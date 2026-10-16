जयपुर में 150 वार्डों में स्वच्छता उत्सव: 3,000 अतिरिक्त सफाईकर्मी होंगे तैनात, दीपावली से पहले 6000 स्ट्रीट लाइटें लगाने का लक्ष्य
निगम स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन, लाइट व्यवस्था, सौंदर्यीकरण, सड़क-नाली एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों का रखरखाव के लिए विशेष अभियान चलाएगा.
Published : October 16, 2026 at 7:06 PM IST
जयपुर: दीपावली से पहले जयपुर की सफाई व्यवस्था, रोशनी और सौंदर्यीकरण को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने 100 दिवसीय कार्ययोजना तैयार की. इसमें दीपावली से पहले और बाद में शहर को संवारने को युद्ध स्तर पर कार्य किए जाएंगे. शहर के सभी 150 वार्डों में स्वच्छता उत्सव होंगे. त्योहारी सीजन में 30 दिन के लिए 3000 अतिरिक्त सफाई कर्मचारी लगाए जाएंगे, जबकि 10 हजार नई एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने का लक्ष्य है. इनमें 6000 लाइटें दीपावली से पहले लगाने की योजना है. शहर के प्रमुख मार्गों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के साथ सीवर व्यवस्था, सड़क मरम्मत और वार्ड स्तर पर विकास कार्यों पर भी फोकस किया जाएगा. नगर निगम की इस कार्ययोजना में पांच प्रमुख खंडों के अंतर्गत 15 पहले शामिल की गई हैं.
दीपावली से पहले जयपुर नगर निगम की ओर से स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन, लाइट व्यवस्था, सौंदर्यीकरण, सड़क-नाली एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों का रखरखाव विशेष अभियान के रूप में किया जाएगा. इसे लेकर नगर निगम महापौर सुनील कोठारी ने बताया कि निगम ने वार्डों की स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पार्षदों की अनुशंसा पर प्रत्येक वार्ड में 50 लाख रुपए तक के विकास कार्य कराने की योजना भी बनाई है.
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ऐसे चलेगा अभियान
- 150 वार्ड: वार्डवार स्वच्छता उत्सव
- 13 जोन: जोनवार संसाधनों के साथ विशेष सफाई
- 3000 अतिरिक्त कर्मचारी: 30 दिनों के लिए तैनाती
- 10000 LED लाइटें: 6000 दीपावली से पहले लगाने का लक्ष्य
- 8 लिटर पिकर मशीनें: संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के लिए
- 50 सीवर जेटिंग मशीनें: दो साल तक संचालन एवं रखरखाव की व्यवस्था
- 24 अक्टूबर: रंग दे गुलाबी 2.0
- 31 अक्टूबर: ऑपरेशन क्लीन स्वीप 2.0
- 50 लाख रुपए प्रति वार्ड: पार्षद की अनुशंसा पर विकास कार्य
- 465.14 करोड़ रुपए: अमृत 2.0 के तहत सीवरेज कार्यों के कार्यादेश
त्योहारों में सफाई के लिए 3,000 अतिरिक्त कर्मचारी, 30 दिन चलेगा अभियान : मेयर कोठारी ने बताया कि दीपावली के आसपास बाजारों और रिहायशी इलाकों में कचरे की मात्रा बढ़ जाती है. इसे देखते हुए नगर निगम 15 अक्टूबर से 14 नवंबर तक 3000 अतिरिक्त सफाई कर्मचारी लगाएगा. योजना के अनुसार प्रत्येक वार्ड में 20 अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए जाएंगे. इसके अलावा जेसीबी, डंपर और ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित 45 मशीनी यूनिट दूसरी पारी में भी संचालित की जाएंगी. इस व्यवस्था पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है. नगर निगम की योजना है कि रात और सुबह की पारियों में प्रमुख मार्गों एवं बाजारों से कचरे का समय पर उठाव हो, ताकि दिन में सड़कों पर गंदगी कम रहे और यातायात भी प्रभावित न हो.
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31 अक्टूबर को ऑपरेशन क्लीन स्वीप 2.0 : नगर निगम 31 अक्टूबर को शहरव्यापी ऑपरेशन क्लीन स्वीप 2.0 चलाएगा. अभियान पहले चरण के अनुभव के आधार पर व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा. निगम कमिश्नर ओम कसेरा के अनुसार, ऑपरेशन क्लीन स्वीप के पहले चरण में 2,000 से अधिक कर्मचारियों ने 36 बीट में एक साथ गहन रात्रिकालीन सफाई की थी. दूसरे चरण में भी रात में कचरे के उठाव और सार्वजनिक स्थलों की सफाई पर जोर रहेगा. इस अभियान को 100 दिवसीय कार्ययोजना के विशेष अभियानों में शामिल किया है. इसका उद्देश्य बाजारों, प्रमुख मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर जमा कचरे को हटाने के साथ नियमित सफाई व्यवस्था को मजबूत करना है.
