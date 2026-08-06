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गुरुग्राम में जलभराव पर गिरी गाज!, MCG कमिश्नर प्रदीप दहिया का हुआ तबादला

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में लगातार हो रहे जलभराव और शहर की बिगड़ी व्यवस्था के बीच हरियाणा सरकार ने नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया का तबादला कर दिया है. शहर में जल निकासी व्यवस्था को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच सरकार के इस फैसले को अहम माना जा रहा है.

CM के कार्यक्रम के दौरान भी हुआ था जलभराव : बीते 4 अगस्त को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान भी कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में भारी जलभराव देखने को मिला था. बारिश के बाद कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में लोगों और अधिकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था. इस घटना के बाद नगर निगम की तैयारियों और जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठे थे.

नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया (ETV Bharat)

आज की बारिश ने फिर खोली व्यवस्थाओं की पोल : बृहस्पतिवार से हुई भारी बारिश के बाद गुरुग्राम के कई इलाकों में एक बार फिर जलभराव की स्थिति बन गई. प्रमुख सड़कों, चौराहों और अंडरपास में पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को घंटों तक परेशानी झेलनी पड़ी. लगातार दूसरी बार सामने आई इस स्थिति ने नगर निगम की तैयारियों पर फिर सवाल खड़े कर दिए.

रोहतक किया गया ट्रांसफर : गुरुग्राम के पूर्व नगर निगम कमिश्नर अब रोहतक के जिला उपयुक्त बनाए गए हैं. रोहतक में वे कार्य संभालेंगे. हैरानी की बात ये है कि तबादले वाली लिस्ट में दो ही अधिकारियों के तबादले किए गए हैं जो भी कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि प्रदीप दहिया पर जलभराव के कारण गाज गिरी है.