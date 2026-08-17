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जोधपुर नगर निगम चुनाव: वार्डों की आरक्षण लॉटरी जारी, मेयर पद सामान्य होने से दिग्गजों का गणित बिगड़ा

जोधपुर नगर निगम के 100 वार्डों का आरक्षण लॉटरी घोषित, 65 सामान्य व 35 आरक्षित वार्ड.

जोधपुर नगर निगम के 100 वार्डों का आरक्षण लॉटरी घोषित
जोधपुर नगर निगम के 100 वार्डों का आरक्षण लॉटरी घोषित (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 17, 2026 at 1:19 PM IST

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जोधपुर: नगर निगम चुनाव के लिए मेयर पद की लॉटरी निकलने के बाद अब शहर के सौ वार्डों के आरक्षण की तस्वीर भी साफ हो गई है. मेयर का पद सामान्य आने के बाद जातिगत समीकरण भी भाजपा-कांग्रेस की मशक्कत बढ़ाएगा. सामान्य व सामान्य वर्ग की महिला के लिए कुल 65 वार्ड होंगे, जबकि एससी-एसटी व ओबीसी (पुरुष व महिलाएं) 35 वार्डों में तो चुनाव लड़ ही सकेंगे, साथ ही उनके लिए सामान्य में भी नामांकन दाखिल करने का रास्ता खुला रहेगा. आरक्षित वार्डों में 13 वार्ड अनुसूचित जाति के है, इनमें 4 महिलाओं के लिए है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए दो वार्ड है. इसमें एक महिला के लिए आरक्षित है. इसी तरह से ओबीसी के 20 वार्डों में 7 महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं.

यह वार्ड हुए अनुसूचित जाति के लिए: वार्ड संख्या- 76, 26, 86, 91, 32, 35, 83, 87, 34, 88, 01, 39, 02.

अनुसूचित महिला वर्ग के लिए: वार्ड संख्या- 2, 76, 91, 32.

यह वार्ड हुए ओबीसी के लिए: वार्ड संख्या- 19, 74, 20, 89, 30, 60, 90, 92, 62, 21, 41, 50, 29, 36, 08, 10, 53, 65, 70, 61.

OBC महिला के लिए: वार्ड संख्या- 30, 89, 60, 61, 41, 90, 29

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कईयों को ढूंढ़ना पड़ेगा नया वार्ड: सोमवार को हुई आरक्षण की लॉटरी ने मौजूदा दावेदारों और फिर से चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे कई पूर्व पार्षदों का गणित बिगाड़ दिया है. उन्हें अब आस-पड़ोस के नए वार्डों का रुख करना होगा. कई वैकल्पिक रास्ते ढूंढ़ने पड़ेंगे. कई वार्ड जो जनरल के लिए आए हैं, वहा पार्टियों को आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार उतारने पड़ेंगे.

पूर्व में यह थी स्थिति: तत्कालीन सरकार ने अक्टूबर 2019 में दो भागों उत्तर-दक्षिण में बांटा गया था. दोनों में 80-80 वार्डों सहित 160 वार्ड थे. वर्ष 2020 में चुनाव के बाद उत्तर में कांग्रेस और दक्षिण में भाजपा का बोर्ड बना था, अब फिर सरकार ने एक निगम बनाकर सौ वार्ड बना दिए हैं.

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लॉटरी जिला कलेक्टर आलोक रंजन मौजूदगी में स्कूल बालिका द्वारा निकाली गई. इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओंकार वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे. नगर निगम वार्डों की लॉटरी होने के बाद भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने कहा कि चुनाव की रणभेरी बन चुकी है. आचार संहिता लगने के साथी पार्टी अपने उम्मीदवारों की प्रक्रिया शुरू कर देगी. वहीं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओमकार वर्मा ने बताया कि चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है जो भी व्यक्ति इच्छुक होगा, उसे पर विचार किया जाएगा युवाओं को भी तरजीह दी जाएगी.

जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि जोधपुर नगर निगम की वार्ड आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया पूरी हो गई है. जिले के अन्य छह निकायों के लिए यह प्रक्रिया अभी जारी है. नगर निगम में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 वार्ड आरक्षित किए गए हैं. यह वार्ड संख्या 4 और छह है. इसमें चार नंबर वार्ड अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित किया गया है. सामान्य वर्ग के 65 वार्ड है. इनमें महिला के लिए कुल 22 वार्ड आरक्षित किए गए हैं. 13, 52, 56, 59, 57, 33, 3, 97, 68, 14, 11, 85, 51, 44, 12 71, 78, 24, 46, 99, 95, 48 शेष वार्ड पूरी तरह से सामान्य, जिसमें पुरुष महिला कोई भी चुनाव लड़ सकता है.

