वाराणसी में अवैध मछली मंडी पर नगर निगम सख्त; आठ दुकानदारों पर FIR की तैयारी, पहले भी हुआ चालान

पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष पाल ने बताया कि चेतगंज थाना में तहरीर दी गई है.
Published : February 7, 2026 at 9:26 PM IST
वाराणसी : चौकाघाट स्थित मंदिरों के समीप अवैध रूप से संचालित मीट-मछली की बिक्री को लेकर नगर निगम सख्त हो गया है. पशु कल्याण अधिकारी डाॅ. संतोष पाल ने शनिवार को चौकाघाट मछली मंडी में अवैध रूप से दुकान चलाने वाले आठ दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने के लिए चेतगंज थाना प्रभारी को तहरीर दी है.
पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष पाल ने बताया कि तहरीर में कहा गया है कि चौकाघाट के पास अवैध रूप में मछली मंडी के संचालन से क्षेत्र में भारी गंदगी और दुर्गंध फैल रही है. जबकि मछली मंडी के 500 मीटर के दायरे में एक मंदिर स्थित है. अवैध रूप से दुकानों के संचालन से दर्शनार्थियों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रहीं हैं और जन-स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है.
इस संबंध में इन दुकानदारों का पहले कई बार नोटिस के साथ ही चालान किया जा चुका है. इस क्रम में 22 जनवरी को निगम, खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर इन दुकानों को बंद भी कराया था, इसके बावजूद आरोपियों ने नियमों को ताक पर रखकर दोबारा की दुकानें खोल लीं.
नगर निगम की ओर से करीब आठ दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है. इसमें यह भी कहा गया है कि बिना लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह का कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
बता दें कि पिछले दिनों नगर निगम के मिनी सदन की बैठक में महापौर अशोक तिवारी ने भी सार्वजनिक स्थानों पर खुले आम बिक रहे मीट और मछली की बिक्री को बंद करने के लिए क्लास लगाई थी. उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यह बर्दाश्त के बाहर है. सड़कों पर खुले में मीट बिक रहा है.
वाराणसी में 70 दुकानों को दोबारा नोटिस जारी : नगर निगम राजस्व वसूली को लेकर सख्त है. गृहकर व जलकर की वसूली के अलावा दुकानों के बकाया किराए को लेकर भी वसूली तेज कर दी है. इस क्रम शनिवार को निगम ने भैंसावाड़ा और नया चौक क्षेत्र की 70 दुकानों को दोबारा नोटिस जारी करते हुए तीन दिनों के भीतर बकाया जमा करने का अल्टीमेटम दिया है. निर्धारित समय में भुगतान न होने पर दुकान का आवंटन निरस्त कर उसे पुलिस बल की मदद से खाली कराने की चेतावनी दी है. वहीं शनिवार को महापौर और नगर आयुक्त ने महत्वपूर्ण बैठक की.
नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम दुकानदारों की सहूलियत के लिए किराया जमा करने की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है. सभी दुकानों पर क्यूआर कोड की सुविधा भी प्रदान की गई है, ताकि दुकानदार आसानी से भुगतान कर सकें. इसके बावजूद कई दुकानदार किराया जमा करने में हीलाहवाली कर रहे हैं. सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव के अनुसार, पिछले दिनों करीब 600 दुकानदारों को नोटिस दिया गया था, लेकिन कुछ दुकानदारों द्वारा लगातार की जा रही हीलाहवाली के बाद अब सीधे कार्रवाई का निर्णय लिया गया है.
नगर निगम ने जिन 70 दुकानों को नोटिस दिया गया, उन पर 28,57,693 रुपये किराया बाकी है. इसमें भैंसा वाड़ा की 25 दुकानों पर 14,36,631 रुपये और नया चौक की 45 दुकानों पर 14,21,062 रुपये बकाया है. यह दुकानदार लंबे समय से किराया नहीं दे रहे हैं.
सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि ऐसे दुकानदारों को तीन दिन की और मोहलत दे दी गई है. इसके बाद दुकानों के आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जो दुकानदार फिर भी सहयोग नहीं करेंगे, उनकी दुकानों का ताला पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़कर निगम अपने कब्जे में ले लेगा. शहर भर में निगम की कुल 1800 दुकानें हैं, जिन पर आने वाले दिनों में इसी तरह की कड़ी कार्रवाई प्रस्तावित है.
