्णय वापस

TAGGED:

MANDI NEWS
MUNICIPAL CORPORATION MANDI
MUNICIPAL CORPORATION MANDI BUDGET
TAX FREE BUDGET
MANDI MUNICIPAL CORPORATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.