संकरी गलियों के लिए 8 लिटर पिकर मशीनें :शहर की संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बड़ी सफाई मशीनें नहीं पहुंच पातीं. इसके समाधान के लिए नगर निगम आठ लिटर पिकर मशीनें खरीदेगा. इन्हें सभी जोन में जरूरत के अनुसार संचालित किया जाएगा. इन मशीनों के संचालन और रखरखाव के लिए तीन साल की व्यवस्था प्रस्तावित है. इसके लिए करीब 7.07 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत बताई गई है. सीवर जाम और ओवरफ्लो की शिकायतों के समाधान के लिए निगम की 50 सीवर जेटिंग मशीनों के संचालन एवं रखरखाव की व्यवस्था दो साल तक की जाएगी. इसके लिए करीब 8 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च होने का अनुमान है.
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दीपावली से पहले लगेंगी 6000 LED लाइटें : शहर की लाइट व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 100 दिनों में 10000 नई LED स्ट्रीट लाइटें लगाने की योजना है. इनमें 6000 लाइटें दीपावली से पहले और शेष 4000 लाइटें दीपावली के बाद लगाने का लक्ष्य रखा गया है. इस कार्य पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है. नई लाइटें लगाने के साथ मौजूदा स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव और खराब लाइटों से संबंधित शिकायतों का त्वरित निस्तारण भी कार्ययोजना का हिस्सा है. इसका उद्देश्य रात के समय सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त रोशनी उपलब्ध कराना है.
24 अक्टूबर को रंग दे गुलाबी 2.0 : मेयर कोठारी ने बताया कि जयपुर के सार्वजनिक स्थलों और दीवारों के सौंदर्यीकरण के लिए 24 अक्टूबर को रंग दे गुलाबी 2.0 अभियान चलाया जाएगा. निगम की कार्ययोजना के अनुसार, दूसरे संस्करण में प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर दीवारों को रंगने और शहर की सुंदरता बढ़ाने पर जोर रहेगा. इससे पहले 2 मई 2026 को आयोजित रंग दे गुलाबी अभियान के पहले संस्करण में एक ही दिन में 602 दीवारों को रंगा गया था. दूसरे संस्करण के जरिए भी नागरिकों की भागीदारी से सार्वजनिक स्थलों को अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास किया जाएगा.
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दीपावली पर सजेगा जयपुर, तीन श्रेणियों में होंगी प्रतियोगिताएं : दीपावली पर निगम शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों और ऐतिहासिक धरोहरों का विशेष सौंदर्यीकरण करेगा. महापौर सुनील कोठारी ने बताया कि आकर्षक प्रकाश व्यवस्था के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे. संगीत, नृत्य, लोक कला और नाट्य प्रस्तुतियों के जरिए शहर में उत्सवी माहौल बनाने की योजना है. साथ ही निगम की ओर से 'खुशियों वाली दिवाली' के तहत तीन श्रेणियों में प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी. इनका उद्देश्य वार्डों, व्यापारिक संगठनों, संस्थानों और आम नागरिकों को शहर की सफाई एवं सजावट में भागीदार बनाना है.
खुशियों वाली दिवाली की तीन श्रेणियां
- वार्ड प्रतियोगिता: सभी 150 वार्डों में स्वच्छता अभियान, नवाचार और विशेष पहलों के आधार पर भागीदारी.
- दीपावली सजावट प्रतियोगिता: आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत वर्ग. आवासीय में परंपरागत एवं आधुनिक सजावट श्रेणी.
- बाजार सजावट प्रतियोगिता: हेरिटेज जयपुर यानी परकोटा और आधुनिक जयपुर के बाजारों के बीच प्रतियोगिता.
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व्यापार मंडलों को अब 11 दिन मिलेगा सहयोग : दीपावली के दौरान बाजारों में सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए निगम व्यापार मंडलों को इस बार 11 दिन का सहयोग देगा. पहले अवधि सात दिन थी. नई व्यवस्था के तहत दीपावली से सात दिन पहले सहयोग शुरू किया जाएगा. इसे बढ़ाकर कुल 11 दिन किया है. इस दौरान बाजारों में सफाई, रखरखाव और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए निगम तथा व्यापार मंडलों के बीच समन्वय किया जाएगा. इससे त्योहार के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ और कचरे के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलने की उम्मीद है.
