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नगर निगम चुनाव : सूची से पहले जोधपुर कांग्रेस में उबाल, संभावित पैराशूट उम्मीदवारों को लेकर विरोध

पूर्व विधायक मनीष पवार के घर के बाहर रविवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया.

कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 30, 2026 at 4:05 PM IST

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जोधपुर: नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस की आधिकारिक प्रत्याशियों की सूची अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले ही पार्टी में विरोध और बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं. रविवार को पूर्व विधायक मनीष पवार के घर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं का दावा है कि हमारे वार्ड में बाहर के व्यक्ति को टिकट देने की कवायद हो रही है, जो हमें स्वीकार नहीं है.

इसी तरह से कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी पैराशूट उम्मीदवार की आशंका के चलते कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर विरोध जताया. कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओमकार वर्मा ने बताया कि अभी सूची आनी बाकी है. पार्टी की पॉलिसी के तहत ही उम्मीदवार आएंगे. कार्यकताओं को संतुष्ट किया जाएगा.

वार्ड संख्या 69 के लोग पहुंचे पूर्व विधायक के घर : भीतर शहर के वार्ड संख्या 69 के कार्यकर्ता वर्तमान पार्षद लियाकत अली रंगरेज, जो जिला कार्यकारिणी में पदाधिकारी भी हैं, को दोबारा टिकट देने की मांग को लेकर पहुंचे. कार्यकर्ताओं का कहना था कि पता चला है कि वहां पर पैराशूट उम्मीदवार अरशद अली को उतारा जा रहा है, जो सही नहीं है. अगर ऐसा होता है तो हम पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे. हम सभी लियाकत अली रंगरेज को उम्मीदवार बनाएंगे. इस मामले पर पूर्व विधायक की प्रतिक्रिया नहीं मिली.

लोगों ने किया प्रदर्शन
लोगों ने किया प्रदर्शन (ETV Bharat Jodhpur)

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कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन : निगम क्षेत्र के सूरसागर विधानसभा के वार्ड नंबर 4 के कांग्रेस कार्यकर्ता पैराशूट प्रत्याशी के विरोध में कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध दर्ज कराने पहुंचे. कार्यकर्ताओं का कहना है कि वार्ड में बाहरी प्रत्याशी को थोपा जा रहा है, जबकि स्थानीय सक्रिय कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है. विरोध प्रदर्शन को लेकर कार्यालय के बाहर हलचल तेज हो गई है. वार्ड के कार्यकर्ता और एससी एसटी मोर्चे के पूर्व सचिव भंवरलाल कड़वा ने बताया कि पैराशूट उम्मीदवार लाने की कोशिश है, हम उसका विरोध कर रहे हैं.

खुद को बताया मूर्ख कार्यकर्ता : कांग्रेस की कार्यकर्ता डॉ. अनीता परिहार ने वीडियो जारी कर वार्ड संख्या 99 और 100 से पूर्व महापौर कुंती देवड़ा और उनके भाई मयंक देवड़ा की दावेदारी को लेकर आपत्ति जताई. परिहार ने कहा कि हम मूर्ख कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के कहने पर दिल्ली-जयपुर जाते हैं. जब हमारी बारी आती है तो नेताओं के रिश्तेदार आगे आ जाते हैं. डोटासरा कहते हैं कि वार्ड के व्यक्ति को ही टिकट मिलेगा, लेकिन यहां तो 20-20 किलोमीटर दूर से लोग दावेदारी कर रहे हैं.

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