43 वार्ड जो पूरी तरह से सामान्य: 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 49, 54, 55, 58, 63, 64, 66, 67, 69, 72, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 93, 94, 96, 98, 100.

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जालोर में यह है स्थिति: नगर निकाय 2026 के चुनाव को लेकर जालोर कलक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉ प्रदीप के. गावंडे की मौजूदगी में जालोर जिले की नगरपरिषद जालोर के साथ सांचौर, भीनमाल, आहोर व सायला नगरपालिका के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई. जालोर नगरपरिषद के लिए इस बार सभापति की सीट सामान्य है. यहां कुल 40 वार्डों में 7 सीट एससी, 3 सीट एसटी, 8 सीट ओबीसी तथा 22 सीट जनरल के लिए है. इनमें वार्ड संख्या 2, 8, 17, 18, 23, 24 व 31 एससी के लिए आरक्षित हुई है, इनमें से वार्ड संख्या 2 व 24 एससी महिला के लिए आरक्षित की गई है. वार्ड संख्या 27, 28 व 29 एसटी के लिए आरक्षित हुआ है, इसमें 28 की सीट एसटी महिला के लिए आरक्षित हुई है. इसी प्रकार ओबीसी की 8 सीट में से वार्ड संख्या 13, 16, 19, 22, 25, 26 36 व 39 की सीट ओबीसी के लिए आरक्षित हुई है, जिसमें से 22, 26 व 36 की सीट महिला ओबीसी के लिए आरक्षित हुई है. वहीं, वार्ड संख्या 1, 5, 9, 11, 32, 35 व 38 की सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुई है.

सांचौर नगरपालिका में कुल 35 वार्ड है. इनमें 9 सीट एससी, 1 एसटी, 7 सीट ओबीसी व 6 सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुई है. इसमें वार्ड संख्या 18, 22, 26, 29, 31, 32, 33, 34 व 35 एससी के लिए सीट आरक्षित हुई है, इनमें से वार्ड संख्या 22, 29 व 33 की सीट एससी महिला के लिए रिजर्व हुई है. वहीं, केवल वार्ड संख्या 23 एसटी के लिए आरक्षित हुआ है. इसी प्रकार वार्ड संख्या 1, 4, 7, 13, 15, 16 व 20 की सीट ओबीसी के लिए आरक्षित हुई है, इसमें से वार्ड संख्या 1 व 7 ओबीसी महिला के लिए रिजर्व किया गया है. वहीं वार्ड संख्या 3, 8, 10, 12, 14 व 30 की सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुई है.

भीनमाल नगरपालिका के अध्यक्ष के सामान्य अनारक्षित सीट घोषित हो रखी है. कुल 40 वार्डों में से 7 सीट एससी, 3 एसटी, 8 ओबीसी तथा 7 सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुई है. वार्ड संख्या 14, 21, 23, 34, 36, 37 व 40 की सीट एससी के लिए आरक्षित हुई है, इनमें से 34 व 37 की सीट एससी महिला के लिए रिजर्व हुई है. इसी प्रकार वार्ड संख्या 1, 2 व 28 एसटी के आरक्षित हुआ, जिसमें से वार्ड संख्या 2 एसटी महिला के लिए रिजर्व हुआ है. वहीं, वार्ड संख्या 7, 8, 12, 15, 22, 30, 31 व 39 ओबीसी के लिए आरक्षित रखा, इसमें से वार्ड संख्या 8, 12 व 30 ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है. वहीं, वार्ड संख्या 6, 16, 17, 19, 26, 29 व 38 सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुए हैं.

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आहोर नगरपालिका गठित होने के बाद पहली बार पालिकाध्यक्ष बनेगा. पालिकाध्यक्ष के लिए ओबीसी ओपन सीट आरक्षित हो चुकी है. यहां 25 वार्डो के लिए 4 सीट एससी, 1 एसटी, 5 ओबीसी व 5 सामान्य महिला के लिए सीट आरक्षित हो चुकी है. वार्ड संख्या 2, 3, 4 व 5 एससी के लिए आरक्षित हुए है, इनमें से वार्ड संख्या 5 महिला एससी के लिए रिजर्व हुआ है. वहीं, वार्ड संख्या 01 एसटी के लिए आरक्षित किया गया है. वहीं, वार्ड संख्या 7, 10, 14, 22 व 23 को ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है, इसमें से वार्ड संख्या 7 व 10 ओबीसी महिला के लिए रखा है. वहीं 8, 9, 17, 19 व 21 को सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया है.

