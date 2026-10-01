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देवघर में दुर्गा पूजा की तैयारियां अंतिम चरण में, स्ट्रीट लाइट से रोशन होगा शहर, साफ- सफाई एवं अतिक्रमण पर निगम एक्टिव

देवघर नगर निगम ( Etv Bharat )

देवघर: धार्मिक नगरी देवघर में दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं. दरअसल, देवघर में बंगाली समुदाय के लोगों की बड़ी आबादी यहां निवास करती है. ऐसे में यहां बंगाल की तर्ज पर जगह-जगह भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है. शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर भव्य पूजा पंडालों का निर्माण चल रहा है.