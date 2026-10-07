रांची नगर निगम के बेड़े में चार नये स्काई लिफ्टर, अब छह मशीनों से होंगे ऊंचाई वाले काम
रांची में नगर निगम ने चार नये हाइड्रोलिक स्काई लिफ्टर मशीनों को अपने बेड़े में शामिल किया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 7, 2026 at 12:08 AM IST
रांचीः शहर में नागरिक सेवाओं को और तेज करने के लिए रांची नगर निगम ने अपने संसाधनों में चार नये हाइड्रोलिक स्काई लिफ्टर मशीनें शामिल किया है.
मंगलवार को मेयर रोशनी खलखो और डिप्टी मेयर नीरजब कुमार ने निगम कार्यालय परिसर से चारों मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इन मशीनों के शामिल होने के बाद निगम के पास अब कुल छह स्काई लिफ्टर हो गये हैं.
निगम के अनुसार चारों मशीनों में एक हाइड्रोलिक स्काई लिफ्टर की कीमत 46 लाख रुपये है. यह मशीन 15.5 मीटर तक की ऊंचाई पर काम करने और 200 किलोग्राम तक वजन उठाने में सक्षम है. वहीं, अन्य तीन मशीनों की कीमत 41 लाख रुपये प्रति मशीन है. ये मशीनें 11.5 मीटर तक की ऊंचाई पर काम कर सकती हैं और 200 किलोग्राम तक वजन उठाने में सक्षम हैं.
इन स्काई लिफ्टर के जरिये शहर की सड़कों और मार्गों पर लटकती पेड़ों की डालियों की छंटाई, पथ-बत्ती की मरम्मत और ऊंचाई पर स्थित बिजली व प्रकाश व्यवस्था से जुड़े कार्य तेजी से किये जा सकेंगे. निगम का कहना है कि पर्व-त्योहारों के दौरान सड़कों और सार्वजनिक स्थलों को सुरक्षित और सुगम बनाए रखने में भी इन मशीनों की अहम भूमिका होगी. इनके संचालन के लिए रोस्टर तैयार किया गया है.
इस मौके पर मेयर रोशनी खलखो ने कहा कि निगम नागरिकों को समयबद्ध और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार संसाधन बढ़ा रहा है. चार नयी मशीनों के जुड़ने से पेड़ों की छंटाई, पथ-बत्ती की मरम्मत समेत ऊंचाई पर होने वाले जरूरी कार्यों में तेजी आयेगी. डिप्टी मेयर नीरज कुमार ने कहा कि आधुनिक मशीनों से निगम की कार्यक्षमता बढ़ेगी और नागरिकों की शिकायतों के आधार पर जरूरी कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने में सुविधा होगी.
जिला प्रशासन के बाद नगर निगम ने जयपाल सिंह स्टेडियम भी किया सील
इधर, सोमवार को जिला प्रशासन की ओर से जयपाल सिंह स्टेडियम में तालाबंदी किये जाने के बाद मंगलवार की रात रांची नगर निगम ने भी स्टेडियम को सील कर दिया. रात करीब आठ बजे निगम के इंफोर्समेंट अफसरों की टीम स्टेडियम पहुंची और एक-एक कर चारों गेट को सील कर दिया. स्टेडियम को सील किये जाने के बाद इसके चारों प्रवेश द्वार बंद कर दिये गये हैं.
वहीं, स्टेडियम के आसपास विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए सदर एसडीओ की ओर से 49 मजिस्ट्रेटों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. मजिस्ट्रेट तीन शिफ्ट में स्टेडियम के समीप तैनात रहेंगे. उन्हें नियमित रूप से कोतवाली थाना के संपर्क में रहने का निर्देश दिया गया है. रोस्टर के अनुसार 21 अक्टूबर तक मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी रहेगी. प्रशासन की ओर से क्षेत्र में लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है.
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