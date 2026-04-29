नगर निगम चुनाव में यहां बीजेपी हुई दोफाड़, कहा: अब तो बिंदल भी कुछ नहीं कर पाएंगे
भाजपा में बगावत! वार्ड नंबर 10 में 'असली बनाम नकली' भाजपा की जंग. प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के गढ़ में कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 1:33 PM IST
सोलन: हिमाचल में पंचायत और निकाय चुनावों के लिए जोर आजमाइश चल रही है. सोलन, धर्मशाला, मंडी, पालमपुर में नगर निगम चुनावों को लेकर आज से नामांकन शुरू हो चुके हैं. इन चुनावों पर बीजेपी की नजरें टिकी हैं. 2021 में पहली बार सोलन नगर निगम के लिए चुनाव हुए थे. इस बार नगर निगम के लिए दूसरी बार मतदान होगा.
पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारते हुए बीजेपी को पटखनी दी थी. इस बार ये चुनाव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के लिए एक चुनौती की तरह है. सोलन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए गृह क्षेत्र की तरह है और यहीं से उन्होंने राजनीतिक की शुरुआत की थी. सोलन की राजनीति में बिंदल का कद बहुत ऊपर माना जाता है. बिंदल के सहारे बीजेपी सोलन नगर निगम में परचम लहराने की तैयारी कर रही थी, लेकिन राह इतनी आसान नहीं रहेगी. बीजेपी में अब बगावत के सुर उठने लगे हैं.
वार्ड नंबर 10 में बगावत के सुर
सोलन शहर के वार्ड नंबर 10 से बीजेपी को बगावत का सामना करना पड़ सकता है. पार्टी के पास यहां से 5 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया था. अब इन लोगों ने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. दरअसल सोशल मीडिया पर वार्ड नंबर 10 से पूर्व पार्षद वीरेंद्र सूद को टिकट देने की खबरें सामने आ रही हैं. अब इसके खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही मोर्च खोल दिया है.
टिकट को लेकर टकराव
बुधवार को सोलन में बीजेपी नेता विवेक डोभाल, अनिल शर्मा और शशि इंद्र वालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वार्ड नंबर 10 में अब असली और नकली भाजपा में टक्कर है, जब पार्टी ने बूथ और वार्ड की बैठक वार्ड नंबर 10 में की थी, उस समय पांच नामों पर चर्चा की गई थी, जिसमें विवेक गोपाल, शशिं इंद्र वालिया, अनिल शर्मा, सत्यम गुप्ता, सुषमा कंसल शामिल थी, लेकिन वीरेंद्र सिंह जिसका नाम अब सामने आ रहा है. उन्होंने इस बैठक में होते हुए भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया था. बावजूद इसके अब उनका टिकट फाइनल माना जा रहा है.
भाजपा नेता विवेक डोभाल ने कहा कि 'जिस नेता का टिकट फाइनल माना जा रहा है उन्होंने न तो विधानसभा चुनाव में काम किया और न ही लोकसभा चुनाव में काम किया. अपने वार्ड में भी वो बीजेपी कार्यों में एक्टिव नहीं रहते हैं, जो नेता अपने ही वार्ड में निष्क्रिय हो वो क्या विकास कर पाएगा, अगर उन्हें अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी मनाने के लिए आते हैं तो वो नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि अब बात वार्ड की जनता की है. वार्ड की जनता हम पांचों में से जिसे चाहेगी वही चुनाव लड़ेगा. बहरहाल अगर वार्ड नंबर 10 में बीजेपी का कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा.'
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