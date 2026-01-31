मानगो नगर निगम चुनाव: तीसरी व्यवस्था से जनता में उत्साह, लोगों की पसंद पढ़े लिखे उम्मीदवार
पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो नगर निगम क्षेत्र में लोगों ने पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि चुनने की बात कही है.
Published : January 31, 2026 at 6:15 PM IST
जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो नगर निगम चुनाव को लेकर क्षेत्र की जनता में उत्साह का माहौल है. लोगों का कहना है कि पहली बार निगम चुनाव हो रहा है, पढ़े लिखे जनप्रितिनिधि को वोट देंगे, जो इलाके की समस्या को दूर कर सकें. झारखंड में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय चुनाव की घोषणा के बाद संभावित उम्मीदवारों ने तैयारी शुरू कर दी है. चुनाव को लेकर क्षेत्र की जनता में खासा उत्साह है. मानगो नगर निगम क्षेत्र में कुल 1,96,791 मतदाता हैं. जबकि नगर निगम में कुल 36 वार्ड है.
साफ-सफाई और पानी का रहेगा मुद्दा
मानगो नगर निगम के वार्ड नंबर 35 की आबादी 10 हजार के लगभग है, जबकि 6723 मतदाता मतदान करेंगे. इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा साफ-सफाई और पानी का है. इलाके में जगह-जगह कचरे का अंबार है. हालांकि पूर्व की अपेक्षा इलाकों में गलियों तक सड़कें बनीं हैं. निकाय चुनाव किसी राजनैतिक पार्टी के सिंबल पर नहीं हो रहा है. चुनाव में वार्ड मेंबर और मेयर उम्मीदवार को राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा. वार्ड नंबर 35 की महिलाओं और पुरुषों का कहना है कि चालीस साल से रह रहे हैं. लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद यह पहला मौका है जब निगम चुनाव हो रहा है. यह चुनाव बस्ती मोहल्ले का चुनाव है. इसमें पढ़े लिखे प्रत्याशी को समर्थन देंगे.
अपना क्षेत्र को जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो होगा विकास
लोगों का कहना है कि जब अपना क्षेत्र का वार्ड सदस्य होगा तो क्षेत्र की समस्या भी दूर होगी. जनप्रतिनिधि ऐसा हो, जो जनता की बातों को सुने. इलाके में साफ-सफाई, पानी और बिजली की व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त रखे. अब देखना यह है की पहली बार होने वाले इस चुनाव में जीतने वाले जनप्रतिनिधि अपना वादा कितना पूरा कर पाएंगे.
ये भी पढ़ें: नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की सांगठनिक बैठक, पार्टी में शामिल हुए विजय सिंह गगराई
धनबाद की पहली मेयर ने किया नामांकन, इंदु सिंह ने रोड शो के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन
नगर निकाय चुनाव बेहद गंभीरता से लड़ेगा राजद! पार्टी ने कहा- साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों को हर हाल में रोकेंगे