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नगर निगम चुनाव : सूची से पहले जोधपुर कांग्रेस में उबाल, संभावित पैराशूट उम्मीदवारों को लेकर विरोध

कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया ( ETV Bharat Jodhpur )