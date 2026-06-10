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हरिद्वार में हड़ताल पर बैठे निगम कर्मचारी, चरमराई शहर की सफाई व्यवस्था, कार्रवाई की मांग पर अड़े

अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हुआ था विवाद: दरअसल, आगामी कांवड़ मेले और कुंभ मेले को लेकर हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और शहर को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है. एक दिन पहले नगर निगम की टीम भीमगोडा से लेकर वाल्मीकि चौक तक सड़क पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी. व्यापारी नेता संजीव नैय्यर के ढाबे के बाहर टीम ने नाले के स्लैब पर जेनरेटर रखा देखा और चालान काटने की कार्रवाई शुरू की.

संयुक्त मोर्चे के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारी निगम कार्यालय परिसर में धरने पर बैठे हैं. निगम कर्मचारियों की हड़ताल के बाद शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है. शहर की सड़कों और गलियों में कूड़े के ढेर जमा हो गए हैं. उन्होंने पुलिस से अभद्रता करने वाले व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की. वहीं मुख्य नगर आयुक्त ने दावा किया कि वार्ता के बाद हड़ताल खुलवा दी जाएगी.

हरिद्वार: नगर निगम के कर्मचारियों और व्यापारियों के बीच उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक दिन पहले हुए विवाद के बाद व्यापारियों ने तो धरना समाप्त कर दिया, लेकिन नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों ने हड़ताल कर दी है. बुधवार सुबह से न तो सफाई कर्मचारियों ने सफाई कार्य किया और न ही निगम के कर्मचारियों ने कोई काम किया. मुख्य नगर आयुक्त के कार्यालय को छोड़कर नगर निगम के सभी कमरों में ताला लगा है.

चालान की कार्रवाई को लेकर व्यापारियों और निगम कर्मचारियों के बीच नोकझोंक हो गई. देखते ही देखते दोनों पक्षों में विवाद हो गया. निगम कर्मचारियों ने व्यापारियों पर अभद्रता और चालान बुक छीनने का आरोप लगाया. इस संबंध में सहायक नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी ने नगर कोतवाली प्रभारी लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने तत्काल शिकायत दर्ज नहीं की. जिससे गुस्साए निगम कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया और अपर बाजार में कूड़े का वाहन पलट दिया.

निगम के कार्यालयों पर लगे रहे ताले (PHOTO-ETV Bharat)

इधर, व्यापारियों ने इसका विरोध किया और धरना शुरू कर दिया. शाम को मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी के आश्वासन पर व्यापारियों ने तो धरना समाप्त कर दिया. लेकिन आज बुधवार सुबह निगम कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी. हड़ताल की वजह से हरिद्वार में एक भी कूड़ा वाहन ने कूड़ा नहीं उठाया और कहीं भी साफ सफाई का कार्य नहीं किया. हड़ताल को निगम के अन्य सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने समर्थन दिया. निगम कार्यालय में कोई भी अनुभाग नहीं खुला. मुख्य नगर आयुक्त के कार्यालय को छोड़कर सभी अनुभागों के दरवाजे पर ताला लटका मिला. हड़ताल से निगम कार्यालय में आने वाले स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

शहर में सफाई की व्यवस्था चरमराई (PHOTO-ETV Bharat)

गौरतलब है कि हरिद्वार नगर निगम में नियमित, संविदा और आउटसोर्स को मिलाकर करीब 850 कर्मचारी कार्य करते हैं. पूरे नगर निगम क्षेत्र से करीब 200 टन कूड़ा निकलता है. यदि जल्द ही सफाई कार्य शुरू नहीं हुआ तो शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा जाएगी और स्थिति खराब हो सकती है. वहीं निगम के अनुभाग न खुलने से हाउस टैक्स और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे कार्य न होने से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.

निगम के ज्यादा कार्यालय बंद रहे (PHOTO-ETV Bharat)

क्या बोले कर्मचारियों के संगठनों के नेता: उधर, निगम कर्मचारियों के धरने को संयुक्त मोर्चे से जुड़े पदाधिकारियों ने समर्थन दिया. उत्तराखंड राज्य कर्मचारी परिषद के महामंत्री धनकार कौशल ने कहा कि व्यापारियों के द्वारा निगम की टीम के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आरोप लगाया कि पुलिस ने भी शिकायत लेकर कोई कार्रवाई नहीं की. जब तक संबंधित व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी.

व्यापारियों से कोई लड़ाई नहीं है. वो केवल अभद्रता करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस को तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए नहीं तो आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा.

-सुरेंद्र तेश्वर, आयोजक, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा-

सरकारी में बाधा पहुंचाने की घटना घटी थी, जिसको लेकर पुलिस को शिकायत दी गई है. पुलिस इस मामले की जांच और कार्रवाई करेगी. वो पूरी तरह से कर्मचारियों के साथ हैं. सभी कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त करने के लिए वार्ता की जा रही है. यह हड़ताल आज के लिए थी, जल्द ही वार्ता के बाद सफाई व्यवस्था का कार्य शुरू करा दिया जाएगा.

-आईएएस नंदन कुमार, मुख्य नगर आयुक्त-

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