ETV Bharat / state

कोरबा में अतिक्रमण हटाने के लिए सड़कों पर उतरे नगर पालिका निगम के आयुक्त

बुधवारी बाजार और घंटाघर के आसपास वाले इलाके शहर के सबसे पॉश इलाके हैं. लेकिन लंबे समय से यह अतिक्रमण के चपेट में हैं. सामान्य दिनों में अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई नहीं होती, निगम के निचले स्तर के कर्मचारियों पर अतिक्रमण को बढ़ावा देने के आरोप भी लगते हैं. इन्हें हटाने की भी कोशिश नहीं की जाती. अतिक्रमणकारी लगातार अतिक्रमण कर अपना साम्राज्य का विस्तार कर लेते हैं. बुधवार को नगर निगम ने अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू की थी. गुरुवार को बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है. इस अभियान के तहत सीएसईबी चौक से बुधवारी बाजार होते हुए वीआईपी रोड, आईटीआई चौक, कोसाबाड़ी चौक से घंटाघर और महाराणा प्रताप चौक तक के इलाकों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है. इन सभी इलाकों में सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाना है. कुछ स्थानों पर कार्य जारी भी है, लेकिन अतिक्रमण के कारण निगम के सौंदर्यीकरण के कार्य भी प्रभावित हो रहे थे, स्वच्छता रैंकिंग में भी रेटिंग खराब हो रही थी.

कोरबा: लगातार दूसरे दिन भी शहर के बुधवारी बाजार और आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहा. शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए निगम ने ताबड़तोड़ अभियान चलाया गया. लगातार दूसरे दिन शहर के मिनीमाता गर्ल्स कॉलेज, बुधवारी बाजार, घंटाघर और आसपास के क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया है. गुरुवार को निगम के तोड़ू दस्ता के साथ नगर पालिक निगम के आयुक्त आशुतोष पांडेय स्वयं मौजूद रहे. जिनकी अगुवाई में शहर के पॉश इलाकों से ठेले गुमटी के साथ ही अस्थाई दुकानों को हटाया गया है. जल्द ही स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम जिले का दौरा करेगी. शहर के सौंदर्यीकरण के कार्य में अतिक्रमण एक बड़ी बाधा है. लंबे समय से अतिक्रमण एक समस्या बनी हुई थी. फिलहाल इस अतिक्रमण से शहर को मुक्त कराया गया है.

सड़कों पर लग रही थी दुकानें

जिन स्थानों को अतिक्रमण को हटाया गया है. वहां सड़क पर ही अस्थाई दुकानें लग रही थी, फुटपाथ पर दुकान लगाना मानो आम बात हो चुकी थी. इन सभी स्थानों को गुरुवार को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है. छोटे व्यापारी इसका विरोध करते हुए भी नजर आए, लेकिन नगर निगम में पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई की है. तोड़ू दस्त की पूरी टीम के साथ आयुक्त खुद मौके पर डटे हुए थे. विवाद से निपटने के लिए पुलिस की टीम भी निगम के दस्ते के साथ मौजूद थी. अतिक्रमण हटाने के बाद सड़क से आवागमन करने वाले राहगीरों को काफी राहत मिली है. सड़कों पर दुकानें लगने से चौड़ी सड़क भी संकरी हो जाती है. जहां से सफर करना राहगीरों के लिए मुश्किल हो जाता है.

निगम का तोड़ू दस्ता सड़कों पर उतरा (ETV Bharat)

दुकानों के आवंटन में मिलेगी प्राथमिकता

आयुक्त आशुतोष पांडे ने कहा कि शहर के पॉश इलाकों में जिन स्थानों पर छोटे व्यापारी अतिक्रमण कर अस्थाई दुकानें लगा रहे थे, उन्हें फिलहाल सड़कों से हटाया गया है. अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई है. मिनिमाता कॉलेज के आसपास का इलाका हो या फिर अन्य क्षेत्र, जहां कहीं से भी दुकानों को हटाया गया है. उन सभी व्यापारियों को जल्द ही निगम द्वारा स्थायी दुकानों के आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी. आयुक्त ने यह अभी कहा है कि कोटपा एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी. कुछ स्थानों को सीसीटीवी से लैस किया जाएगा. ताकि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा ना हो व सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर भी कार्रवाई होगी.

निगम का तोड़ू दस्ता सड़कों पर उतरा (ETV Bharat)

दर्री जमींपाली सहीत उपनगरी क्षेत्र में कार्रवाई का इंतजार

स्वच्छता सर्वेक्षण के मद्देनजर शहर के पास के इलाकों में कार्रवाई की गई है. लेकिन दर्री जमनीपाली जैसे उपनगर क्षेत्र में अब भी अतिक्रमणधारियों के हौसले बुलंद हैं. हाल ही में इस क्षेत्र में केंदईखार में रसूखदारों के फार्म हाउस पर कार्रवाई की गई थी. लेकिन मुख्य सड़कों के किनारे लगे दुकानों पर कार्रवाई नहीं की गई है. एनटीपीसी के बाउंड्री वॉल से लगे कीमती जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने ठेला और अस्थाई दुकानें सजा रखी हैं. यह अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है. दर्री थाना के ठीक सामने नगर पालिक निगम परिसर में भी अस्थाई दुकाने स्थाई तौर पर संचालित हो रही हैं. इससे जिन व्यापारियों ने नगर पालिक निगम से दुकानों को क्रय किया है, किराए का अनुबंध कर रखा है. उन्हें भी खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है.

निगम का तोड़ू दस्ता सड़कों पर उतरा (ETV Bharat)

पूर्व गृहमंत्री के बेटे ने नशे में मचाया हंगामा, ठेले वाले को पीटा, पुलिस वालों से भी हुज्जत !

चरित्र पर संदेह! शराब के नशे में डंडे से ताबड़तोड़ वार कर सो गया पति, पत्नी की मौत

नर्मदा एक्सप्रेस को कोरबा तक विस्तार देने की मांग तेज, लगातार लेट है कोरबा की ट्रेन