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प्रयागराज चौक में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान, फुटपाथ और पटरियां कराईं खाली

प्रयागराज में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: शहर के सबसे व्यस्त और कारोबारी इलाका चौक में मंगलवार को नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. अभियान के दौरान, नगर निगम की टीम ने सड़क किनारे लगी अवैध दुकानों और ठेलों के खिलाफ कार्रवाई कर चौक को अतिक्रमण मुक्त कराया.

सूचना मिलते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया. कई दुकानदार अपना ठेला और सामान छोड़कर मौके से फरार हो गए, जबकि कुछ ने स्वयं ही अपना सामान हटाना शुरू कर दिया. लंबे समय से जाम से जूझ रहे आम लोगों की शिकायतों और खबरों का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया था, ताकि सड़कों को खाली कराकर आवागमन को सुगम बनाया जा सके.

एसीपी निकिता श्रीवास्तव (VIDEO Credit; ETV Bharat)

मौके पर मौजूद एसीपी निकिता श्रीवास्तव ने अभियान की अगुवाई की और दुकानदारों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि चौक क्षेत्र में जाम की गंभीर समस्या है, जिसकी शिकायत पर कार्यवाई कर सड़क और फुटपाथ को पूरी तरह से खाली कराया गया है.