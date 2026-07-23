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मेरठ में प्रसिद्ध 'छोले भटूरे' पर चला नगर निगम का बुलडोजर, व्यापारियों में भारी गुस्सा

वहीं, बुलडोजर एक्शन के बाद व्यापारी सड़कों पर उतर आए और नगर निगम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन किया. ​ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से आक्रोशित संयुक्त व्यापार संघ के मंत्रियों और पीड़ित व्यापारी ने नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

मेरठ: यूपी के मेरठ के हापुड़ अड्डा चौराहे पर नगर निगम और पुलिस की टीम ने बुलडोजर की कार्रवाई की है. कार्रवाई को दौरान प्रसिद्ध ‘जगन छोले भटूरे’ की दुकान का बड़ा हिस्सा ध्वस्त कर दिया. नगर निगम ने सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत यह कार्रवाई की, जिसमें दुकान का बड़ा हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया. इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे.

संयुक्त व्यापार संघ के ​अंकुर गोयल ने कहा कि हापुड़ अड्डे पर एनएचएआई (NHAI) और नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से जगन छोले भटूरे और पुनीत शर्मा की दुकान को निशाना बनाया गया है. 8 महीने पहले सड़क चौड़ीकरण की नाप-जोख हुई थी, जिसमें एक मीटर का अंतर आ रहा था और आपसी सहमति बन गई थी, लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के सीधा 'पीला पंजा' चला दिया, लेकिन कोई अंदर बैठा होता तो उसकी जान जा सकती थी.



व्यापारी ललित गुप्ता अमूल ने कहा कि दुकान का पूरा ढांचा तबाह कर दिया गया है. हमारे पास न्यायालय (कोर्ट) का स्थगन आदेश (Stay Order) मौजूद है. जब अधिकारियों को स्टे के कागज दिखाए गए, तो किसी ने उसे देखने तक की जहमत नहीं उठाई. उल्टा यह कहा गया कि 'हम इसे नहीं मानते. ना कोई पुलिस अधिकारी सुनने को तैयार था और ना ही नगर निगम या सिटी मजिस्ट्रेट. व्यापारियों की बात सुने बिना गुंडागर्दी की तर्ज पर दुकान तोड़ दी गई. हम इस अन्याय के खिलाफ अदालत जाएंगे.

कार्यवाही के दौरान शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल, क्षेत्राधिकारी (सीओ) कोतवाली और सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे. ​नगर निगम और प्रवर्तन दल का कहना है कि यह कार्रवाई हापुड़ अड्डा चौराहे पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहे अवैध निर्माण/अतिक्रमण को हटाने के लिए की गई है.



​सीओ कोतवाली संग्राम सिंह का कहना है कि उनका मुख्य कार्य मौके पर कानून-व्यवस्था (Law & Order) बनाए रखना था, जिससे ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया के दौरान कोई अप्रिय घटना न घटे. यदि व्यापारी पक्ष कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन का दावा कर रहा है, तो वे इसे सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों या अदालत के समक्ष रख सकते हैं.



हापुड़ अड्डा पर ​कार्रवाई की सूचना मिलते ही स्थानीय बीजेपी नेता, संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता और पूर्व प्रत्याशी कमलदत्त शर्मा समेत कई प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे. व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि इस पूरी कार्रवाई की निष्पक्ष जांच नहीं की गई और पीड़ित व्यापारी को न्याय नहीं मिला, तो व्यापारी समाज एकजुट होकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा.

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