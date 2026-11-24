रांची के हरमू नदी तट की बदहाली के बीच सौंदर्यीकरण की कोशिश, सफाई के बाद भी बाकी है लंबा कामः देखिए तस्वीर
रांची के हरमू नदी तट की सफाई और सौंदर्यीकरण पर नगर निगम का काम जारी है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 24, 2026 at 8:29 PM IST
रांचीः प्रकाश पर्व को लेकर रांची नगर निगम की ओर से वार्ड संख्या 23 में हरमू नदी तट के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का काम कराया जा रहा है. मुख्य आयोजन स्थल गुरु नानक स्कूल के पीछे नदी किनारे बोल्डर ब्लॉक लगाकर पेंटिंग की गई है. इस क्षेत्र को स्वच्छ, सुरक्षित और आकर्षक बनाने के लिए आगे पौधरोपण भी कराया जाएगा. नदी की सफाई के लिए अतिरिक्त श्रमिकों और मशीनों को लगाया गया है.
नगर निगम के अनुसार, हरमू नदी की सफाई को प्राथमिकता देते हुए DAY-NULM टीम को अतिरिक्त श्रमिक लगाने का निर्देश दिया गया है. मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत फिलहाल 20 श्रमिक नदी की सफाई में लगाए गए हैं. इसके अलावा दो पोकलेन मशीन और एक ड्रेन मास्टर मशीन से सफाई कराई जा रही है. नदी तट के आसपास सौंदर्यीकरण का काम भी इसी तैयारी का हिस्सा है.
नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि हरमू नदी तट की सफाई और सौंदर्यीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है. नदी की सफाई के लिए 20 श्रमिक लगाए गए हैं. इसके अलावा दो पोकलेन और एक ड्रेन मास्टर मशीन से काम कराया जा रहा है. नदी किनारे बोल्डर ब्लॉक लगाने और पेंटिंग का काम पूरा किया गया है, आगे पौधरोपण भी कराया जाएगा. निगम का प्रयास है कि आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को स्वच्छ एवं बेहतर वातावरण मिले.
पाइप फटने से हजारों गैलन पानी बर्बाद
दूसरी ओर, बूटी मोड़ स्थित एचडी के समीप पाइप फटने से हजारों गैलन पानी सड़क पर बह गया. पाइपलाइन से लगातार पानी निकलने के कारण काफी मात्रा में पानी बर्बाद हुआ. इससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क पर पानी फैलने से आवागमन में भी दिक्कत हुई. स्थानीय लोगों को वहां से गुजरने में परेशानी हुई, आसपास के लोगों को भी परेशानी हुई.
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