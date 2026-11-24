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45 हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों को रांची नगर निगम का अंतिम नोटिस, 24 घंटे में बंद करना होगा संचालन

रांची नगर निगम ( ETV Bharat )

रांचीः रांची नगर निगम ने शहर में नियमों की अनदेखी कर संचालित हो रहे हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. निगम ने 45 संस्थानों को अंतिम स्मार नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने और सभी वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

निर्धारित समय-सीमा में निर्देशों का पालन नहीं करने वाले संस्थान होंगे सील