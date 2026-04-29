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नगर निगम चुनाव में यहां बीजेपी हुई दोफाड़, कहा: अब तो बिंदल भी कुछ नहीं कर पाएंगे

सोलन निकाय चुनाव में बीजेपी में बगावत ( ETV Bharat )

सोलन: हिमाचल में पंचायत और निकाय चुनावों के लिए जोर आजमाइश चल रही है. सोलन, धर्मशाला, मंडी, पालमपुर में नगर निगम चुनावों को लेकर आज से नामांकन शुरू हो चुके हैं. इन चुनावों पर बीजेपी की नजरें टिकी हैं. 2021 में पहली बार सोलन नगर निगम के लिए चुनाव हुए थे. इस बार नगर निगम के लिए दूसरी बार मतदान होगा. पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारते हुए बीजेपी को पटखनी दी थी. इस बार ये चुनाव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के लिए एक चुनौती की तरह है. सोलन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए गृह क्षेत्र की तरह है और यहीं से उन्होंने राजनीतिक की शुरुआत की थी. सोलन की राजनीति में बिंदल का कद बहुत ऊपर माना जाता है. बिंदल के सहारे बीजेपी सोलन नगर निगम में परचम लहराने की तैयारी कर रही थी, लेकिन राह इतनी आसान नहीं रहेगी. बीजेपी में अब बगावत के सुर उठने लगे हैं. वार्ड नंबर 10 में बगावत के सुर सोलन शहर के वार्ड नंबर 10 से बीजेपी को बगावत का सामना करना पड़ सकता है. पार्टी के पास यहां से 5 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया था. अब इन लोगों ने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. दरअसल सोशल मीडिया पर वार्ड नंबर 10 से पूर्व पार्षद वीरेंद्र सूद को टिकट देने की खबरें सामने आ रही हैं. अब इसके खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही मोर्च खोल दिया है.