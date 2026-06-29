नगर निगम मंडी को मिला मेयर और डिप्टी मेयर, जानें किसके सिर सजा जीत का सेहरा?
नगर निगम मंडी में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ संपन्न. इसी के साथ शहर में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 8:13 PM IST
मंडी: सोमवार को नगर निगम मंडी को नया मेयर और डिप्टी मेयर मिल गया है. लगातार पांचवीं बार पार्षद चुनी गईं सुमन ठाकुर को नगर निगम मंडी का नया मेयर चुना गया. जबकि जितेंद्र शर्मा डिप्टी मेयर निर्वाचित हुए. नगर निगम के नए नेतृत्व के चयन के साथ ही शहर में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. मेयर चुने जाने के बाद सुमन ठाकुर ने पार्टी हाईकमान और नगर निगम क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया.
इससे पहले नगर निगम मंडी के सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उपायुक्त मंडी ने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. शपथ ग्रहण के बाद महापौर और उपमहापौर पद के लिए चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई गई, जिसमें सुमन ठाकुर और जितेंद्र शर्मा निर्वाचित घोषित किए गए. निर्वाचन की घोषणा होते ही समर्थकों और पार्षदों ने दोनों जनप्रतिनिधियों को बधाई दी.
मेयर सुमन ठाकुर ने कहा, "जनता की प्राथमिकता ही उनकी प्राथमिकता रहेगी और शहर के समग्र विकास को गति प्रदान करना उनका मुख्य लक्ष्य होगा. नगर निगम क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सभी पार्षदों को साथ लेकर कार्य किया जाएगा. साथ ही मंडी सदर, बल्ह और द्रंग विधानसभा क्षेत्रों के तीनों विधायकों के सहयोग से विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि शहर के हर वार्ड में संतुलित और योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जा सके".
सुमन ठाकुर ने यह भी कहा कि स्वच्छता, पेयजल, सड़क, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, सीवरेज और अन्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य किए जाएंगे. उन्होंने नगर निगम की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाने का भी भरोसा दिलाया.
वहीं, नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर जितेंद्र शर्मा ने कहा, "नगर निगम के सभी पार्षदों को साथ लेकर शहर के विकास के लिए कार्य किया जाएगा. राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और नगर निगम क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने जनता का विश्वास बनाए रखने और विकास कार्यों को पारदर्शी ढंग से आगे बढ़ाने का भी संकल्प व्यक्त किया".
ये भी पढ़ें: डेढ़ महीने बाद नगर निगम पालमपुर को मिली महापौर, जानें कौन बनी मेयर और डिप्टी मेयर?