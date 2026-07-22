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देवघर श्रावणी मेला से पहले सफाई व्यवस्था पर नगर निगम का फोकस, 750 सफाई मित्र 24 घंटे संभालेंगे मोर्चा

देवघर:विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत में अब कुछ ही दिन शेष हैं. ऐसे में देवघर नगर निगम शहर की साफ-सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड में है. श्रावणी मेले के दौरान प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम में जलार्पण के लिए पहुंचते हैं.

वहीं बांग्ला सावन शुरू होने के बाद से ही श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ने लगी है. जिससे शहर में भीड़ और गंदगी दोनों बढ़ रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में पहले से रहने वाले नागरिकों के साथ-साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की वजह से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कचरा जमा हो रहा है. ऐसे में साफ-सफाई की व्यवस्था और अधिक प्रभावी होना जरूरी है, क्योंकि स्वच्छता ही श्रद्धालुओं की सुविधा और स्वास्थ्य से सीधे जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है.

पंडा, श्रद्धालु, कारोबारी और अपर नगर आयुक्त रजनीश कुमार का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

शिवगंगा और बाबा मंदिर परिसर पहुंचे श्रद्धालुओं ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था की सराहना तो की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वर्तमान इंतजाम आने वाले दिनों की भीड़ के हिसाब से पर्याप्त नहीं है.उनका कहना है कि 30 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी, इसलिए मंदिर परिसर, शिवगंगा, प्रमुख सड़कों और आसपास के क्षेत्रों में सफाई अभियान को और तेज करने की जरूरत है.

पंडा समाज ने सफाई व्यवस्था पर दिया जोर

वहीं पंडा समाज से जुड़े पुटो बाबा ने भी कहा कि बांग्ला सावन के साथ ही श्रद्धालुओं का आगमन लगातार बढ़ रहा है और इस बार श्रावणी मेले में पिछले वर्षों की तुलना में दोगुनी से तीन गुनी भीड़ आने की संभावना है. ऐसे में नगर निगम को सफाई व्यवस्था में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण मिल सके.

क्या कहते हैं अपर नगर आयुक्त