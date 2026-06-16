होल्डिंग टैक्स में छूट का लाभ उठाने के लिए बचे सिर्फ 14 दिन, अतिक्रमण के साथ अवैध निर्माण पर भी सख्त हुआ निगम
रांची में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के साथ अवैध निर्माण पर भी सख्त रुख अपनाया जा रहा है.
Published : June 16, 2026 at 8:29 PM IST
रांचीः नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए होल्डिंग टैक्स के एकमुश्त भुगतान पर अधिकतम 10 प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ उठाने के लिए शहरवासियों से समय पर टैक्स जमा करने की अपील की है.
निगम के अनुसार इस विशेष योजना का लाभ लेने के लिए अब केवल 14 दिन शेष हैं. करदाता 30 जून 2026 तक होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर छूट प्राप्त कर सकते हैं.
नगर निगम ने कहा है कि समय पर टैक्स भुगतान से नागरिकों को आर्थिक लाभ मिलने के साथ-साथ शहर के विकास कार्यों को भी गति मिलेगी. टैक्स भुगतान के लिए SMART RANCHI APP, व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 8986627070, निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.ranchimunicipal.com जन सुविधा केंद्रों तथा डोर-टू-डोर संग्रहण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.
शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी
इसके साथ ही शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा विभिन्न इलाकों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत अरगोड़ा चौक से डीपीएस स्कूल तक सड़क किनारे किए गए अस्थायी निर्माण, नालियों पर बनी संरचनाओं और पांच दुकानों को हटाया गया. इस दौरान निर्माण सामग्री रखकर अतिक्रमण करने वालों पर कुल 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.
बरियातू रोड स्थित रिम्स के पास चलाए गए अभियान में सड़क किनारे लगी अस्थायी दुकानों और काउंटर ठेलों को जब्त किया गया तथा 5 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया. वहीं कचहरी चौक में सात ठेले और 20 कैरेट सामान जब्त किए गए। मेन रोड क्षेत्र में भी सड़क और फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की गई. निगम अधिकारियों ने दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है.
अवैध निर्माण और पार्किंग नियमों पर भी होगी सख्ती
इसी बीच नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में नगर निवेश शाखा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में शहर में हो रहे अनधिकृत निर्माण, गिफ्ट डीड भूमि की स्थिति, सेटबैक क्षेत्र, पार्किंग व्यवस्था और बिल्डिंग बायलॉज के अनुपालन की समीक्षा की गई.
नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अनधिकृत निर्माणाधीन भवनों, गिफ्ट डीड भूमि पर अतिक्रमण, सेटबैक क्षेत्र के उल्लंघन तथा पार्किंग नियमों की माइक्रो लेवल मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले भवन मालिकों और बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
बैठक में निर्देश दिया गया कि सभी व्यावसायिक भवनों में निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग केवल वाहन पार्किंग के लिए ही हो. गिफ्ट डीड भूमि पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण को चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई की जाए. साथ ही व्यावसायिक भवनों द्वारा गिफ्ट डीड भूमि पर अस्थायी प्रचार-प्रसार बोर्ड या अन्य संरचनाओं के निर्माण पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए.
इसके अलावा पूर्व में स्वीकृत भवन योजनाओं वाले भवनों में फायर सेफ्टी व्यवस्था तथा 3200 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल वाले भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की कार्यशीलता की जांच करने को कहा गया है. पार्किंग स्थल का अन्य कार्यों में उपयोग करने अथवा गिफ्ट डीड भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने पर संबंधित बिल्डरों पर भारी जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी गई है.
नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि रांची को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध शहर के रूप में विकसित करना निगम की प्राथमिकता है. इसके लिए भवन निर्माण से जुड़े सभी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि शहर के समुचित विकास, नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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