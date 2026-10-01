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देवघर में दुर्गा पूजा की तैयारियां अंतिम चरण में, स्ट्रीट लाइट से रोशन होगा शहर, साफ- सफाई एवं अतिक्रमण पर निगम एक्टिव

देवघर में दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर नगर निगम अपनी ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.

Deoghar Nagar Nigam
देवघर नगर निगम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2026 at 7:00 PM IST

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देवघर: धार्मिक नगरी देवघर में दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं. दरअसल, देवघर में बंगाली समुदाय के लोगों की बड़ी आबादी यहां निवास करती है. ऐसे में यहां बंगाल की तर्ज पर जगह-जगह भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है. शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर भव्य पूजा पंडालों का निर्माण चल रहा है.

दुर्गा पूजा को लेकर पूजा समितियों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, वहीं जिला प्रशासन और नगर निगम ने भी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है. नगर निगम की ओर से पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, रोशनी, साफ-सफाई और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है.

दुर्गा पूजा को लेकर नगर निगम ने व्यवस्थाओं को लेकर तैयारी शुरू की (Etv Bharat)

दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर्व पर लगेंगी स्ट्रीट लाइट

नगर निगम के नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने बताया कि देवघर में दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ को देखते हुए करीब 3,500 स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है. फिलहाल दुर्गा पूजा को देखते हुए निगम क्षेत्र में करीब 500 स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया जा रहा है.

इन लाइट्स को उन स्थानों पर लगाया जा रहा है, जहां दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल बनाए जाते हैं और हजारों श्रद्धालुओं की आवाजाही होती है. इसका उद्देश्य पूजा के दौरान प्रमुख मार्गों और पंडाल वाले इलाकों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करना है.

DURGA PUJA IN DEOGHAR
दुर्गा पंडालों की पूजा समिति द्वारा निगरानी (Etv Bharat)

सफाई व्यवस्था पर भी निगम का विशेष फोकस

दुर्गा पूजा के दौरान सबसे बड़ी चुनौती सफाई व्यवस्था को लेकर होती है. इसे देखते हुए नगर निगम की ओर से सफाई कर्मियों की विशेष टीम तैनात करने की तैयारी की जा रही है. वही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत कई ऐसे सफाई कर्मियों की दुर्गा पूजा के दौरान ड्यूटी लगाई जाएगी, ताकि 2 पालियों में ज्यादा से ज्यादा सफाई कर्मियों की तैनाती रहे.

नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने बताया कि दुर्गा पूजा को देखते हुए सफाई व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी शुरू की जा रही है, ताकि पूजा के दौरान पंडालों और आसपास के इलाकों में साफ-सफाई बनी रहे.

चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान

दुर्गा पूजा से पहले देवघर के प्रमुख इलाकों में बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया जाएगा. इसका उद्देश्य पूजा के दौरान जाम की समस्या को कम करना और पंडाल निर्माण के कारण रास्तों पर होने वाली परेशानी को रोकना है. निगम की ओर से ऐसी जदगों को भी चिन्हित किया जा रहा है, जहां पूजा के दौरान लोगों की ज्यादा भीड़ उमड़ती है.

निगम के जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पूजा की तैयारी

नगर निगम के मेयर रवि राउत ने बताया कि कई सालों के बाद नगर निगम में जनप्रतिनिधियों के चयन के बाद दुर्गा पूजा की तैयारी हो रही है. उन्होंने कहा कि करीब 7 सालों तक बिना मेयर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के ही दुर्गा पूजा की तैयारियां होती रही.

मेयर ने बताया कि इस बार वह खुद शहर के विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण कर रहे हैं. पूजा के दौरान पंडालों से निकलने वाले कूड़े-कचरे का उचित तरीके से निष्पादन हो, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

विसर्जन को लेकर तालाबों की होगी विशेष सफाई

अपर नगर आयुक्त रजनीश कुमार ने बताया कि इस साल दुर्गा पूजा के विसर्जन को लेकर तालाबों की साफ-सफाई के लिए विशेष अधिसूचना जारी की जाएगी. अधिसूचना में दिए गए नियमों के अनुसार, तालाबों में प्रतिमा विसर्जन कराया जाएगा.

गौरतलब है कि देवघर सिटी के ज्यादातर भव्य दुर्गा पूजा पंडाल नगर निगम क्षेत्र में ही बनाए जाते हैं. ऐसे में पूजा के दौरान व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निगम के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर और भी बढ़ जाती है, हालांकि नगर निगम की ओर से दुर्गा पूजा को लेकर पूरी तैयारी के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन तैयारियों की वास्तविक तस्वीर पूजा के दौरान उमड़ने वाली भीड़ और जमीनी व्यवस्था के बाद ही साफ हो पाएगी.

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