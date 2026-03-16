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बनारस में नगर निगम का फैसला, चैत्र नवरात्रि तक नहीं खुलेंगी मीट की दुकानें

महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया निर्णय.

नगर निगम की बैठक.
नगर निगम की बैठक. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 8:11 PM IST

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वाराणसी: नवरात्र के पावन अवसर पर नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाली सभी मीट, मुर्गा और मछली की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी. महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में सोमवार को सिगरा स्थित वाराणसी स्मार्ट सिटी के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में चैत्र नवरात्र के पावन पर्व की गरिमा और श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए इसका कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्णय लिया गया ताकि शहर में धार्मिक वातावरण बना रहे.

इस दौरान महापौर ने नवरात्र पर्व से पहले सभी प्रमुख देवी मंदिरों की ओर जाने वाले मार्गों का तत्काल निरीक्षण कर तत्काल पैच वर्क कराने, गड्ढों की मरम्मत कराने का निर्देश दिया. साथ ही स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सड़कों के किनारे नियमित चूने के छिड़काव का भी निर्देश दिया गया. इस दौरान जलकल विभाग को कड़ी चेतावनी दी गई कि पर्व के समय शहर में कहीं भी सीवर ओवरफ्लो की समस्या नहीं दिखनी चाहिए और पेयजल की निर्बाध आपूर्ति हर हाल में दुरुस्त रखी जाए.

नगर की प्रकाश व्यवस्था को लेकर तय किया गया कि मंदिरों को जोड़ने वाले सभी मार्गों पर मार्ग प्रकाश की व्यवस्था चाक-चौबंद रहे. बैठक में नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया.

इसके पहले भी वाराणसी नगर निगम ने मुख्य त्योहारों के दौरान शहर की मीट दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया था. सावन के दौरान पूरे 1 महीने तक काशी में मीट-मांस की दुकानें बंद थीं. और इस बार 9 दिन नवरात्र में भी मीट मांस की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है.

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VARANASI NAVRATRI MEAT SHOPS
वाराणसी नवरात्रि मीट दुकानें बंद
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