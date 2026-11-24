ETV Bharat / state

रांची के हरमू नदी तट की बदहाली के बीच सौंदर्यीकरण की कोशिश, सफाई के बाद भी बाकी है लंबा कामः देखिए तस्वीर

हरमू नदी तट के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः प्रकाश पर्व को लेकर रांची नगर निगम की ओर से वार्ड संख्या 23 में हरमू नदी तट के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का काम कराया जा रहा है. मुख्य आयोजन स्थल गुरु नानक स्कूल के पीछे नदी किनारे बोल्डर ब्लॉक लगाकर पेंटिंग की गई है. इस क्षेत्र को स्वच्छ, सुरक्षित और आकर्षक बनाने के लिए आगे पौधरोपण भी कराया जाएगा. नदी की सफाई के लिए अतिरिक्त श्रमिकों और मशीनों को लगाया गया है.

नगर निगम के अनुसार, हरमू नदी की सफाई को प्राथमिकता देते हुए DAY-NULM टीम को अतिरिक्त श्रमिक लगाने का निर्देश दिया गया है. मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत फिलहाल 20 श्रमिक नदी की सफाई में लगाए गए हैं. इसके अलावा दो पोकलेन मशीन और एक ड्रेन मास्टर मशीन से सफाई कराई जा रही है. नदी तट के आसपास सौंदर्यीकरण का काम भी इसी तैयारी का हिस्सा है.