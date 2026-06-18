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हल्द्वानी में अतिक्रमण पर नगर निगम का बड़ा एक्शन, ठेले-फड़ हटाए, कई लोगों पर की चालानी कार्रवाई

हल्द्वानी में अतिक्रमण पर नगर निगम ने सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है. अतिक्रमण पर लगातार पीला पंजा गरज रहा है.

Haldwani Municipal Corporation
नगर निगम ने अतिक्रमण पर की कार्रवाई (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 18, 2026 at 9:23 AM IST

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हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में नगर निगम ने अतिक्रमण और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया. नगर आयुक्त परितोष वर्मा के नेतृत्व में राजपुरा और टनकपुर रोड क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण कर लगाए गए फड़ और ठेले जब्त किए गए. खुले में मीट बेचने वालों को सख्त चेतावनी दी गई, जबकि कई लोगों के चालान भी काटे गए.

हल्द्वानी शहर को अतिक्रमण मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम ने व्यापक अभियान चलाये हुए है. नगर आयुक्त परितोष वर्मा के नेतृत्व में निगम की टीम ने राजपुरा और टनकपुर रोड क्षेत्र में निरीक्षण कर अवैध कब्जों और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की गई. अभियान के दौरान सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कर लगाए गए फड़, ठेले और अस्थायी ढांचों को हटाया गया. निगम की टीम ने कई फड़ और ठेलों को जब्त भी किया. अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बन गई और अतिक्रमणकारियों में अफरा-तफरी मच गई. निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने खुले में मीट बेच रहे विक्रेताओं को भी सख्त हिदायत दी.

उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों का पालन करना सभी व्यापारियों की जिम्मेदारी है. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर भविष्य में और कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा नगर आयुक्त ने धोबीघाट क्षेत्र का भी निरीक्षण किया. यहां गंदा पानी और खराब सफाई व्यवस्था देखकर उन्होंने संबंधित कर्मचारियों और जिम्मेदार लोगों को फटकार लगाई. उन्होंने मौके पर ही व्यवस्था सुधारने और नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. अभियान के दौरान नगर निगम की टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले दर्जनों लोगों के चालान भी किए. नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने स्पष्ट किया कि सड़क, नाली और सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. नगर निगम का कहना है कि शहर में अतिक्रमण हटाने और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा न करें और शहर को स्वच्छ व व्यवस्थित बनाने में सहयोग दें.

नशा तस्करों पर पुलिस का एक्शन: नैनीताल पुलिस ने नशे, अवैध शराब और सट्टेबाजी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. लालकुआं के बिंदुखत्ता में एक स्मैक तस्कर को 9.12 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया, जबकि बनभूलपुरा में पुलिस ने एक सट्टेबाज और अवैध शराब की तस्करी कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की है.

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