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नगर निगम मंडी को मिला मेयर और डिप्टी मेयर, जानें किसके सिर सजा जीत का सेहरा?

मंडी: सोमवार को नगर निगम मंडी को नया मेयर और डिप्टी मेयर मिल गया है. लगातार पांचवीं बार पार्षद चुनी गईं सुमन ठाकुर को नगर निगम मंडी का नया मेयर चुना गया. जबकि जितेंद्र शर्मा डिप्टी मेयर निर्वाचित हुए. नगर निगम के नए नेतृत्व के चयन के साथ ही शहर में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. मेयर चुने जाने के बाद सुमन ठाकुर ने पार्टी हाईकमान और नगर निगम क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया.

इससे पहले नगर निगम मंडी के सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उपायुक्त मंडी ने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. शपथ ग्रहण के बाद महापौर और उपमहापौर पद के लिए चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई गई, जिसमें सुमन ठाकुर और जितेंद्र शर्मा निर्वाचित घोषित किए गए. निर्वाचन की घोषणा होते ही समर्थकों और पार्षदों ने दोनों जनप्रतिनिधियों को बधाई दी.