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रांची नगर निगम बोर्ड बैठक में विकास पर मंथन, पार्षदों ने कहा- जल्द मिले फंड, तभी दौड़ेंगी रुकी योजनाएं

रांची में महापौर की अध्यक्षता में नगर निगम परिषद की बैठक हुई.

Municipal Corporation Council meeting chaired by Mayor in Ranchi
रांची में महापौर की अध्यक्षता में नगर निगम परिषद की बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 11, 2026 at 11:53 PM IST

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रांचीः करीब तीन वर्षों से विकास कार्यों की धीमी रफ्तार का सामना कर रहे रांची नगर निगम क्षेत्र में अब योजनाओं को रफ्तार देने की कवायद शुरू हो गई है.

शनिवार को नगर निगम सभागार में महापौर रोशनी खलखो की अध्यक्षता में नगर निगम परिषद की बैठक आयोजित हुई. चुनाव के बाद हुई बोर्ड की दूसरी बैठक में शहर के विकास, आधारभूत सुविधाओं और लंबित योजनाओं से जुड़े 24 एजेंडों पर चर्चा की गई. इस बैठक में महापौर, सांसद, विधायक, नगर आयुक्त और सभी 53 वार्डों के पार्षद मौजूद रहे.

वार्डों की समस्याओं पर पार्षदों ने उठाई आवाज

बैठक के दौरान पार्षदों ने अपने-अपने वार्डों की सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सफाई, जलनिकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से रखा. इन मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने और लंबित विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए. साथ ही विभिन्न जनहित योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई.

रांची को मॉडल सिटी बनाने का सुझाव

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने राजधानी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से शहर का विकास किया जाए ताकि रांची अन्य शहरों के लिए मॉडल बन सके. उन्होंने सभी वार्डों में ओपन जिम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा. साथ ही बढ़ती आबादी और अपराध के मद्देनजर रांची में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने की जरूरत भी बताई. उनका कहना था कि इससे कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी.

महुआ माजी ने फंड और सफाई व्यवस्था पर जताई चिंता

राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने कहा कि केंद्र से राज्य का बकाया समय पर नहीं मिलने के कारण कई विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं. उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था पर भी चिंता जताते हुए कहा कि कई इलाकों में नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नहीं हो रहा है, जिससे मच्छरजनित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.

महापौर बोलीं- पर्याप्त फंड के बिना विकास मुश्किल

महापौर रोशनी खलखो ने कहा कि लंबे अंतराल के बाद नगर निगम चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन चुनाव के बाद भी निगम को पर्याप्त सरकारी फंड उपलब्ध नहीं कराया गया है. उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों और सीएसआर फंड के जरिए कुछ विकास कार्य हुए हैं. लेकिन पूरे शहर के संतुलित और व्यापक विकास के लिए नियमित वित्तीय सहायता जरूरी है.

समयबद्ध कार्रवाई के दिए गए निर्देश

बैठक के दौरान विभिन्न प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए और संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. बोर्ड बैठक में जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में विकास कार्यों को गति देने के लिए जल्द से जल्द पर्याप्त फंड जारी करने की आवश्यकता पर जोर दिया.

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पार्षदों द्वारा फंड की मांग
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