प्रत्येक वार्ड में 50 लाख रुपए तक के विकास कार्य : 100 दिवसीय कार्ययोजना में शहर के सभी 150 वार्डों में पार्षदों की अनुशंसा पर 50 लाख रुपए तक के विकास कार्य कराने का प्लान है. इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जरूरी छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देना है. इन कार्यों में वार्ड की जरूरतों के अनुसार सड़क मरम्मत, नाली सुधार और अन्य स्थानीय विकास कार्य शामिल हो सकते हैं. पहले 100 दिन में पार्षदों की वार्डवार अनुशंसाओं के आधार पर इन कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा. महापौर ने विपक्षी कांग्रेसी पार्षदों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस कार्ययोजना में कहीं पर भी यह निश्चित नहीं किया गया कि पहले कहां काम होगा. सभी वार्डों में एक समान काम होंगे.
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वार्ड विकास कार्य
- अधिकतम राशि: 50 लाख प्रति वार्ड
- कुल वार्ड: 150
- सभी वार्डों के लिए अधिकतम संभावित राशि: 75 करोड़
- आधार: संबंधित पार्षद की अनुशंसा
- समयसीमा: 100 दिन
अमृत 2.0 के तहत 465.14 करोड़ रुपए के सीवरेज कार्य : निगम की 100 दिवसीय कार्ययोजना में अमृत 2.0 के तहत सीवरेज कार्यों को भी शामिल किया गया है. निगम की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कुल 465.14 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं. इन कार्यों को सात जोन में तीन पैकेज के तहत आगे बढ़ाया जाएगा. 100 दिवसीय अभियान के दौरान सभी स्वीकृत कार्यों को धरातल पर शुरू करने का लक्ष्य है. इससे सीवरेज से संबंधित आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर रहेगा.
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सड़क, नाली और निर्माण मलबे के उठाव पर भी ध्यान :कार्ययोजना के तहत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, पेचवर्क, नालियों की सफाई और मीडियन के रखरखाव के लिए जोनवार कार्यसूची तैयार की जाएगी. सड़क किनारे और खाली भूखंडों पर पड़े निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट यानी C&D मलबे को समयबद्ध तरीके से उठाने पर जोर दिया जाएगा. इनका उद्देश्य आवागमन को सुगम बनाना, जल निकासी में सुधार करना और सार्वजनिक स्थलों पर मलबे के कारण होने वाली परेशानी को कम करना है. निगम ने सौंदर्यीकरण, हरित क्षेत्रों और व्यापार मंडलों के सहयोग को भी कार्ययोजना के प्रमुख हिस्सों में शामिल किया है.
पांच खंडों में लागू होगी कार्ययोजना : नगर निगम की 100 दिवसीय योजना को पांच खंडों में बांटा गया है. पहले खंड में सफाई, कचरा प्रबंधन, अतिरिक्त कर्मचारी और मशीनों की व्यवस्था है. दूसरे में स्ट्रीट लाइटें और प्रकाश व्यवस्था, तीसरे में सौंदर्यीकरण, नागरिक भागीदारी और दीपावली आयोजन, चौथे में सड़क, नाली, मीडियन और C&D मलबे का उठाव तथा पांचवें में ऑपरेशन क्लीन स्वीप 2.0, वार्ड विकास कार्य, अमृत 2.0, उद्यान एवं हरित क्षेत्र और व्यापार मंडलों के साथ समन्वय शामिल है. महापौर सुनील कोठारी ने इस कार्ययोजना के तहत अधिकारियों, कर्मचारियों, पार्षदों, स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापारियों और नागरिकों की भागीदारी पर जोर दिया.
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स्वच्छता के लिए हो जुर्माना वसूली : उप महापौर सरोज कंवर ने शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत बताई. उन्होंने महापौर से आग्रह किया कि स्वच्छता नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जुर्माना वसूली व्यवस्था शुरू की जाए. पॉलीथिन के उपयोग पर रोक और आमजन को जागरूक करने पर जोर दिया. जयपुर की पहचान उसकी ऐतिहासिक विरासत और स्थापत्य कला से है. शहर की स्वच्छता के साथ उसकी विरासत को भी बरकरार रखना जरूरी है.
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