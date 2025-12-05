ETV Bharat / state

सहारनपुर में नगर निगम का क्लर्क बोला-मैं देख लूंगा, जवाब पर भड़के मेयर, हाथ पकड़कर ऑफिस से खींचा, गर्दन पकड़कर दिया धक्का

सहारनपुर : जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र कार्यालय में काम को लेकर मिल रही शिकायत पर शुक्रवार को मेयर ने औचक निरीक्षण किया. मेयर रजिस्टर और रिकॉर्ड खंगाले तो एंट्री गलत मिली. इसपर मेयर का पारा चढ़ गया. उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगानी शुरू कर दी. इस दौरान मेयर अजय सिंह ने एक क्लर्क से जानकारी मांगी तो बोल दिया कि मैं इसे देख लूंगा. इस पर मेयर भड़क गए. उन्होंने क्लर्क का हाथ पकड़कर ऑफिस से बाहर खींचा फिर गर्दन पकड़कर बाहर धकेल दिया. मेयर कहा, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा.

सहारनपुर नगर निगम के बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थीं. मेयर डॉ. अजय सिंह शुक्रवार को निरिक्षण के लिए दफ्तर पहुंचे. उन्होंने रजिस्टर और रिकॉर्ड का ढेर देखा तो क्लर्क सुरेंद्र सिंह को बुलाया. सही से जवाब नहीं देने पर क्लर्क सुरेंद्र की ऑफिस से बाहर निकाल दिया. वीडियो मेयर के सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया गया है. मेयर ने मामले में अधिकारियों को डिपार्टमेंटल जांच करने और लापरवाही की रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है.

निरीक्षण के दौरान मेयर ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने आए लोगों से भी बात की. कुछ लोगों ने बताया कि कई दिन से ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है. वहीं कुछ लोगों के देर से सर्टिफिकेट बनाने पर भी मेयर ने सवाल कई किए. मेयर ने अधिकारियों से लोगों के जल्द से जल्द सर्टिफिकेट बनाने के निर्देश दिए.