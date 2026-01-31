नगर निगम चुनाव: डीसी ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया, जारी किए महत्वपूर्ण निर्देश
निकाय चुनाव के लिए प्रशासन भी अपनी तरफ तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है. डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने स्ट्रांग रूम का जायजा लिया.
रांची: राजधानी रांची में आगामी नगरपालिका (आम) निर्वाचन-2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं. जिला प्रशासन के द्वारा सभी व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है. शनिवार को रांची डीसी ने नए मतगड़ना स्थल का जायजा लिया और कई तरह के निर्देश जारी किए.
स्ट्रांग रूम का लिया जायजा
उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पालिका) मंजूनाथ भजंत्री ने ट्रांसपोर्ट नगर रिंग रोड पर बनाए जा रहे प्रस्तावित स्ट्रांग रूम (ब्रज गृह) और चुनाव से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं का शनिवार की शाम विस्तृत निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए, ताकि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके. निरीक्षण के दौरान डीसी ने स्ट्रांग रूम परिसर की साफ-सफाई, बेरिकेडिंग, सुरक्षा मानकों और चुनाव सामग्री के भंडारण से जुड़ी सभी तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिसर की स्वच्छता और व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए.
डीसी ने स्ट्रांग रूम के बेरिकेडिंग की मजबूती सुनिश्चित करने, स्ट्रांग रूम के निर्माण में सभी सुरक्षा मानकों का पूर्ण अनुपालन करने तथा चुनाव सामग्री के सुरक्षित भंडारण और लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने का आदेश दिया. डीसी भजांत्री ने कहा, "जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियों को समयबद्ध एवं उच्च मानकों पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आगामी नगरपालिका चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके."
इस नगरपालिका चुनाव में मतदान 23 फरवरी 2026 को होगा, जबकि मतगणना 27 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. स्ट्रांग रूम बैलेट बॉक्स को सुरक्षित रखने के लिए बनाया जा रहा है, जो मतदान के बाद सील कर रखी जाएंगी.
