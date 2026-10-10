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रांची की सूरत बदलने में जुटा नगर निगमः लटकते तारों पर 3 दिन का अल्टीमेटम, पेड़ों की छंटाई जोर-शोर से जारी

निगम द्वारा पेड़ों की छंटाई (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी रांची को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए नगर निगम ने दो मोर्चों पर कार्रवाई तेज कर दी है. शहर की सड़कों पर बिजली के खंभों से बेतरतीब ढंग से लटकते इंटरनेट फाइबर केबल को व्यवस्थित करने के लिए संबंधित कंपनियों को तीन दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है.

वहीं, शहर के प्रमुख मार्गों पर पेड़ों की वैज्ञानिक छंटाई और उनकी कैनोपी को व्यवस्थित करने का काम भी शुरू कर दिया गया है. नगर निगम की इन पहलों का उद्देश्य शहर की सुंदरता बढ़ाने के साथ सार्वजनिक स्थलों को अधिक सुव्यवस्थित बनाना है.