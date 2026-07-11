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रांची नगर निगम बोर्ड बैठक में विकास पर मंथन, पार्षदों ने कहा- जल्द मिले फंड, तभी दौड़ेंगी रुकी योजनाएं

रांची में महापौर की अध्यक्षता में नगर निगम परिषद की बैठक ( ETV Bharat )

रांचीः करीब तीन वर्षों से विकास कार्यों की धीमी रफ्तार का सामना कर रहे रांची नगर निगम क्षेत्र में अब योजनाओं को रफ्तार देने की कवायद शुरू हो गई है.

शनिवार को नगर निगम सभागार में महापौर रोशनी खलखो की अध्यक्षता में नगर निगम परिषद की बैठक आयोजित हुई. चुनाव के बाद हुई बोर्ड की दूसरी बैठक में शहर के विकास, आधारभूत सुविधाओं और लंबित योजनाओं से जुड़े 24 एजेंडों पर चर्चा की गई. इस बैठक में महापौर, सांसद, विधायक, नगर आयुक्त और सभी 53 वार्डों के पार्षद मौजूद रहे.

वार्डों की समस्याओं पर पार्षदों ने उठाई आवाज

बैठक के दौरान पार्षदों ने अपने-अपने वार्डों की सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सफाई, जलनिकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से रखा. इन मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने और लंबित विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए. साथ ही विभिन्न जनहित योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई.

रांची को मॉडल सिटी बनाने का सुझाव

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने राजधानी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से शहर का विकास किया जाए ताकि रांची अन्य शहरों के लिए मॉडल बन सके. उन्होंने सभी वार्डों में ओपन जिम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा. साथ ही बढ़ती आबादी और अपराध के मद्देनजर रांची में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने की जरूरत भी बताई. उनका कहना था कि इससे कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी.

महुआ माजी ने फंड और सफाई व्यवस्था पर जताई चिंता

राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने कहा कि केंद्र से राज्य का बकाया समय पर नहीं मिलने के कारण कई विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं. उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था पर भी चिंता जताते हुए कहा कि कई इलाकों में नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नहीं हो रहा है, जिससे मच्छरजनित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.