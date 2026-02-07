ETV Bharat / state

वाराणसी में अवैध मछली मंडी पर नगर निगम सख्त; आठ दुकानदारों पर FIR की तैयारी, पहले भी हुआ चालान

Etv Bharat ( Etv Bharat )

वाराणसी : चौकाघाट स्थित मंदिरों के समीप अवैध रूप से संचालित मीट-मछली की बिक्री को लेकर नगर निगम सख्त हो गया है. पशु कल्याण अधिकारी डाॅ. संतोष पाल ने शनिवार को चौकाघाट मछली मंडी में अवैध रूप से दुकान चलाने वाले आठ दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने के लिए चेतगंज थाना प्रभारी को तहरीर दी है. पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष पाल ने बताया कि तहरीर में कहा गया है कि चौकाघाट के पास अवैध रूप में मछली मंडी के संचालन से क्षेत्र में भारी गंदगी और दुर्गंध फैल रही है. जबकि मछली मंडी के 500 मीटर के दायरे में एक मंदिर स्थित है. अवैध रूप से दुकानों के संचालन से दर्शनार्थियों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रहीं हैं और जन-स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है.



इस संबंध में इन दुकानदारों का पहले कई बार नोटिस के साथ ही चालान किया जा चुका है. इस क्रम में 22 जनवरी को निगम, खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर इन दुकानों को बंद भी कराया था, इसके बावजूद आरोपियों ने नियमों को ताक पर रखकर दोबारा की दुकानें खोल लीं.



नगर निगम की ओर से करीब आठ दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है. इसमें यह भी कहा गया है कि बिना लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह का कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.



बता दें कि पिछले दिनों नगर निगम के मिनी सदन की बैठक में महापौर अशोक तिवारी ने भी सार्वजनिक स्थानों पर खुले आम बिक रहे मीट और मछली की बिक्री को बंद करने के लिए क्लास लगाई थी. उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यह बर्दाश्त के बाहर है. सड़कों पर खुले में मीट बिक रहा है.