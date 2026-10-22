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सफाई के लिए गंग नहर में उतरे नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी, 8 टन कूड़ा कचरा हटाया

सफाई के लिए गंग नहर में उतरे नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी ( PHOTO- ETV Bharat )

22 अक्टूबर गुरुवार को मायापुर स्थित डाम कोठी के पास पर नगर निगम कर्मचारियों की टीम ने महा सफाई अभियान चलाकर करीब आठ टन कूड़ा कचरा हटाया. नगर आयुक्त नंदन कुमार ने मौके पर पहुंचकर सफाई का कार्य कराया और कर्मचारियों को गंगा क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए. कूड़े को उठाकर कूड़ा निस्तारण प्लांट भेजा गया.

इस संबंध में ईटीवी भारत ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित कर गंगा में फैल रही गंदगी और पुराने कपड़ों से होने वाले प्रदूषण का मुद्दा उठाया था. इसके बाद गंगा बंदी के दौरान सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम की सक्रियता देखने को मिली. प्रशासन ने खबर का संज्ञान लिया और गुरुवार सुबह मुख्य नगर आयुक्त नंदन कुमार के नेतृत्व में विशेष सफाई अभियान चलाया गया.

दरअसल, 20 अक्टूबर की रात को यूपी सिंचाई विभाग द्वारा गंगनहर के पानी को रोक दिया गया था. गंगनहर की वार्षिक बंदी के बाद गंगा की धारा कम होने और पानी रुकने से घाटों, रेगुलेटरों और आसपास के क्षेत्रों में जमा कूड़ा कचरा दिखाई देने लगा है. हरिद्वार में गंगा की सतह पर पुराने कपड़े, प्लास्टिक और पॉलिथीन नजर आने से गंगा की स्वच्छता को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

नगर निगम की ओर से चलाए गए अभियान में करीब 60 सफाई कर्मचारी शामिल हुए. कर्मचारियों ने मायापुर हेड रेगुलेटर के आसपास जमा कूड़े कचरे को एकत्र किया और उसे नगर निगम के सराय गांव स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट तक पहुंचाया. वहां कचरे के उचित निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी. नगर आयुक्त नंदन कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि, गंगा बंदी के दौरान घाटों, रेगुलेटरों और आसपास के क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाए. कूड़े का समय पर निस्तारण करने के भी निर्देश दिए.

दिवाली तक लगातार चलेगा सफाई अभियान (PHOTO-ETV Bharat)

बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाने की जरूरत: गंग नहर के बंद होने के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसे देखकर लगता है कि बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाने की आवश्यकता है. कई जगहों पर गंदे कपड़े प्लास्टिक और पॉलिथीन जमा है. नगर निगम और अन्य कई विभागों के कर्मचारी सफाई अभियान में जुट गए हैं, लेकिन यह नाकाफी है. इसके लिए धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी लिया जा रहा है.

गंग नहर बंदी के दौरान निगम प्रशासन ने सफाई अभियान का विशेष प्लान तैयार किया है, ताकि दीपावली से पहले जितने भी हॉट स्पॉट हैं, वहां साफ सफाई की जा सके. सुबह सवेरे निगम के 60 से अधिक कर्मचारियों ने मायापुर क्षेत्र में गंग नहर की साफ सफाई की. करीब आठ टन कूड़े को उठाकर कूड़ा निस्तारण प्लांट भेजा गया. कूड़े को अलग-अलग करके वैज्ञानिक विधि से निस्तारण किया जाएगा. सफाई अभियान लगातार जारी रहेगा, सभी सामाजिक संस्थाओं से सहयोग की अपील भी की गई है. रोजाना अलग-अलग क्षेत्रों में सफाई अभियान जारी रहेगा.

-नंदन कुमार, मुख्य नगर आयुक्त, हरिद्वार-

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