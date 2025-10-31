ETV Bharat / state

दालमंडी के 151 बकायदारों को नोटिस जारी; टैक्स का एक करोड़ 78 लाख रुपये बकाया, जमा न करने पर होगा अब यह एक्शन

दालमंडी पहुंची नगर निगम की टीम ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : बनारस के दालमंडी इलाके की सड़क को 17.5 मीटर चौड़ा करने के लिए अब कार्रवाई तेज हो चुकी है. इस कार्रवाई में दालमंडी क्षेत्र के 181 मकान को गिराकर सड़क चौड़ीकरण करना है. इसकी शुरुआत दो दिन पहले हो चुकी है और एक मकान की रजिस्ट्री के बाद इसको गिराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन अब तक इस प्रक्रिया ने रफ्तार नहीं पड़ी और अभी भी रजिस्ट्री की प्रक्रिया बेहद धीमी है. दालमंडी के 151 बकायदारों को नोटिस जारी (Video credit: ETV Bharat) जिसके बाद अब नगर निगम वाराणसी अपने तरीके से यहां पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. रजिस्ट्री के लिए लोगों के ना आने की वजह से नगर निगम अब क्षेत्र में मौजूद उन बकायेदारों को नोटिस भेज रहा है, जिनके लंबे वक्त से हाउस टैक्स, सीवर टैक्स और जलकर बकाया हैं. अब तक 151 लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है और जल्द ही भुगतान न होने पर उनके यहां कुर्की की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी.





वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम का गृहकर, जलकर और सीवर कर का कुल 151 मकान पर एक करोड़ 78 लाख रुपये बकाया है. यह धनराशि बहुत बड़ी है और कई बार पहले भी नोटिस दिए जाने के बाद भी लोगों ने इसका भुगतान नहीं किया है, क्योंकि अब सरकारी प्रक्रिया के तहत इन मकानों को खरीदना है, इसलिए इनका सारा ड्यू क्लियर होना आवश्यक है.



