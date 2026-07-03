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कचरा प्रबंधन के नए नियम लागू, बड़े संस्थानों को करना होगा रजिस्ट्रेशन! जानें, क्या है ये

रांची में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है.

Municipal Corporation major step towards solid waste management in Ranchi
अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 3, 2026 at 8:20 PM IST

3 Min Read
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रांचीः शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में रांची नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है.

इसी क्रम में अपर नगर आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में शहर के विभिन्न बल्क वेस्ट जनरेटर (BWGs) के साथ बैठक आयोजित की गई. बैठक का उद्देश्य सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन, स्रोत स्तर पर कचरे के पृथक्करण तथा सभी पात्र संस्थानों का SWM (Solid Waste Management) पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करना था.

इस बैठक में अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने कहा कि 1 अप्रैल 2026 से सभी बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए अपने परिसर में चार रंगों के डस्टबिन हरा, नीला, लाल और काला रखना तथा स्रोत स्तर पर कचरे का पृथक्करण करना अनिवार्य कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

Municipal Corporation major step towards solid waste management in Ranchi
अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक (रांची) (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि रांची नगर निगम क्षेत्र के सभी पात्र बल्क वेस्ट जनरेटर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के SWM पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. नियमों के अनुसार जिन संस्थानों का निर्मित क्षेत्र 20,000 वर्गमीटर या उससे अधिक है, प्रतिदिन 40,000 लीटर या उससे अधिक जल की खपत होती है. ऐसे ही अगर प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, उन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है.

इस बैठक में बताया गया कि पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से संबंधित संस्थानों द्वारा उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण और नियमों के अनुपालन की प्रभावी निगरानी की जाएगी. इससे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और वैज्ञानिक बनेगी.

अपर नगर आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटर अपने परिसर में उत्पन्न गीले एवं बागवानी अपशिष्ट का स्वयं प्रसंस्करण सुनिश्चित करें. यदि कोई संस्था ऐसा करने में सक्षम नहीं है, तो उसे अधिकृत एवं पंजीकृत सेवा प्रदाता से प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा. साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित एजेंसी निर्धारित मानकों के अनुरूप वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निस्तारण कर रही है.

Municipal Corporation major step towards solid waste management in Ranchi
अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक (रांची) (ETV Bharat)

इस बैठक के दौरान नगर निगम के अधिकारियों ने SWM पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया का विस्तृत प्रदर्शन भी किया. जिससे सभी संस्थान निर्धारित समय सीमा के भीतर बिना किसी परेशानी के अपना पंजीकरण पूरा कर सकें.

अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने कहा कि सभी पात्र संस्थान बिना विलंब SWM पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 के सभी प्रावधानों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें. निर्धारित नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

इस बैठक में नगर निगम के अधिकारियों, पीएमसी टीम के प्रतिनिधियों तथा शहर के विभिन्न बल्क वेस्ट जनरेटर संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

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