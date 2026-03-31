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कानपुर: नगर निगम ने 3.90 करोड़ कि लागत से बनवाया बारातशाला, अप्रैल से बुकिंग

बारतशाला को अप्रैल माह से आमजन शादी, विवाह समेत अन्य कार्यक्रमों के लिए करा सकेंगे बुकिंग.

कानपुर में बारातशाला का निर्माण
कानपुर में बारातशाला का निर्माण (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 3:41 PM IST

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कानपुर: नगर निगम ने शहर कानपुर को बड़ी सौगात दी है. जोन-5 में 3.90 करोड़ रुपये की लागत एक बारातशाला का निर्माण कराया है, जिसका 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. यह बारातशाला फजलगंज में स्थित है. जिसको आमजन अप्रैल से बुकिंग करा सकेंगे.

कानपुर में बारातशाला का निर्माण: कुछ दिनों पहले नगर आयुक्त ने इस बारातशाला का निरीक्षण भी किया था, जिसके बाद अफसरों को जल्द से जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया था. नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय के मुताबिक, बारातशाला तैयार होने के बाद, शहरवासियों को काफी कम कीमत पर बारातशाला उपयोग करने का मौका मिलेगा.

एरिया 2014 वर्गमीटर: बारातशाला का कुल एरिया 2014 वर्गमीटर है, जिसमें पांच कमरे, बाथरूम अटैच, शौचालय, रिसेप्शन की व्यवस्था की गई है. इस बारातशाला में 400 लोगों के बैठने की व्यवस्था है. भूमि तल व पहले तल के अलावा अंदर की ओर हॉल बनाया गया है. इसके आलावा 50 से अधिक वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग बनाया गया है.

नगर आयुक्त ने बताया की लगातार लोगों की ये मांग थी कि नगर निगम की ओर से बारातशाला का निर्माण कराया जाए. उन्होंने कहा, जल्द ही नगर निगम की ओर से शहर के अन्य स्थानों पर भी बारातशाला का निर्माण कराया जाएगा. जिससे शहरवासियों को काफी लाभ मिलेगा और बहुत कम कीमत में शादी विवाह जैसे अन्य कार्यक्रम को आंजाम तक पहुंचा सकेंगे.

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