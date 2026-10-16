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जयपुर में 150 वार्डों में स्वच्छता उत्सव: 3,000 अतिरिक्त सफाईकर्मी होंगे तैनात, दीपावली से पहले 6000 स्ट्रीट लाइटें लगाने का लक्ष्य

कार्य योजना की जानकारी देते महापौर एवं उप महापौर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: दीपावली से पहले जयपुर की सफाई व्यवस्था, रोशनी और सौंदर्यीकरण को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने 100 दिवसीय कार्ययोजना तैयार की. इसमें दीपावली से पहले और बाद में शहर को संवारने को युद्ध स्तर पर कार्य किए जाएंगे. शहर के सभी 150 वार्डों में स्वच्छता उत्सव होंगे. त्योहारी सीजन में 30 दिन के लिए 3000 अतिरिक्त सफाई कर्मचारी लगाए जाएंगे, जबकि 10 हजार नई एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने का लक्ष्य है. इनमें 6000 लाइटें दीपावली से पहले लगाने की योजना है. शहर के प्रमुख मार्गों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के साथ सीवर व्यवस्था, सड़क मरम्मत और वार्ड स्तर पर विकास कार्यों पर भी फोकस किया जाएगा. नगर निगम की इस कार्ययोजना में पांच प्रमुख खंडों के अंतर्गत 15 पहले शामिल की गई हैं.