पहली बार गठित सायला नगरपालिका में पालिकाध्यक्ष के लिए एससी ओपन सीट घोषित हो रखी है. 25 वार्डों में 6 सीट एससी, 2 एसटी, 4 ओबीसी व 4 सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुई है. वार्ड संख्या 3, 7, 8, 14, 20 व 23 एससी के लिए आरक्षित हुए है. इनमें 3 व 23 एससी महिला के लिए आरक्षित है. वहीं, वार्ड संख्या 12 व 16 एसटी के लिए रखा, इसमें 16 को एसटी महिला के लिए आरक्षित किया है. वार्ड संख्या 4, 9, 18 व 19 को ओबीसी के लिए रिजर्व किया गया है, वार्ड 9 को ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है. इसी प्रकार वार्ड संख्या 5, 17, 24 व 25 को सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया है.

जैसलमेर में यह है स्थिति: जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अनुपमा जोरवाल की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में नगरपरिषद जैसलमेर एवं नगरपालिका पोकरण के वार्डो की लॉटरी निकाली गई. दो बालिकाओं द्वारा राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के समक्ष पूर्ण पारदर्शिता के साथ वार्डो के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई. उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) परसाराम सैनी ने बताया कि नगरपरिषद जैसलमेर के 45 वार्डो में से जनसंख्या के अनुपातः में 5 वार्ड अनुसूचित जाति, 2 वार्ड अनुसूचित जन जाति , 9 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 29 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित हुए. निकाली गई लॉटरी के अनुसार अनुसूचित जाति (ओपन) के लिए वार्ड संख्या 11, 31 व 38 तथा वार्ड संख्या 12 व 39 अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुए. इसी प्रकार अनुसूचित जन जाति (ओपन) के लिए वार्ड संख्या 9 तथा अनुसूचित जन जाति महिला के लिए वार्ड संख्या 10 आरक्षित हुआ. इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओपन) के लिए वार्ड संख्या 14, 15, 17, 18, 20 व 34 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए वार्ड संख्या 16, 23 एवं 43 आरक्षित हुए. सामान्य वर्ग (ओपन) के लिए वार्ड संख्या 1,2,4,5,7,8,22,24,26,27,28,29,30,32,33,36,41,42 व 45 के लिए रहे. वहीं, सामान्य महिला के लिए वार्ड संख्या 3,6,13,19,21,25,35,37, 40 एवं 44 रहे.

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नगरपालिका पोकरण के कुल 25 वार्डो में से जनसंख्या के अनुपात: में 3 वार्ड अनुसूचित जाति, 2 वार्ड अनुसूचित जन जाति, 5 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 15 वार्ड सामान्य के लिए निर्धारित हुए. लॉटरी के अनुसार अनुसूचित जाति (ओपन) के लिए वार्ड संख्या 1 व 9, अनुसूचित जाति महिला के लिए वार्ड संख्या 24 आरक्षित हुए. इसी प्रकार अनुसूचित जन जाति (ओपन) के लिए वार्ड संख्या 20 तथा अनुसूचित जन जाति महिला के लिए वार्ड संख्या 25 आरक्षित हुआ. इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओपन) के लिए वार्ड संख्या 2,5, व 21 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए वार्ड संख्या 6 व 23 आरक्षित हुए. सामान्य वर्ग (ओपन) के लिए वार्ड संख्या 4,7,10,12,13,14,16,17,19 व 22 के लिए रहे. वहीं, सामान्य महिला के लिए वार्ड संख्या 3,8,11,15 व 18 रहे.

जिला परिषद द्वारा जोधपुर नगर निगम के बाद देर शाम तक जोधपुर जिले की अन्य नगर पालिकाओं के वार्ड आरक्षण की भी लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. इसके तहत मथानिया नगर पालिका के 25, तिंवरी के 25, बालेसर के 25, पीपाड़ शहर के 35, बिलाड़ा के 40 और भोपालगढ़ नगरपालिका के 25 वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई.

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