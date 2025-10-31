दालमंडी के 151 बकायदारों को नोटिस जारी; टैक्स का एक करोड़ 78 लाख रुपये बकाया, जमा न करने पर होगा अब यह एक्शन
वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2025 at 7:26 PM IST|
Updated : October 31, 2025 at 7:47 PM IST
वाराणसी : बनारस के दालमंडी इलाके की सड़क को 17.5 मीटर चौड़ा करने के लिए अब कार्रवाई तेज हो चुकी है. इस कार्रवाई में दालमंडी क्षेत्र के 181 मकान को गिराकर सड़क चौड़ीकरण करना है. इसकी शुरुआत दो दिन पहले हो चुकी है और एक मकान की रजिस्ट्री के बाद इसको गिराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन अब तक इस प्रक्रिया ने रफ्तार नहीं पड़ी और अभी भी रजिस्ट्री की प्रक्रिया बेहद धीमी है.
जिसके बाद अब नगर निगम वाराणसी अपने तरीके से यहां पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. रजिस्ट्री के लिए लोगों के ना आने की वजह से नगर निगम अब क्षेत्र में मौजूद उन बकायेदारों को नोटिस भेज रहा है, जिनके लंबे वक्त से हाउस टैक्स, सीवर टैक्स और जलकर बकाया हैं. अब तक 151 लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है और जल्द ही भुगतान न होने पर उनके यहां कुर्की की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी.
वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम का गृहकर, जलकर और सीवर कर का कुल 151 मकान पर एक करोड़ 78 लाख रुपये बकाया है. यह धनराशि बहुत बड़ी है और कई बार पहले भी नोटिस दिए जाने के बाद भी लोगों ने इसका भुगतान नहीं किया है, क्योंकि अब सरकारी प्रक्रिया के तहत इन मकानों को खरीदना है, इसलिए इनका सारा ड्यू क्लियर होना आवश्यक है.
उन्होंने बताया कि नियम के मुताबिक, नगर निगम के सारे बकाये और बिजली बिल से लेकर सभी चीजों के क्लीयरेंस के बाद ही सरकारी व्यवस्था के तहत जिन्हें मुआवजे की धनराशि दी जाती है, यदि 151 लोग इसका भुगतान नहीं करते हैं, तो उनके मुआवजे के काम में भी दिक्कत आ सकती है. उन्होंने बताया कि नोटिस की कार्रवाई शुरू करते हुए इन सभी को 15 दिन का वक्त दिया गया है. 15 नवंबर तक यदि यह लोग भुगतान नहीं करते हैं, तो फिर लीगल तरीके से कुर्की की कार्रवाई भी शुरू होगी और उनके मकान और दुकानों को सील किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि यह बेहद आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के द्वारा इन मकानों को खरीदना है और इसके लिए इन्हें मुआवजे की धनराशि दी जानी है, इसलिए जल्द से जल्द इन्हें अपने सारे बकाया चुकता करना होगा, फिलहाल नगर निगम गुलाबी कलर का एक नोटिस इन दुकानों और मकानों पर चस्पा कर रहा है.
वाराणसी नगर निगम की टीम शुक्रवार को भी मौके पर पहुंची थी. चौक क्षेत्र के एंट्री पॉइंट पर एक दुकान तोड़ी गई है, उसका मालवा हटाया जा रहा है और बची हुई दुकान को गिराने के लिए जल्द ही बुलडोजर दाल मंडी में दाखिल हो सकता है. इसके अलावा चौक थाना क्षेत्र की बाउंड्रीवॉल जो उसी हिस्से में आ रही है, उसे भी गिराए जाने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी.
यह भी पढ़ें : बनारस की दालमंडी में ध्वस्तीकरण शुरू, फोर्स की मौजूदगी में दुकानों पर चला हथौड़ा, 181 मकान टूटेंगे