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गुरुग्राम में जलभराव पर गिरी गाज!, MCG कमिश्नर प्रदीप दहिया का हुआ तबादला

हरियाणा के गुरुग्राम में जलभराव के बीच हरियाणा सरकार ने नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया का तबादला कर दिया है.

Municipal Corporation Commissioner Pradeep Dahiya transferred amidst persistent waterlogging in Gurugram
गुरुग्राम में जलभराव पर गिरी गाज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 6, 2026 at 8:26 PM IST

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गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में लगातार हो रहे जलभराव और शहर की बिगड़ी व्यवस्था के बीच हरियाणा सरकार ने नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया का तबादला कर दिया है. शहर में जल निकासी व्यवस्था को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच सरकार के इस फैसले को अहम माना जा रहा है.

CM के कार्यक्रम के दौरान भी हुआ था जलभराव : बीते 4 अगस्त को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान भी कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में भारी जलभराव देखने को मिला था. बारिश के बाद कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में लोगों और अधिकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था. इस घटना के बाद नगर निगम की तैयारियों और जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठे थे.

Municipal Corporation Commissioner Pradeep Dahiya transferred amidst persistent waterlogging in Gurugram
नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया (ETV Bharat)

आज की बारिश ने फिर खोली व्यवस्थाओं की पोल : बृहस्पतिवार से हुई भारी बारिश के बाद गुरुग्राम के कई इलाकों में एक बार फिर जलभराव की स्थिति बन गई. प्रमुख सड़कों, चौराहों और अंडरपास में पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को घंटों तक परेशानी झेलनी पड़ी. लगातार दूसरी बार सामने आई इस स्थिति ने नगर निगम की तैयारियों पर फिर सवाल खड़े कर दिए.

रोहतक किया गया ट्रांसफर : गुरुग्राम के पूर्व नगर निगम कमिश्नर अब रोहतक के जिला उपयुक्त बनाए गए हैं. रोहतक में वे कार्य संभालेंगे. हैरानी की बात ये है कि तबादले वाली लिस्ट में दो ही अधिकारियों के तबादले किए गए हैं जो भी कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि प्रदीप दहिया पर जलभराव के कारण गाज गिरी है.

जल निकासी व्यवस्था पर उठ रहे थे सवाल : शहर में हर बारिश के बाद जलभराव की समस्या को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे थे. इसी बीच सरकार ने नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया का तबादला कर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फैसला लिया है. हालांकि, सरकार की ओर से तबादले के संबंध में विस्तृत कारणों का आधिकारिक तौर पर उल्लेख नहीं किया गया है.

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