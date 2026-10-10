रांची की सूरत बदलने में जुटा नगर निगमः लटकते तारों पर 3 दिन का अल्टीमेटम, पेड़ों की छंटाई जोर-शोर से जारी
रांची में नगर निगम ने शहर की सूरत बदलने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 10, 2026 at 8:30 PM IST
रांचीः राजधानी रांची को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए नगर निगम ने दो मोर्चों पर कार्रवाई तेज कर दी है. शहर की सड़कों पर बिजली के खंभों से बेतरतीब ढंग से लटकते इंटरनेट फाइबर केबल को व्यवस्थित करने के लिए संबंधित कंपनियों को तीन दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है.
वहीं, शहर के प्रमुख मार्गों पर पेड़ों की वैज्ञानिक छंटाई और उनकी कैनोपी को व्यवस्थित करने का काम भी शुरू कर दिया गया है. नगर निगम की इन पहलों का उद्देश्य शहर की सुंदरता बढ़ाने के साथ सार्वजनिक स्थलों को अधिक सुव्यवस्थित बनाना है.
लटकते केबल पर निगम सख्त, तीन दिन की मोहलत
बिजली के खंभों पर बेतरतीब तरीके से लटकते इंटरनेट फाइबर केबल राजधानी की सड़कों की सुंदरता बिगाड़ रहे हैं. इस समस्या को लेकर अपर नगर आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों, दूरसंचार अवसंरचना एजेंसियों, केबल ऑपरेटरों और बिजली विभाग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई. बैठक में रिलायंस, EDIPL, इंडस टावर, प्रोटो और बीएसएनएल समेत संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए.
बैठक में अपर नगर आयुक्त ने कहा कि केबल व्यवस्थित करने के लिए पहले भी कई बार मौखिक और लिखित निर्देश दिए जा चुके हैं लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने संबंधित कंपनियों को अंतिम अवसर देते हुए केबलों को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया. साथ ही स्पष्ट किया कि तय समयसीमा में निर्देशों का पालन नहीं करने वाली एजेंसियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
कचहरी चौक से राजेंद्र चौक तक पहले चरण में एक्शन
बैठक के बाद अपर नगर आयुक्त ने संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ कचहरी रोड का निरीक्षण किया. इस दौरान बिजली के खंभों पर लटकते और अव्यवस्थित ढंग से लगाए गए केबलों की स्थिति का जायजा लिया गया. उन्होंने निर्देश दिया कि अगले तीन दिनों के भीतर कचहरी चौक से राजेंद्र चौक तक सभी बेतरतीब और लटकते फाइबर केबल व्यवस्थित किए जाएं.
इसके बाद शहर के अन्य प्रमुख मार्गों पर भी चरणबद्ध तरीके से केबलों को व्यवस्थित करने की कार्रवाई की जाएगी. बिजली विभाग की ओर से केबल लगाने और उनके रखरखाव के लिए SOP तैयार की जा रही है. इसके लागू होने से बिजली के खंभों पर अनियंत्रित तरीके से केबल लगाने की समस्या पर नियंत्रण की उम्मीद है.
स्काईलिफ्टर से पेड़ों की छंटाई
दूसरी ओर, रांची नगर निगम ने शहर के हरित आवरण को सुव्यवस्थित करने के लिए नई स्काईलिफ्टर मशीन की मदद से पेड़ों की छंटाई शुरू कर दी है. इसका उद्देश्य सूखी, अनावश्यक और रास्ते में बाधा बनने वाली शाखाओं को जरूरत के अनुसार हटाना तथा पेड़ों की कैनोपी को संतुलित और आकर्षक स्वरूप देना है.
शनिवार को मोरहाबादी फुटबॉल ग्राउंड के समीप, भारत माता चौक, प्रेमसंस के पास और कांके रोड पर पेड़ों की छंटाई की गई. स्काईलिफ्टर की सहायता से ऊंचाई पर स्थित शाखाओं तक पहुंचकर काम किया जा रहा है, जिससे छंटाई और रखरखाव में सुविधा हो रही है.
गार्डन अधीक्षकों को वार्डवार जिम्मेदारी
शहर में उद्यानिकी से जुड़े कार्यों की नियमित निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए नगर निगम ने गार्डन अधीक्षकों के बीच वार्डवार जिम्मेदारियां भी निर्धारित की हैं. इसके तहत अनुज को बड़ा तालाब और पिस्का क्षेत्र, नितिका को धुर्वा क्षेत्र तथा निवेदिता को कांके और डोरंडा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इन अधिकारियों को अपने निर्धारित क्षेत्रों में पेड़ों के रखरखाव, उद्यानों की देखरेख, हरित क्षेत्रों के विकास और सौंदर्यीकरण से जुड़े कार्यों की निगरानी करनी होगी.
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